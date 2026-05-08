Luis Enrique tavaly a csúcsra juttatta a PSG-t, a klub történetének első Bajnokok Ligája-diadalát hódította el a párizsi sztárcsapattal, amellyel idén címvédésre készül. Nem csupán a spanyol edző játékosai, hanem ő maga is remek fizikai állapotnak örvend – sokan irigykedhetnek arra, milyen fitten tartja magát 56 évesen.

Luis Enrique 56 évesen is csúcsformában

Fotó: TOM WELLER / DPA

Mivel tartja formában magát Luis Enrique?

A PSG vezetőedzője nem egy luxusétterem különleges fogásaival készül a legnagyobb meccsekre, hanem valami egészen hétköznapi – vagy inkább rendkívül szokatlannak jellemezhető – menüvel. A spanyol tréner esténként hat tojást eszik: hármat főve, hármat tükörtojásként. Mellé zöldbab, répa és édesburgonya kerül a tányérjára, desszertként pedig gyakran joghurtot választ, és olykor még egy pohár sör is belefér az étrendjébe.

Luis Enrique – aki pénteken ünnepli 56. születésnapját – régóta híres arról, hogy fanatikusan figyel a fizikai állapotára.

A PSG edzője nemcsak a pálya mellett energikus: rendszeresen fut maratonokat, kerékpározik és kemény edzéseket végez.

Akik dolgoztak vele, gyakran emlegetik, hogy ugyanazzal az intenzitással él, ahogy a csapatait is irányítja.

Luis Enrique nem csak a pálya mellett energikus

Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Luis Enrique a PSG sikerkovácsa

A tojás pedig nála nem véletlen választás. Enrique szerint ez az egyik legtápanyagdúsabb étel, amely egyszerre biztosít energiát és segít megőrizni az állóképességet. A PSG-nél úgy tartják, a spanyol tréner mentalitása a mindennapokban is ugyanaz: fegyelem, egyszerűség és következetesség.

Ez a szemlélet most eredményekben is visszaköszön. A párizsi klub ismét a Bajnokok Ligája fináléjára készül, a PSG a budapesti döntőben az Arsenallal csap össze. Miközben a szurkolók a sztárok villanásairól beszélnek, a háttérben ott van a sikeredző, akinek a személyét egész egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni.