A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool szombaton menesztette posztjáról Arne Slotot, a labdarúgócsapat holland vezetőedzőjét. A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk rövid, de érzelmes üzenetben reagált a szakember távozására.

Bár Arne Slot az első szezonjában bajnoki címre vezette a Liverpoolt, a nem rég véget ért idényben Szoboszlai Dominikék csak az ötödik helyen végeztek a Premier League-ben, ráadásul trófea nélkül zárták a szezont. A Vörösök vezetősége szombaton hivatalosan is megerősítette, hogy közös megegyezéssel távozik a holland szakvezető a csapat éléről. A klub tájékoztatása szerint az utód kinevezése folyamatban van. 

Virgil van Dijk elköszönt a Liverpooltól távozó Arne Slottól
A Liverpool csapatkapitánya elköszönt a kirúgott Arne Slottól

Bár a játékosok zöme még nem kommentálta a döntést, a csapatkapitány, Virgil Van Dijk most megtörte a csendet. A holland védő elsőként reagált nyilvánosan Slot menesztésére.

A 34 éves hátvéd a közösségi oldalán búcsúzott honfitársától, hangsúlyozva, hogy hálás a közösen átélt sikerek miatt.

„Soha nem fogjuk elfelejteni, hogy az első közös szezonunkban megnyertük együtt a Premier League-et. Köszönjük, edző, és sok sikert kívánunk neked és családodnak a jövőre nézve” – írta Instagram-sztorijában van Dijk, amelyben egy közös képet is megosztott az edzővel.

