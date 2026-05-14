A Liverpool és a Real Madrid 2022-es BL-döntőjét nemcsak a spanyol csapat győzelme miatt emlegetik a futballvilágban. A párizsi finálé előtt és után olyan jelenetek zajlottak le a Stade de France környékén, amelyek sok szurkoló számára rémálommá tették az estét. Tömegjelenetek, működésképtelen beléptetőkapuk, könnygáz, rendőri túlkapások és a helyi bandák támadásai sokkolták az érkező drukkereket.
A Liverpool-szurkoló Danny Smith számára az este majdnem tragédiával végződött.
Kalapáccsal verték szét a térdét
Smith a tinédzser fiával, Daniellel együtt utazott Párizsba a döntőre. A mérkőzés után azonban helyi fiatalok támadták meg őket a stadion közelében. Miközben a fia sokkos állapotban nézte végig az eseményeket, Smith bal térdét egy kalapáccsal szétverték, majd kirabolták.
A liverpooli drukker a hazatérése után kilenc hetet töltött kórházban, és két komoly műtéten esett át. Az egykori Liverpool-védő, Jamie Carragher is meglátogatta a kórházi ágyánál.
„Amikor visszagondolok az elmúlt négy évre, néha magam sem hiszem el, hogy mindez velem történt" – mondta Smith.
A sebész azt mondta, fél órára voltam attól, hogy elveszítsem a lábam.
A Liverpool másfél éven át finanszírozta az intenzív rehabilitációját, hogy újra megtanuljon járni. Bár végül sikerült visszanyernie mozgásképességének jelentős részét, az orvosok szerint később teljes térdprotézisre lesz szüksége.
„Azt mondták, lehet, hogy soha többé nem tudok majd rendesen ráállni a bal lábamra. Ahhoz képest a lehető legjobb eredményt értem el."
A legnagyobb veszteség nem a sérülés volt
Smith korábban egy liverpooli autóülésgyártó vállalatnál dolgozott, ahol 13 évet töltött el. Minden vágya az volt, hogy visszatérjen a munkájához és a kollégáihoz, de a gyárban végzett fizikai munka már nem volt összeegyeztethető az állapotával.
„Az hajtott előre, hogy újra együtt dolgozhassak a barátaimmal. De egy idő után világossá vált, hogy ez már nem lehetséges. A csapat része lenni, tartozni valahová, célt találni a mindennapokban… ennek az elvesztése volt a legnehezebb."
A párizsi káosz újra előhozta Hillsborough emlékét
Danny Smith mindössze 14 éves volt az 1989-es hillsborough-i tragédia idején, amikor 97 Liverpool-drukker vesztette életét a stadionban történt tömegkatasztrófában. A Stade de France előtti kaotikus jelenetek pedig újra felszakították a régi sebeket.
„Túlélői bűntudatom volt Hillsborough óta. Párizsban nemcsak az ottani PTSD-vel kellett megküzdenem, hanem minden mással is, amit évtizedeken át eltemettem magamban.
A Hillsborough Survivors Support Alliance segítségével pszichoterápiás kezelést kapott, amely alapjaiban változtatta meg az életét. Ezen terápiás kezelések során döntötte el, hogy pályát módosít. Ma már pszichoterapeutának tanul a liverpooli Greenbank Academy képzésén, és az öngyilkosság-megelőzéssel foglalkozó Jade Roberts Projectnél is dolgozik gyakornokként.
„Mindig fontos volt számomra a férfiak mentális egészsége. A terápia rengeteget segített nekem, ezért úgy gondoltam: miért ne segíthetnék én is másoknak?"
Smith szerint a traumafeldolgozással foglalkozó terápiás módszerek rengeteg embernek segíthetnének, különösen azoknak a férfiaknak, akik nehezen beszélnek az érzéseikről.
A Liverpool-család ismét összefogott
A Liverpool-szurkolók és a helyi közösség nem hagyta magára Smith-t. Egy 2023-as anfieldi jótékonysági est 22 ezer fontot gyűjtött össze számára, amely fedezte tanulmányainak első két évét. Most egy jótékonysági tornát szerveznek, hogy finanszírozni tudja a képzés befejezését.
A párizsi BL-döntő ügyében az UEFA-t később súlyos felelősség terhelte. Egy független vizsgálat szerint az európai szövetség „elsődleges felelősséggel” tartozott a majdnem tragédiába torkolló szervezési hibákért. Egy másik francia jelentés szerint a rendőrség sem tudta megfelelően megvédeni a szurkolókat.
Danny Smith egyike annak az 1400 Liverpool-drukkernek, akik továbbra is jogi eljárást folytatnak az UEFA ellen. Bár több károsult már megegyezett a szervezettel, Smith szerint számára nemcsak a pénzről van szó.
„Az UEFA először a francia rendőrségre és a francia szövetségre próbálta hárítani a felelősséget. Számomra az a fontos, hogy valóban vállalják a felelősséget azért, ami történt. A fiam soha többé nem akar Párizsba menni"
Smith fia, Daniel ma már 18 éves, és vízvezeték-szerelőnek tanul. A tragédia ellenére apa és fia továbbra is együtt járnak a Liverpool hazai mérkőzéseire.
„Ugyanazt a traumát élte át, mint én. Sokat beszélgettünk róla. Még mindig imádja a futballt, remek balhátvéd – az én kis Andy Robertsonom."
Danny Smith számára a fizikai fájdalom még mindig a mindennapok része. Mentálisan azonban ma már sokkal erősebbnek érzi magát.
„A legjobb érzés az, hogy most már másoknak is segíthetek."