A Liverpool és a Real Madrid 2022-es BL-döntőjét nemcsak a spanyol csapat győzelme miatt emlegetik a futballvilágban. A párizsi finálé előtt és után olyan jelenetek zajlottak le a Stade de France környékén, amelyek sok szurkoló számára rémálommá tették az estét. Tömegjelenetek, működésképtelen beléptetőkapuk, könnygáz, rendőri túlkapások és a helyi bandák támadásai sokkolták az érkező drukkereket.

A Liverpool egyik szurkolóját óriási csapás érte Párizsban

Fotó: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

A Liverpool-szurkoló Danny Smith számára az este majdnem tragédiával végződött.

Kalapáccsal verték szét a térdét

Smith a tinédzser fiával, Daniellel együtt utazott Párizsba a döntőre. A mérkőzés után azonban helyi fiatalok támadták meg őket a stadion közelében. Miközben a fia sokkos állapotban nézte végig az eseményeket, Smith bal térdét egy kalapáccsal szétverték, majd kirabolták.

A liverpooli drukker a hazatérése után kilenc hetet töltött kórházban, és két komoly műtéten esett át. Az egykori Liverpool-védő, Jamie Carragher is meglátogatta a kórházi ágyánál.

„Amikor visszagondolok az elmúlt négy évre, néha magam sem hiszem el, hogy mindez velem történt" – mondta Smith.

A sebész azt mondta, fél órára voltam attól, hogy elveszítsem a lábam.

A Liverpool másfél éven át finanszírozta az intenzív rehabilitációját, hogy újra megtanuljon járni. Bár végül sikerült visszanyernie mozgásképességének jelentős részét, az orvosok szerint később teljes térdprotézisre lesz szüksége.

„Azt mondták, lehet, hogy soha többé nem tudok majd rendesen ráállni a bal lábamra. Ahhoz képest a lehető legjobb eredményt értem el."

A legnagyobb veszteség nem a sérülés volt

Smith korábban egy liverpooli autóülésgyártó vállalatnál dolgozott, ahol 13 évet töltött el. Minden vágya az volt, hogy visszatérjen a munkájához és a kollégáihoz, de a gyárban végzett fizikai munka már nem volt összeegyeztethető az állapotával.

„Az hajtott előre, hogy újra együtt dolgozhassak a barátaimmal. De egy idő után világossá vált, hogy ez már nem lehetséges. A csapat része lenni, tartozni valahová, célt találni a mindennapokban… ennek az elvesztése volt a legnehezebb."