Marco Rossi kedden kihirdette a magyar válogatott 29 fős bő keretét a júniusi Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésekre. A szövetségi kapitány öt újoncnak szavazott bizalmat, ugyanis Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz is először kapott meghívót a felnőtt nemzeti csapat keretébe.

Marco Rossi hozzálátott a magyar válogatott megfiatalításához

Hollandiából, Angliából és az NB I-ből is érkeznek újoncok a magyar válogatotthoz

Kétségtelenül a keddi kerethirdetés legnagyobb szenzációja Kovács Bendegúz meghívása volt, a holland AZ Alkmaar alig 19 éves játékosa ugyanis valósággal berobbant az elmúlt hónapban a köztudatba, így már egy ideje témát szolgáltatott a magyar futballközvéleménynek, hogy Marco Rossinak érdemes lenne-e kipróbálnia.

A fehérgyarmati születésű Kovács Bendegúz – akivel nemrég az Origo is interjút készített – története nem éppen hétköznapi. Édesapja, Kovács Ottó által alapított Nyíregyházi Fiatal Gyémántok nevű műhelyben nevelkedett gyerekként, majd Kisvárdán is járt próbajátékon, később pedig az Ajax akadémiáján mondtak le róla, ami csak még elszántabbá tette.

Kovács Bendegúz lehet a magyar válogatott következő gólfelelőse?

A 199 centis csatárt sokan már most a svéd klasszis, Zlatan Ibrahimovichoz hasonlítják, mivel nemcsak erős és kiválóan fejel, de meglepően technikás is. Hollandiában pillanatok alatt felfigyeltek rá, a 2025/2026-os idény pedig egészen elképesztően alakult eddig a számára. Minden sorozatot figyelembe véve már harminchárom gólnál jár 43 meccs alatt. A holland másodosztályban az Oss ellen triplázott, azonban nem csak Hollandiában rugdossa a gólokat, hanem Európa-szerte: az UEFA Ifjúsági Ligában szintén mesterhármast szerzett a Borussia Dortmund U19-es csapata ellen.

Persze nem volt ez mindig így a fiatal támadóval, ugyanis nála is akadtak hullámvölgyek, és két alkalommal is komolyan fel kellett építenie magát mentálisan, amikor évekkel korábban a Debrecen és az Ajax sem marasztalta. Kovács az elmúlt hetekben már bemutatkozott az AZ Alkmaar felnőtt csapatában, ráadásul remek teljesítménnyel, ugyanis gólpasszt adott a Konferencialigában, és tagja volt a Holland Kupát nyert csapatnak is, ami után magyar zászlóval ünnepelt.