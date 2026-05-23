„Egyáltalán nincs bennem megbánás. Még mindig boldog vagyok itt. Nagy céljaim vannak a következő szezonra, mert ez az idény nem úgy alakult, ahogy terveztük” – mondta a The Athleticnek adott exkluzív interjúban Wirtz, a Liverpool tavaly nyári sztárigazolása.

Wirtz és Szoboszlai párosa még sok lehetőséget tartogat a Liverpool számára

A Liverpool majd jövőre újra csúcsra jut?

Wirtz kihagyta a Chelsea elleni 1–1-es döntetlent, majd az Aston Villa elleni 4–2-es vereségnél is csak rövid időre állt be csereként. Most abban bízik, hogy a Brentford elleni idényzárón visszatérhet a kezdőcsapatba. A Liverpoolnak legalább egy pont kell a biztos BL-induláshoz.

A mérkőzés érzelmes lesz, hiszen az Anfield elbúcsúzik két klublegendától, Mohamed Szalahtól és Andy Robertsontól. Wirtz a múlt hétvégén Szalahhal, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal vacsorázott együtt, alig egy nappal azután, hogy az egyiptomi klasszis komoly hullámokat vert kritikus közösségi médiás posztjával. Szalah azt írta, hogy a Liverpool elveszítette identitását, és vissza kellene térni a „heavy metal” futballhoz – ez a kifejezés Jürgen Klopp korszakának egyik jelképe volt.

„Jó hangulatban telt a vacsora. Mivel Mo távozik, jó volt együtt tölteni egy kis időt vele” – mondta Wirtz. „Mo már régóta ismeri a klubot. Őszinte ember, kimondja, amit gondol. Ennek így kell lennie. Ha valaki beszélni akar, beszélhessen. Persze nehéz szezonunk volt mindannyiunknak, Mo-nak is. Szerintem nagyobb ügyet csináltak ebből, mint kellett volna. Nem hiszem, hogy bárkit támadott volna.”

Wirtz egyike volt azoknak a játékosoknak, – a magyarok mellett – , akik kedvelték a posztot Instagramon. Sokan ezt úgy értelmezték, hogy Szalah oldalára álltak Slot ellenében.

„Nem, erről szó sincs” – reagált Wirtz. „Általában is szeretem Mo mentalitását, ahogy gondolkodik és dolgozik. Olyan ember, akire érdemes hallgatni, mert rengeteget látott már. Nem támadott senkit. A játékosok lájkjából is túl nagy ügy lett. Szerintem csak el akarta mondani, amit érzett, mielőtt távozik. Figyelmeztetni akarta a klubot, hogy többet kell dolgoznunk és jobbnak kell lennünk.”