A Paksi FC támadójának a szerződése június 30-án lejár. A 28-szoros magyar válogatott Ádám Martin úgy döntött, nem hosszabbít, holott klubja még igényt tartott volna a szolgálataira.

A magyar válogatott Ádám Martin távozik a Paksi FC csapatától

„A szerződésem június 30-cal lejár, és távozni fogok a Pakstól. Nem hosszabbítjuk meg a szerződést, igaz, a Paks szerette volna. Közös megegyezéssel, mondhatom így, a családdal átbeszélve, úgy gondoljuk most jónak, hogy nem maradok Pakson. Nagy szívfájdalmam, hiszen Pakson lettem valaki, válogatott játékos, gólkirály, az év játékosa. Szép eredményeket értem el itt. Ez az időszak sajnos most lezárul, de majd nyílik egy újabb. Az, hogy Szeged vagy más, a jövő zenéje” – reagált az NB II-es szegediek érdeklődésére vonatkozó kérdésre Ádám Martin.

A Pakssal megszerzett bronzérmet illetően úgy fogalmazott, hogy az egész szezont tekintve ez egy bravúr, mivel átalakulóban van Bognár György csapata, amelyben több fiatal is szerepet kapott.

Saját idényét értékelve azt mondta: az első félévet nem tudja értékelni, mert térdsérülés és műtét miatt az teljesen kimaradt,

aztán januártól a hosszú kihagyás után nehezebben tért vissza, de úgy gondolja, a vége felé már élvezte a játékot és az állapota is százszázalékos lett – számolt be róla az MTI.

A 31 éves Ádám Martin 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol második idényében 31 találattal gólkirály lett az NB I-ben. Ezt követően a dél-koreai Ulszan csapatához igazolt, mellyel két bajnoki címet ünnepelhetett. 2024 nyarán a görög Aszteraszhoz szerződött, melynek színeiben csak a kupában volt eredményes, majd novemberben közös megegyezéssel szerződést bontottak a felek. Annak az évnek a végén tért vissza másfél évre szóló szerződéssel Paksra.