Mohamed Szalah távozása és Hugo Ekitiké súlyos sérülése miatt a Premier League címvédőjének szüksége lesz egy gyors támadóra. A Liverpool kiszemelte magának az RB Leipzig 19 éves szupertehetségét, Yan Diomandét, akinek a megszerzéséért óriási versenyfutásra lehet számítani a topklubok között.

A Liverpool tavaly nyáron alaposan bevásárolt, Florian Wirtz rekordösszegért érkezett, majd Alexander Isak a Premier League korábbi átigazolási csúcsát is megdöntötte, ám az eredmények nem jöttek, a szezont trófea nélkül zárja a csapat. A klublegenda Mohamed Szalah biztosan távozik, Hugo Ekitiké pedig még sokáig nem lesz bevethető, ezért a támadósorban jól jöhet még egy sokoldalú játékos. A Liverpool ki is szemelte magának Gulácsi Péter és Willi Orbán klubtársát, Yan Diomandét, akit Jürgen Klopp is beajánlott a Vörösöknek.

Yan Diomandét a Liverpool is szeretné megszerezni
Fotó: JAN WOITAS / DPA

A Liverpool kiszemeltje a Chelsea-ért rajong?

A Red Bull sportügyekkel foglalkozó ügyvezető igazgatója, Oliver Mintzlaff áprilisban világossá tette, hogy a 19 éves szélsőnek legalább még egy idényt Lipcsében kell maradnia, ettől függetlenül máris beindultak a találgatások, hogy Diomande hol folytathatja pályafutását. A tehetséges játékosért a Liverpool mellett számos topklub, többek között a Bayern München és a Chelsea is érdeklődik, Diomande pedig nemrég azzal került a figyelem középpontjába, hogy egy régi fotót osztott meg magáról, amelyen Chelsea-edzőfelszerelésben látható.

Az elefántcsontparti játékos története egyébként különösen érdekes, hiszen néhány évvel ezelőtt még próbajátékon vett részt a Chelsea-nél, de a Crystal Palace és a Glasgow Rangers együttesénél is járt. 2025 elején azonban nem a londoniakhoz, hanem a spanyol CD Leganés csapatához igazolt, majd fél évvel később az RB Leipzig 20 millió eurós kivásárlási áron szerződtette.

Diomande egy interjúban elárulta, hogy annak idején komoly nyomás nehezedett rá, hogy a Chelsea-t válassza. 

Azt mondta, sok ember számára „minden a pénzről szólt”, ő azonban mások befolyásolása nélkül akarta meghozni a döntést, amit nem bánt meg. A nemrég megosztott fotóját látva azonban az érte harcoló csapatoknál, így a Liverpoolnál is csalódottak lehetnek, mert a jelek szerint Diomande szívesen folytatná a Chelsea-nél a jövőben.

Diomande a jövő szupersztárja lehet

A fiatal elefántcsontparti támadó villámgyorsan robbant be a Bundesligába: a mostani idényben 13 gólt és 9 gólpasszt jegyzett minden sorozatot figyelembe véve az RB Leipzig csapatában. Nem véletlen, hogy az angol élklubok figyelmét is felkeltette, 

a brit sajtó szerint a Liverpool Mohamed Szalah utódját látja benne, 

de a megszerzése nem lesz egyszerű, mert a lipcseiek közel 100 millió eurót is elkérhetnek érte, ráadásul a rivális klubokkal is meg kell küzdeniük a tehetséges szélsőért.

