Ritkán látott, egészen abszurd gólt szerzett Baráth Péter. A 3-szoros magyar válogatott középpályás csapata, a Sigma Olomouc 4–0-ra győzte le az MFK Karvinát a cseh bajokság rájátszásában.

Baráth Péter végigjátszotta csapata szezonbéli utolsó találkozóját. A háromszoros magyar válogatott középpályás előbb gólpasszal, majd egy góllal is kivette részét a Sigma Olomouc 4-0-s hazai sikeréből.

Fotó: SK Sigma Olomouc

Egészen szürreális gólt szerzett a magyar válogatott középpályás

Baráth Péter januárban igazolt Csehországba és két góllal zárta a tavaszi szezont. A Sigma Olomouc nyolcaddöntős volt a Konferencia-ligában, utolsó bajnoki mérkőzését szombaton, a friss kupagyőztes MFK Karviná ellen nyerte meg 4–0-ra.

A középpályás a 26. percben gólpasszt adott Danijel Sturmnak, majd három perccel később egy egészen ritkán látott, szürreális gólt szerzett. Baráth egy kicsit hosszúnak tűnő kiugratásra startolt rá, nem is hiába. Cipője orrával sikerült elérnie a labdát, az ellenfél kapusa pedig olyan szerencsétlenül ért hozzá, hogy a játékszer a gólvonal mögé pattogott.

Sigma Olomouc [2] - 0 Karviná (Czech league) - Baráth 29' (funny goal)
by u/best_ive_ever_beard in soccer

Ezzel a sikerrel az Olomouc a hetedik helyen zárta a bajnokságot és kedvezőbb helyzetből várhatja a Cseh Kupa sorsolását a következő idény elején.

Baráth Péter 2026 márciusában kapott legutóbb meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. A középpályás három év után tért vissza a nemzeti csapatba, neve pedig a válogatott legfrissebb, júniusi keretében is olvasható. Magyarország június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazahsztánnal játszik Debrecenben. 

