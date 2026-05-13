Lassan minden európai labdarúgó-bajnokságban véget ér a szezon, hiszen kevesebb, mint egy hónap múlva már kezdődik a 2026-os foci-vb. A fájó, írek elleni vereséggel már novemberben eldőlt, hogy a magyar válogatott nem lesz ott a tornán, de összességében a vb-selejtező és a játékosok teljesítménye bizakodásra adhat okot, különösen az őszi Nemzetek Ligája előtt, ahol Ukrajna, Georgia és Észak-Írország ellen kellene majd kiharcolni az élvonalba való visszajutást.
Miután Marco Rossi kedden kihirdette a júniusi Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésekre a keretét, úgy döntöttünk, hogy megnézzük, hogy a magyar válogatott alapemberei közül kinek hogyan sikerült az idei szezon, különösen, hogy tavaly nyár óta többen is klubcsapatot váltottak.
Szoboszlai vezér lett, Kerkez szintet lépett, így teljesítettek a magyar válogatott focisták a Premier League-ben
Szoboszlai Dominik továbbra is a jelenlegi magyar futball legnagyobb alakja. A 25 éves középpályás szenzációsan kezdett a Liverpoolban, majd tavaly első magyarként megnyerte a Premier League-et. Idén ugyan nem nyert egyetlen trófeát sem, ami felnőttpályafutása során először fordult elő vele, de ha csak az egyéni teljesítményét nézzük, egyértelműen az idei volt az eddigi legjobb szezonja. Nézzük, mit jelet ez a számok nyelvén.
A magyar válogatott csapatkapitánya két meccs kivételével eddig minden meccsen pályára lépett a Premier League-ben, Arne Slot, a Liverpool edzője pedig csupán egyszer cserélte le. Noha Szoboszlainak kényszermegoldásként többször is jobbhátvédet kellett játszania, ezt a feladatot rendre jól megoldotta, sőt még így is szerzett gólokat, emellett kulcspasszokkal és gólpasszokkal segítette csapatát. Szerencsére idén a sérülések is elkerülték, így eddig összesen 4556 percet töltött a pályán, 51 tétmeccs alatt pedig 13 gólt szerzett és kiosztott 10 gólpasszt is. Emlékezetes, hogy a két bajnokaspiránsnak, az Arsenalnak és a Manchester Citynek is csodálatos szabadrúgásgólt lőtt, utóbbi ellen viszont piros lapot kapott.
Szoboszlainak hőn áhított vágya volt, hogy idén pályára léphessen a Puskás Arénában a budapesti Bajnokok Ligája döntőjében, ám a Liverpool kettős vereséggel, simán búcsúzott a címvédő PSG ellen a negyeddöntőjében. A Liverpool csalódásokkal teli szezonjában azonban messze Szoboszlai volt a legjobb. Mindezt az is bizonyítja, hogy bekerülhet a Premier League Év csapatába, és a szezon legjobb játékosának járó díj hatos jelöltlistájára is felkerült. Ugyanakkor a Vörösöket összességében sok kritika éri, mivel címvédőként az utolsó két fordulóban kis túlzással azért kell küzdenie, hogy odaérjen a BL-helyek egyikére.
Kerkez Milos tavaly nyáron csatlakozott a Liverpoolhoz, ám a magyar válogatott balhátvéd első szezonja nem indult zökkenőmentesen. Bár már a Bournemouth-nál is belekóstolhatott a Premier League intenzitásába, Kerkez is elismerte, hogy kezdetben fizikailag és játékstílusban is komoly kihívást jelentett számára a klubváltás. Szerencsére a 22 éves balhátvéd megkapta az időt és a bizalmat, így a szezon előrehaladtával egyre magabiztosabb lett a Liverpool védelmében és gyakorlatilag kirobbanthatatlan lett a kezdőcsapatból.
Kerkez eddig 32 meccsen játszott a bajnokságban, emellett 9 BL-találkozón is pályára lépett, összesen két gól és két gólpassz került a neve mellé. Voltak ugyan gyengébb meccsei, de összességében végig kiegyensúlyozott idényt futott, különösen tavasszal javult sokat a teljesítménye, így nem meglepő hogy bekerült a PL öt legjobb balátvédje közé a futballstatisztikákkal foglalkozó Squawka portálnál.
Az NB I-ben tavaly berobbant Tóth Alex az idei szezont még a Ferencvárosnál kezdte, ahol rövid idő alatt alapember lett. A középpálya bármely szegletében bevethető játékos remek teljesítményét nyújtott ősszel, a bajnokságban, valamint a BL-selejtezőben is egy-egy gólt, illetve két-két gólpasszt jegyzett. Nem meglepő, hogy a télen lecsapott rá a PL-ben szereplő Bournemouth, amellyel még nem kapott ki és jó eséllyel jövőre érdekelt lesz valamelyik európai kupasorozatban. Mindebben a 20 éves magyar tehetségnek még nem sok szerepe volt, mivel a csapatba való beépítése lassan, de biztosan halad. Eddig nyolc meccsen kapott lehetőséget Angliában, és 80 percet töltött összesen a pályán.
Varga Barnabás és Sallai Roland is bajnok lett
Az egyik legnagyobb magyar sztori egyértelműen Varga Barnabás nevéhez kötődött. A csatár a Ferencvárosban és később az AEK Athénban is ontotta a gólokat, miközben a válogatottban is eredményes maradt. A 2025/26-os idényben klubszinten 26 gólt szerzett, a vb-selejtezőkön pedig öt találatig jutott, amivel a magyar csapat legeredményesebb játékosa lett. Athénban is gyorsan beilleszkedett, a Konferencialigában negyeddöntőig jutott az AEK-kel, amely három év után újra görög bajnok címet ünnepelhetett.
Sallai Roland továbbra is az egyik legveszélyesebb magyar szélső, noha klubcsapatában, a török Galatasarayban rendre jobbhátvédet kell játszania. A hónap végén 29. születésnapját ünneplő támadó zsinórban másodszor lett török bajnok. Ebben az idényben 28 mérkőzésen lépett pályára a török élvonalban, egy gólt szerzett. A felfutásai mellett minden sorozatot figyelembe véve hat gólpasszal segítette csapatát, viszont akadtak fegyelmezetlenségei is, amelyek miatt kritikákat kapott. Novemberben például a Genclerbirligi elleni győztes bajnokin kapott piros lapot, amiért fejbe rúgta ellenfelét, szeptemberben pedig a magyar labdarúgó-válogatott sínylette meg az írek elleni meggondolatlan szabálytalanságát, ami miatt a játékvezető egyből kiállította. Ettől függetlenül nagyon stabil szezonja volt és a télen a Bayern Münchentől szerződtetett Sacha Boey sem tudta teljesen kiszorítani a kezdőből.
Orbánék a dobogóért, Schäferék a kiesés ellen küzdöttek nagyot
Az RB Leipzig magyar válogatott védője, Willi Orbán ezúttal is bizonyította, hogy a védelem oszlopa és még 33 évesen is az egyik legfontosabb játékos. A rutinos hátvéd stabilitást adott hátul, a SofaScore adatai szerint a szereléseinek 75 százaléka sikeres volt, valamint a levegőben és a földön is 60 százalék felett nyerte meg a párharcait. Orbán esetében nem éppen a gólok, vagy gólpasszok emelik ki a teljesítményét, de így is kétszer volt eredményes eddig – legutóbb a St. Pauli ellen talált be. A Lipcse idén nem volt érdekelt a nemzetköz kupákban, a hazai kupasorozatban pedig a Bayern München ejtette ki a negyeddöntőből. A bajnokságban viszont már biztosan dobogón végzett, így kiharcolta a Bl-indulást. A kezdőcsapatból kirobbanthatatlan Orbánnak nagy szerepe volt abban a lipcseiek a Bayern és a Dortmund mögött a legkevesebb gólt kapták eddig a bajnokságban.
Schäfer idénye küzdelmesre sikerült, mivel ősszel több meccset is kihagyott sérülés miatt, ráadásul csapatának, az Union Berlinnek sem volt könnyű a szezonja. Minden sorozatot figyelembe véve így is több mint 1500 perc jutott neki, 30 meccsen pedig egy gólig jutott. Bár saját meglátása szerint sem a mostani volt pályafutása szezonja, azért akadtak pozitívumok, hiszen a nehézségek ellenére visszaverekedte magát a kezdőcsapatba, a sokáig a kiesés közelében tanyázó berlini együttes pedig már matematikailag is kiharcolta az élvonalban maradást.
Tóth Balázs kiemelkedett a Championshipben
A magyar válogatott első számú kapusává előlépő Tóth Balázs novemberében súlyos térdsérülést szenvedett, ami miatt műteni kellett és hónapokra kidőlt. Ennek ellenére több mint 3000 percet töltött a pályán és remek szezonja volt, amit bizonyít, hogy még a csapattársai szerint is ő volt idén az angol másodosztályú Blackburn Rovers legjobb játékosa. A Videoton korábbi kapusa 34 meccsen ugyan 43 gólt kapott, ám összesen 97 védést mutatott be. Az átlagosan 2,9 meccsenkénti védés 69 százalékos hatékonyság, ami csupán négy százalékkal marad el a bajnok Coventry első számú kapusának, Carl Rushworth-nak a védési hatékonyságától. Sorozatos bravúrjainak is köszönhetően a Rovers bent maradt a másodosztályban, a magyar kapust pedig egyszer még a forduló álomcsapatába is beválasztották. Nem véletlen, hogy állítólag az Everton és a Bournemouth is felfigyelt a magyar kapusra.
A szintén az angol másodosztályban vitézkedő Callum Styles is stabil és megbízható szezont futott idén. A West Bromwich Albion légiósa összesen 55 tétmeccsen lépett pályára klubjában és a magyar válogatottban, ami jól mutatja, mennyire fontos szerepet töltött be mindkét csapatban. Márciusban sérülés miatt kikerült a nemzeti csapat keretéből, így ebbe az évben még nem húzhatta magára a címeres mezt. A Championshipben 45 bajnokin játszott, több mint 3600 percet töltött a pályán, miközben három gólpasszt adott és szinte végig alapembernek számított. Bár nem a góljai miatt emelkedett ki, a munkabírása, agresszív letámadása és sokoldalúsága miatt az idény egyik legmegbízhatóbb játékosa volt a birminghami gárdának, amely a remek tavaszi szereplésének köszönhetően elkerülte a kiesést az angol másodosztályban.
- Kapcsolódó cikkek: