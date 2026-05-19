Az 57-szeres magyar válogatott Kádár Tamás 36 évesen, a Puskás Akadémia elleni bajnokit megelőzően jelentette be, hogy felhagy a profi labdarúgással. Az MTK középhátvédje Zalaegerszegen kezdte pályafutását, légiósként Angliában, Hollandiában, Lengyelországban, Ukrajnában és Kínában is megfordult, idehaza több NB I-es klubban futballozott.
Mikor került ki a magyar válogatottból Kádár Tamás?
Kádár 2019 októberében, a horvátok ellen 3-0-ra elveszített, spliti Eb-selejtezőn lépett utoljára pályára a nemzeti csapatban. Ezt követően Kínába szerződött és Marco Rossi már nem számolt vele.
„A címeres mez volt nekem mindig a legfontosabb. Kitűnő kapcsolatom volt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, de aztán ez megváltozott. Kecsegtető ajánlat érkezett Kínából, harminc voltam, az anyagi lehetőségek miatt igent mondtam, de aztán jött a koronavírus-járvány, nem lehetett utazni, messze voltam.
Egyértelmű volt, hogy onnan nem leszek válogatott – örülök, hogy ötvenhét mérkőzésen viselhettem a címeres mezt,
nem rágódom azon, mennyi lehetett volna” – mondta Kádár a Nemzeti Sportnak adott interjújában, amelyben az Újpestnél töltött időszakának a végéről is beszélt.
Újpestről fél év után távoznia kellett
Kádár 2022 februárjában igazolt az Újpest FC-hez, ám a lila-fehéreknél csupán egy fél szezont töltött, nyáron a Pakshoz szerződött. Az újpesti időszak keserű emléket hagyott a védő számára. A 36 éves játékosnak volt egy konfliktusa Milos Kruscsics vezetőedzővel, tulajdonképpen megakadályozta, hogy a szerb tréner nekimenjen az egyik edzésen a csapattársának. Ezt követően egy kupameccsen történt olyan, ami megpecsételte Kádár sorsát az Újpestnél.
„A békéscsabai kupameccsen szerdán játszottam, szombaton a Puskás Akadémia érkezett Újpestre, és mert előtte sérült voltam, nem volt gond, hogy csere vagyok. De amikor a 90+1. percben szóltak, álljak be időhúzó csereként, a szögletzászlónál, ahol melegítettem, kicsúszott egy káromkodás a számon: voltak ott fiatalok, akiknek sokat jelentett volna beállni egy percre, de az edző dönt, beálltam.
Nyertünk, másnap hívtak, hogy nincs rám szükség, onnantól a tartalékok öltözőjében volt a helyem”
– árulta el Kádár, akinek ezt követően mennie kellett, távozásáról az akkori belga tulajdonos, Roderick Duchatelet döntött.
Színes és sikeres pályafutása során Kádár leginkább egyetlen dolgot bánt meg: csupán azt, hogy húsz éve a magyar bajnokság nem készítette fel az európai futballra.
- Kapcsolódó cikkek