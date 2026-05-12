A magyar válogatott kis szerencsével most akár a jövő hónapban kezdődő labdarúgó-világbajnokságra is készülhetne, de tavaly novemberben az írek ellen az utolsó pillanatban bekapott gól azt jelentette, hogy Marco Rossi együttese nem tudta elcsípni a vb-pótselejtezőt érő második helyet a csoportban, vagyis zsinórban 10. alkalommal maradt le a vb-ről. Az idén még veretlen nemzeti együttes legközelebb szeptemberben játszik tétmérkőzést, méghozzá a Nemzetek Ligája B divíziójában, amihez jó felkészülési alap lehet a jövő hónapban esedékes két barátságos mérkőzés. Szoboszlaiék június 5-én a finneket fogadják a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazahsztánt Debrecenben.

A magyar válogatott játékosai éneklik a Himnuszt a görögök elleni mérkőzés után

Már márciusban, az idei első kerethirdetése előtt írtunk róla, hogy indokolt lehet a korszakváltás, hiszen a következő nagy nemzetközi torna – amire kijuthat a válogatott – csak 2028-ban lesz, ám addigra már több jelenlegi alapember is a pályafutása végéhez fog közeledni. Ennek megfelelően például Dibusz Dénes már Szlovénia és Görögország ellen sem kapott meghívót, amire a Ferencváros 47-szeres válogatott kapusa úgy reagált, hogy nem lepte meg Rossi döntése, sőt azon sem csodálkozna, ha júniusban is kimaradna a keretből, mivel szerinte eljött az idő, hogy a következő generáció helyet követeljen magának a válogatottban.

Dibusz már a múlt, Liverpoolból jöhet a magyar válogatott új kapusa?

Ami a kapusposztot illeti, márciusban mindkét felkészülési meccsen a Rossi által első számú kapusnak nevezett Tóth Balázs védett, ráadásul gólt sem kapott. A Videoton egykori kapusának biztos helye van a csapatban, hiszen az angol másodosztályú Blackburn egyik legjobbja volt a szezonban. A Barcelona csapatától idén az Andorrában kölcsönben szereplő Yaakobishvili Áron volt már kerettag, de még nem mutatkozott be a nemzet csapatban, viszont nem lenne meglepetés ha bizalmat szavazna neki a kapitány.

A Liverpool magyar kapusát, Pécsi Ármint sokan látnák már a válogatottban

A fiatal Pécsi Ármin neve egyre gyakrabban merül fel a válogatott kapcsán, főleg azért, mert Rossi hosszabb távon is gondolkodik, hiszen Tóth 28, Szappanos Péter és Dibusz Dénes pedig 35 éves. Pécsi a Liverpool U21-es csapatában eddig 17 meccsen lépett pályára, sőt három bajnokin már a felnőttcsapat kispadjára is leülhetett. A 19 éves hálóőr teljesítményére nem csak Angliában, hanem Spanyolországban is felfigyeltek, ugyanis állítólag a La Ligában szereplő Sevilla is szívesen látná a soraiban. Hegyi Krisztiánnak szintén jó esélye lehet a válogatott behívóra, hiszen a West Ham Unitedtől hazatérve folyamatosan játékban van az MTK-nál, de Gundel-Takács Bence behívása sem lenne hatalmas meglepetés.