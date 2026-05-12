Minden jel arra mutat, hogy az angol Premier League-ben szereplő Liverpool nem meneszti Arne Slot vezetőedzőt, s a következő idényre is a holland menedzser irányítása alatt készül majd fel. Szoboszlaiéknak csapatszinten egyáltalán nincs jó idénye, hiszen címvédőként csupán a negyedik helyen állnak az angol bajnokságban, miközben sem a hazai, sem a nemzetközi porondon nem tudtak begyűjteni trófeát. Ezért is lehet meglepő, hogy a Liverpoolt birtokló a Fenway Sports Group továbbra sem tervezi Slot menesztését, így viszont lecsúszhat a piac egyik legforróbb jelöltjéről.

Xabi Alonso több Liverpool-szurkoló szerint is ideális választás lenne

Fotó: FADEL SENNA / AFP

A Liverpool riválisa csaphat le a kiszemeltre

A Real Madrid annyiban biztosan hasonlít a Liverpoolra, hogy kupa nélkül zárja a 2025-2026-os idényt, s egyértelműen nem hozta a szurkolók nagy elvárásait. A különbség az, hogy az angolok nem köszönték meg aktuális edzőjük munkáját, míg Madridban ez Xabi Alonso korai kirúgásával megtörtént. Utólag elmondható, hogy talán elhamarkodott döntést hozott Florentino Pérez elnök, hiszen a csapat játéka nem lett jobb, ráadásul több öltözői botrány is napvilágot látott.

Úgy tűnik, hogy Arne Slot nem jut hasonló sorsa, viszont az nagy kérdés, hogy a szurkolók mit reagálnak erre a döntésre, mivel elégedetlenségüknek már korábban is hangot adtak.

A legemlékezetesebb megnyilvánulás az volt, amikor az FA-kupa kiesést követően az addigra már menesztett Xabi Alonso nevét skandálták a liverpooli szurkolók.

Nos, nagyon úgy néz ki, hogy más csapatok is versenybe szálltak a német bajnok edző kegyeiért, a legfrissebb pletykák szerint a szintén felejthető szezont produkáló Chelsea lehet a befutó. Az ismert olasz transzferguru, Fabrizio Romano úgy tudja, hogy Alonso hajlandó Angliába szerződni, és Andoni Iraolához hasonlóan ő is rajta van a londoniak listáján.

Végső döntés még egyik féltől sem érkezett, de figyelembe véve, hogy mennyi ígéretes edző került ki a piacra, a Liverpool Slottal kapcsolatos álláspontja még több beszédtémát vethet fel a szurkolók között.

🚨 Xabi Alonso opens doors to Premier League move this summer after initial contacts with his agents.



Chelsea have a shortlist with candidates for the job and aware of his availability, same for Andoni Iraola who wants to continue in Premier League.



No decision made yet on club… pic.twitter.com/oxwbXhiMPA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

Xabi Alonso, aki játékosként öt évig erősítette a Liverpoolt, első komolyabb edzői munkáját a Bayer Leverkusennél kapta meg, amely kispadján egy felejthetetlen szezonnal letaszította a trónról a Bayern Münchent, majd egy évvel később visszatért a Real Madridhoz. Azonban Spanyolországban nem jött ki számára a lépés, így mindössze 34 tétmérkőzés után távozott, de státuszát jól mutatja, hogy azóta több sztárcsapat is bejelentkezett érte.