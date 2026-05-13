Lassan minden európai labdarúgó-bajnokságban véget ér a szezon, hiszen kevesebb, mint egy hónap múlva már kezdődik a 2026-os foci-vb. A fájó, írek elleni vereséggel már novemberben eldőlt, hogy a magyar válogatott nem lesz ott a tornán, de összességében a vb-selejtező és a játékosok teljesítménye bizakodásra adhat okot, különösen az őszi Nemzetek Ligája előtt, ahol Ukrajna, Georgia és Észak-Írország ellen kellene majd kiharcolni az élvonalba való visszajutást.

Júniusban két felkészülési mérkőzést játszik a magyar válogatott

Miután Marco Rossi kedden kihirdette a júniusi Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésekre a keretét, úgy döntöttünk, hogy megnézzük, hogy a magyar válogatott alapemberei közül kinek hogyan sikerült az idei szezon, különösen, hogy tavaly nyár óta többen is klubcsapatot váltottak.

Szoboszlai vezér lett, Kerkez szintet lépett, így teljesítettek a magyar válogatott focisták a Premier League-ben

Szoboszlai Dominik továbbra is a jelenlegi magyar futball legnagyobb alakja. A 25 éves középpályás szenzációsan kezdett a Liverpoolban, majd tavaly első magyarként megnyerte a Premier League-et. Idén ugyan nem nyert egyetlen trófeát sem, ami felnőttpályafutása során először fordult elő vele, de ha csak az egyéni teljesítményét nézzük, egyértelműen az idei volt az eddigi legjobb szezonja. Nézzük, mit jelet ez a számok nyelvén.

Szoboszlai Dominik idén a rangadókon sem maradt adós a klasszis teljesítménnyel

A magyar válogatott csapatkapitánya két meccs kivételével eddig minden meccsen pályára lépett a Premier League-ben, Arne Slot, a Liverpool edzője pedig csupán egyszer cserélte le. Noha Szoboszlainak kényszermegoldásként többször is jobbhátvédet kellett játszania, ezt a feladatot rendre jól megoldotta, sőt még így is szerzett gólokat, emellett kulcspasszokkal és gólpasszokkal segítette csapatát. Szerencsére idén a sérülések is elkerülték, így eddig összesen 4556 percet töltött a pályán, 51 tétmeccs alatt pedig 13 gólt szerzett és kiosztott 10 gólpasszt is. Emlékezetes, hogy a két bajnokaspiránsnak, az Arsenalnak és a Manchester Citynek is csodálatos szabadrúgásgólt lőtt, utóbbi ellen viszont piros lapot kapott.