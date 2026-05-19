Az 57-szeres magyar válogatott Kádár Tamás 36 évesen, a Puskás Akadémia elleni bajnokit megelőzően jelentette be, hogy felhagy a profi labdarúgással. Az MTK középhátvédje Zalaegerszegen kezdte pályafutását, légiósként Angliában, Hollandiában, Lengyelországban, Ukrajnában és Kínában is megfordult, idehaza több NB I-es klubban futballozott.

Mikor került ki a magyar válogatottból Kádár Tamás?

Kádár 2019 októberében, a horvátok ellen 3-0-ra elveszített, spliti Eb-selejtezőn lépett utoljára pályára a nemzeti csapatban. Ezt követően Kínába szerződött és Marco Rossi már nem számolt vele.

„A címeres mez volt nekem mindig a legfontosabb. Kitűnő kapcsolatom volt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, de aztán ez megváltozott. Kecsegtető ajánlat érkezett Kínából, harminc voltam, az anyagi lehetőségek miatt igent mondtam, de aztán jött a koronavírus-járvány, nem lehetett utazni, messze voltam.

Egyértelmű volt, hogy onnan nem leszek válogatott – örülök, hogy ötvenhét mérkőzésen viselhettem a címeres mezt,

nem rágódom azon, mennyi lehetett volna” – mondta Kádár a Nemzeti Sportnak adott interjújában, amelyben az Újpestnél töltött időszakának a végéről is beszélt.

Kádár Tamás már nem került be a válogatottba, miután Kínába igazolt

Újpestről fél év után távoznia kellett

Kádár 2022 februárjában igazolt az Újpest FC-hez, ám a lila-fehéreknél csupán egy fél szezont töltött, nyáron a Pakshoz szerződött. Az újpesti időszak keserű emléket hagyott a védő számára. A 36 éves játékosnak volt egy konfliktusa Milos Kruscsics vezetőedzővel, tulajdonképpen megakadályozta, hogy a szerb tréner nekimenjen az egyik edzésen a csapattársának. Ezt követően egy kupameccsen történt olyan, ami megpecsételte Kádár sorsát az Újpestnél.

„A békéscsabai kupameccsen szerdán játszottam, szombaton a Puskás Akadémia érkezett Újpestre, és mert előtte sérült voltam, nem volt gond, hogy csere vagyok. De amikor a 90+1. percben szóltak, álljak be időhúzó csereként, a szögletzászlónál, ahol melegítettem, kicsúszott egy káromkodás a számon: voltak ott fiatalok, akiknek sokat jelentett volna beállni egy percre, de az edző dönt, beálltam.

Nyertünk, másnap hívtak, hogy nincs rám szükség, onnantól a tartalékok öltözőjében volt a helyem”

– árulta el Kádár, akinek ezt követően mennie kellett, távozásáról az akkori belga tulajdonos, Roderick Duchatelet döntött.