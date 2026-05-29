A francia válogatott középhátvéd, Ibrahima Konaté 2021-ben érkezett a Liverpoolhoz az RB Leipzigtől, és azóta alapemberré vált a védelem tengelyében.

Ibrahima Konaté mégis otthagyhatja a Liverpoolt

Távozik Liverpoolból Ibrahima Konaté?

Előbb Jürgen Klopp, majd Arne Slot csapatában is kulcsszerepet játszott, a Mersey-parti együttessel pedig Premier League-címet és több hazai kupagyőzelmet is ünnepelhetett.

A klub hónapok óta próbálta hosszabb távra magához kötni a 26 éves védőt, aki korábban optimistán nyilatkozott a helyzetéről. Áprilisban még arról beszélt, hogy közel járnak a megállapodáshoz, és jó esélyt lát arra, hogy a következő idényben is Liverpool-játékos maradjon.

A jelek szerint azonban azóta fordulat történt: a tárgyalások összeomlottak, Konaté pedig egyre közelebb került a távozáshoz. Ha nem sikerül váratlanul megegyezni, szerződése lejártával elhagyhatja az Anfieldet.

A Liverpool számára ez újabb érzékeny veszteség lehet. A klub legendái közé emelkedő Mohamed Szalah és Andrew Robertson búcsúja már az idény utolsó, Brentford elleni mérkőzésén érzelmes pillanatokat hozott, Konaté viszont könnyen lehet, hogy hasonló elköszönés nélkül távozik.

A védőt már tavaly nyáron is kapcsolatba hozták a Real Madriddal, ám akkor végül maradt Angliában. Most viszont más irány tűnik valószínűnek: a legfrissebb hírek szerint a Paris Saint-Germain lehet a legesélyesebb kérője.

A PSG számára a megszerzése több szempontból is logikus lépés lenne. Bár a párizsiaknál már most is erős a belső védőposzt – Marquinhos, Willian Pacho és Illia Zabarnyi személyében –, Konaté hazatérhetne szülővárosába, Párizsba.

A váltás időzítése különösen érdekes lehet, hiszen a francia hátvéd várhatóan ott lesz a francia válogatottal a 2026-os világbajnokságon az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában, ezt követően pedig akár új fejezetet is nyithatna karrierjében – immár a PSG mezében.

Arne Slot számára mindenesetre komoly fejtörést okozhat Konaté esetleges elvesztése, hiszen a Liverpool védelmének egyik legfontosabb embere készülhet távozni.