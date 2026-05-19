Kádár Tamás a szezon végén bejelentette visszavonulását. Az MTK magyar válogatott futballistája az elmúlt évek nehézségeiről is beszélt, többek között pályafutása végéről a nemzeti csapatban, valamint az Újpesttől való furcsa távozásáról.

Az 57-szeres magyar válogatott Kádár Tamás 36 évesen, a Puskás Akadémia elleni bajnokit megelőzően jelentette be, hogy felhagy a profi labdarúgással. Az MTK középhátvédje Zalaegerszegen kezdte pályafutását, légiósként Angliában, Hollandiában, Lengyelországban, Ukrajnában és Kínában is megfordult, idehaza több NB I-es klubban futballozott.

Az 57-szeres magyar válogatott Kádár Tamás az MTK-ból vonult vissza
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Mikor került ki a magyar válogatottból Kádár Tamás?

Kádár 2019 októberében, a horvátok ellen 3-0-ra elveszített, spliti Eb-selejtezőn lépett utoljára pályára a nemzeti csapatban. Ezt követően Kínába szerződött és Marco Rossi már nem számolt vele.

„A címeres mez volt nekem mindig a legfontosabb. Kitűnő kapcsolatom volt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, de aztán ez megváltozott. Kecsegtető ajánlat érkezett Kínából, harminc voltam, az anyagi lehetőségek miatt igent mondtam, de aztán jött a koronavírus-járvány, nem lehetett utazni, messze voltam. 

Egyértelmű volt, hogy onnan nem leszek válogatott – örülök, hogy ötvenhét mérkőzésen viselhettem a címeres mezt, 

nem rágódom azon, mennyi lehetett volna” – mondta Kádár a Nemzeti Sportnak adott interjújában, amelyben az Újpestnél töltött időszakának a végéről is beszélt.

(200921) -- DALIAN, Sept. 21, 2020 (Xinhua) -- Tamas Kadar (2nd L) of Shandong Luneng celebrates with teammates after the 12th round match between Shenzhen FC and Shandong Luneng at the postponed 2020 season Chinese Football Association Super League (CSL) Dalian Division in Dalian, northeast China's Liaoning Province, Sept. 21, 2020. (Xinhua/Long Lei) (Photo by Long Lei / Xinhua via AFP)
Kádár Tamás már nem került be a válogatottba, miután Kínába igazolt
Fotó: LONG LEI / XINHUA

Újpestről fél év után távoznia kellett

Kádár 2022 februárjában igazolt az Újpest FC-hez, ám a lila-fehéreknél csupán egy fél szezont töltött, nyáron a Pakshoz szerződött. Az újpesti időszak keserű emléket hagyott a védő számára. A 36 éves játékosnak volt egy konfliktusa Milos Kruscsics vezetőedzővel, tulajdonképpen megakadályozta, hogy a szerb tréner nekimenjen az egyik edzésen a csapattársának. Ezt követően egy kupameccsen történt olyan, ami megpecsételte Kádár sorsát az Újpestnél.

„A békéscsabai kupameccsen szerdán játszottam, szombaton a Puskás Akadémia érkezett Újpestre, és mert előtte sérült voltam, nem volt gond, hogy csere vagyok. De amikor a 90+1. percben szóltak, álljak be időhúzó csereként, a szögletzászlónál, ahol melegítettem, kicsúszott egy káromkodás a számon: voltak ott fiatalok, akiknek sokat jelentett volna beállni egy percre, de az edző dönt, beálltam. 

Nyertünk, másnap hívtak, hogy nincs rám szükség, onnantól a tartalékok öltözőjében volt a helyem” 

– árulta el Kádár, akinek ezt követően mennie kellett, távozásáról az akkori belga tulajdonos, Roderick Duchatelet döntött.

Hungary's defender Tamás Kadar is pictured prior to the UEFA Euro 2020 football 1st round Groupe E qualification match between Hungary and Croatia on March 24, 2019 in Budapest. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Kádár Tamás 57 alkalommal viselhette a címeres mezt
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Színes és sikeres pályafutása során Kádár leginkább egyetlen dolgot bánt meg: csupán azt, hogy húsz éve a magyar bajnokság nem készítette fel az európai futballra.

