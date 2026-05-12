Marco Rossi kedden kihirdette a magyar válogatott 29 fős bő keretét a júniusi Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésekre. A szövetségi kapitány öt újoncnak szavazott bizalmat, ugyanis Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz is először kapott meghívót a felnőtt nemzeti csapat keretébe.
Hollandiából, Angliából és az NB I-ből is érkeznek újoncok a magyar válogatotthoz
Kétségtelenül a keddi kerethirdetés legnagyobb szenzációja Kovács Bendegúz meghívása volt, a holland AZ Alkmaar alig 19 éves játékosa ugyanis valósággal berobbant az elmúlt hónapban a köztudatba, így már egy ideje témát szolgáltatott a magyar futballközvéleménynek, hogy Marco Rossinak érdemes lenne-e kipróbálnia.
A fehérgyarmati születésű Kovács Bendegúz – akivel nemrég az Origo is interjút készített – története nem éppen hétköznapi. Édesapja, Kovács Ottó által alapított Nyíregyházi Fiatal Gyémántok nevű műhelyben nevelkedett gyerekként, majd Kisvárdán is járt próbajátékon, később pedig az Ajax akadémiáján mondtak le róla, ami csak még elszántabbá tette.
A 199 centis csatárt sokan már most a svéd klasszis, Zlatan Ibrahimovichoz hasonlítják, mivel nemcsak erős és kiválóan fejel, de meglepően technikás is. Hollandiában pillanatok alatt felfigyeltek rá, a 2025/2026-os idény pedig egészen elképesztően alakult eddig a számára. Minden sorozatot figyelembe véve már harminchárom gólnál jár 43 meccs alatt. A holland másodosztályban az Oss ellen triplázott, azonban nem csak Hollandiában rugdossa a gólokat, hanem Európa-szerte: az UEFA Ifjúsági Ligában szintén mesterhármast szerzett a Borussia Dortmund U19-es csapata ellen.
Persze nem volt ez mindig így a fiatal támadóval, ugyanis nála is akadtak hullámvölgyek, és két alkalommal is komolyan fel kellett építenie magát mentálisan, amikor évekkel korábban a Debrecen és az Ajax sem marasztalta. Kovács az elmúlt hetekben már bemutatkozott az AZ Alkmaar felnőtt csapatában, ráadásul remek teljesítménnyel, ugyanis gólpasszt adott a Konferencialigában, és tagja volt a Holland Kupát nyert csapatnak is, ami után magyar zászlóval ünnepelt.
„Nem akarjuk túlterhelni túlzott elvárásokkal, mert merőben más felnőtt csapatban játszani, mint ifiben. Én is ilyen szinten játszottam ennyi idős koromban a 80-as, 90-es években az olasz Serie A-ban, amely akkor a világ legjobb bajnoksága volt. Remélem, hogy Kovács tud még fejlődni, jól ismerjük a sajátosságait és szeretnénk látni, hogyan tud együtt dolgozni a csapat többi tagjával” - fogalmazott az AZ Alkmaar támadójával kapcsolatban Rossi.
Az újoncok közül talán Pécsi Ármint kell a legkevésbé bemutatni, hiszen tavaly nyáron már az egész világ felfigyelt rá, miután a Liverpoolhoz igazolt a Puskás Akadémiától. A korosztályos válogatott kapus azóta rendszeresen játszik a Vörösök U21-es csapatában, 18 meccsen lépett pályára, védései mellett pedig emlékezetes, hogy márciusban a kapujából adott gólpasszt a Tottenham ellen. Főként Alisson és Giorgi Mamardasvili sérülésének köszönhetően háromszor már a felnőtt csapat kispadjára is leülhetett. A 190 centis Pécsi már az utánpótlás-válogatottakban is bizonyított, ugyanis rendre megbízható teljesítményt nyújtott.
Pécsi elmondta, előzetesen nem is sejtette, hogy a szövetségi kapitány számít rá, csak a kerethirdetés reggelén értesült róla telefonon. A Liverpool tehetsége hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy együtt készülhet a válogatottal, és szeretné megmutatni magát a szakmai stábnak, ugyanakkor Rossi egyértelműen leszögezte, hogy Yaakobishvili Áronnal egyetemben nem fog pályára lépni júniusban.
Az öt újoncból hárman is az NB I-ből érkeznek majd. Közülük az egyik a Puskás Akadémia saját nevelésű játékosa, Markgráf Ákos. A 20 éves hátvéd 2020-ban csatlakozott a felcsútiakhoz, ahol rövid idő alatt minden korosztályos csapatban bizonyított, mielőtt aztán 2023 nyarán az élvonalbeli keret tagja lett. A fiatal védő 2023. december 8-án mutatkozott be az NB I-ben, stabil teljesítményével pedig hamar a csapat egyik alapemberévé vált, amit jól mutat, hogy már 55 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ebből 29-szer az idei szezonban. A védelem közepén és bal oldalán is bevethető játékos az U21-es válogatottban kilenc alkalommal szerepelt.
A nyíregyházi születésű Szendrei Norbert nem tartozik éppen a legfiatalabb játékosok közé, de már egy ideje meghatározó tagja az idén kupadöntős Zalaegerszegnek. A korábbi korosztályos válogatott középpályás az elmúlt években szerepelt a Budapest Honvédnál és rövid ideig megfordult a Videotonnál is, mielőtt 2022-ben a ZTE-hez szerződött. Azóta 130 mérkőzésen lépett pályára zalai mezben, ezalatt hat gólt szerzett és 12 gólpasszt osztott ki – ebből négy gólt és két asszisztot ebben az idei kiírásban jegyzett.
A 26 éves játékos idén még harcban van csapatával a nemzetközi kupaindulásért, amely múlt héten viszont kikapott a Ferencvárostól a kupadöntőben. Szendrei ennek ellenére is kétszeres Magyar Kupa-győztesnek mondhatja magát, ugyanis 2020-ban a Honvéddal, 2023-ban pedig a ZTE-vel emelhette magasba a trófeát. A 12-szeres U21-es válogatott irányító üde színfolt lehet a nemzeti csapat középpályáján, ha tudja azt a teljesítményt hozni, amit a ZTE-nél már megszokhattunk tőle.
A listavezető ETO FC Győr saját nevelésű játékosa, Tóth Rajmund a tavalyi szezonban robbant be igazán. Az őszi jó teljesítménye gyorsan megmutatkozott abban, hogy az itthon játszó magyar játékosok közül neki emelkedett a legnagyobb ütemben a piaci értéke – jelenleg 600 ezer euróra taksálja a Transfermarkt – pedig védekező középpályásként inkább hasznos a játéka, mintsem látványos. Másfél éve állítólag még Mexikóból is szerződtették volna, ő azonban maradt a Rába-parti együttesnél, ahol viszont a tavaszi szezon második felét sérülés miatt ki kellett hagynia. Ennek ellenére 26 tétmeccsen segítette az akkor újonc győrieket, akik végül negyedikek lettek.
A hatszoros U21-es válogatott védekező középpályás az idei szezonja aztán még a tavalyinál is jobban sikerült. Múlt nyáron a Konferencialiga-selejtezőben bemutatkozhatott a nemzetközi porondon, de ami ennél is fontosabb: kulcsszerepe van abban, ahogy az ETO karnyújtásnyira van a bajnoki címtől. Rossi számára külön öröm lehet, hogy Tóth amolyan univerzális játékos, hiszen idén sokszor hátvédként kellett játszania, noha nem az az eredeti posztja.
A válogatott kerettagok május 26-án találkoznak - a Premier League-ben szereplő játékosok csak később csatlakoznak - és kezdik a felkészülést a következő két barátságos mérkőzésre. Marco Rossi együttese június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára.
A magyar labdarúgó-válogatott kerete:
kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra), Pécsi Ármin (FC Liverpool)
védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (Vojvodina)
középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)