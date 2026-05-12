A magyar válogatott kis szerencsével most akár a jövő hónapban kezdődő labdarúgó-világbajnokságra is készülhetne, de tavaly novemberben az írek ellen az utolsó pillanatban bekapott gól azt jelentette, hogy Marco Rossi együttese nem tudta elcsípni a vb-pótselejtezőt érő második helyet a csoportban, vagyis zsinórban 10. alkalommal maradt le a vb-ről. Az idén még veretlen nemzeti együttes legközelebb szeptemberben játszik tétmérkőzést, méghozzá a Nemzetek Ligája B divíziójában, amihez jó felkészülési alap lehet a jövő hónapban esedékes két barátságos mérkőzés. Szoboszlaiék június 5-én a finneket fogadják a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazahsztánt Debrecenben.
Már márciusban, az idei első kerethirdetése előtt írtunk róla, hogy indokolt lehet a korszakváltás, hiszen a következő nagy nemzetközi torna – amire kijuthat a válogatott – csak 2028-ban lesz, ám addigra már több jelenlegi alapember is a pályafutása végéhez fog közeledni. Ennek megfelelően például Dibusz Dénes már Szlovénia és Görögország ellen sem kapott meghívót, amire a Ferencváros 47-szeres válogatott kapusa úgy reagált, hogy nem lepte meg Rossi döntése, sőt azon sem csodálkozna, ha júniusban is kimaradna a keretből, mivel szerinte eljött az idő, hogy a következő generáció helyet követeljen magának a válogatottban.
Dibusz már a múlt, Liverpoolból jöhet a magyar válogatott új kapusa?
Ami a kapusposztot illeti, márciusban mindkét felkészülési meccsen a Rossi által első számú kapusnak nevezett Tóth Balázs védett, ráadásul gólt sem kapott. A Videoton egykori kapusának biztos helye van a csapatban, hiszen az angol másodosztályú Blackburn egyik legjobbja volt a szezonban. A Barcelona csapatától idén az Andorrában kölcsönben szereplő Yaakobishvili Áron volt már kerettag, de még nem mutatkozott be a nemzet csapatban, viszont nem lenne meglepetés ha bizalmat szavazna neki a kapitány.
A fiatal Pécsi Ármin neve egyre gyakrabban merül fel a válogatott kapcsán, főleg azért, mert Rossi hosszabb távon is gondolkodik, hiszen Tóth 28, Szappanos Péter és Dibusz Dénes pedig 35 éves. Pécsi a Liverpool U21-es csapatában eddig 17 meccsen lépett pályára, sőt három bajnokin már a felnőttcsapat kispadjára is leülhetett. A 19 éves hálóőr teljesítményére nem csak Angliában, hanem Spanyolországban is felfigyeltek, ugyanis állítólag a La Ligában szereplő Sevilla is szívesen látná a soraiban. Hegyi Krisztiánnak szintén jó esélye lehet a válogatott behívóra, hiszen a West Ham Unitedtől hazatérve folyamatosan játékban van az MTK-nál, de Gundel-Takács Bence behívása sem lenne hatalmas meglepetés.
Továbbra is a védelemben vannak a legnagyobb kérdőjelek
Marco Rossi legutóbb három újoncot hívott meg, a védelemben Csinger Márk volt az egyik. A bajnoki címre hajtó ETO hátvédje szinte biztos, hogy most is ott lesz a csapatban, már csak azért is, mert Rossi még nem próbálta ki őt élesben. Dárdai Mártonnak combsérülés miatt valószínűleg véget ért az idénye, így a szakmai stábnak nélküle kell majd megszerveznie a csapat védelmét. A Hertha védőjének kiesése miatt vélhetően Szalai Attila ismét lehetőséget kap, különösen, hogy tavasszal a lengyel Pogonban újra magára talált és rendszeresen játszik.
Kerkez Milos és Willi Orbán helye szinte megkérdőjelezhetetlen, főleg, hogy a válogatott védelme nagyban függ az RB Leipzig rutinos játékosától. Viszont Orbán már 33 éves, a márciusi keretből sérülés miatt kikerült Loic Nego pedig 35, vagyis a jövő évi Eb-selejtezőn még minden bizonnyal ott lesznek, de az utódok beépítése lassacskán indokolt lenne. A skót Dundee Unitedben kölcsönben szereplő Keresztes Krisztián jövője egyelőre bizonytalan, ugyanis a szezon végig érvényes a szerződése, majd vélhetően visszatér Nyíregyházára, de a 195 centis középhátvéd bizonyította ebben az idényben, hogy megérett a meghívóra, hiszen 41 tétmérkőzésen három gól és egy gólpassz a mérlege, ráadásul közel 3500 percet játszott, vagyis abszolút alapember a skót élvonalbeli csapatnál.
Idővel talán a 18 éves Vitályos Viktor és az U21-es Yaakobishvili Antal is megoldásnak tűnhet, bár utóbbi a spanyol harmadosztályú Tenerifénél jelenleg nem sok lehetőséget kap. Mindenesre az már most látszik, hogy Orbán pótlása nehéz feladat lesz, mivel rajta kívül nincs topligában játszó magyar védő.
A Szoboszlai és Tóth Alex vezette középpálya a legstabilabb
Kétségtelenül a középpálya néz ki a legjobban, hiszen ezen a poszton nincs túl sok kiöregedőben lévő futballista, így a vérfrissítésre sincs akkora szükség. Szoboszlai Dominik ugyan pályafutása során először zár trófea nélkül egy adott idényt, de a magyar válogatott csapatkapitánya messze a Liverpool legjobbja volt a szezonban, amit jól mutat, hogy eddig ötször választották meg a hónap legjobb játékosának.
A Ferencvárostól télen a Bournemouth-hoz igazoló Tóth Alex lassan, de biztosan gyűjtögeti a perceket a Premier League-ben. Szerencsére Schäfer András és Styles Callum is folyamatosan játszik klubcsapatában, akárcsak az ETO FC alapembere, Vitális Milán, aki nagyon jól játszott a szlovénok és a görögök elleni felkészülési meccsen. Baráth Péter és a márciusban debütált Szűcs Tamás is csatlakozhat a nemzeti csapathoz, míg az U21-es válogatott csapatkapitány, Tuboly Máté a DAC-ban meghatározó: eddig négy gólt szerzett, legutóbb áprilisban a Komárno otthonában, ám azóta háromszor is kikapott vele a dunaszerdahelyi együttes.
Varga Barnabás az első számú gólfelelős, de Hollandiából érkezhet az útódja
A támadósorban a friss görög bajnok Varga Barnabás helye megkérdőjelezhetetlen, hiszen számtalanszor bizonyított, hogy Európa legjobb támadóival vetekszik a helyzetkihasználása, különösen a fejjátéka. Ha csak a számot nézzük, 28 fellépésen eddig 13-szor volt eredményes címeres mezben. A Ferencvárostól télen távozott csatár viszont az AEK Athénban is berobbant, tizenkilenc tétmeccsen eddig hat gólt és két gólpasszt jegyzett, ráadásul a Konferencialigában negyeddöntőig jutott a csapattal. Akárcsak Orbán esetében, a támadósorra is igaz az, hogy Vargát egyszemélyben nagyon nehéz lenne pótolni, mivel nincs igazán hozzá hasonlóan eredményes befejező csatár.
A Fradi fiatal támadója, Gruber Zsombor már márciusban sem kapott meghívót, ugyanis az U21-es válogatottnál számítottak rá, és vélhetően ezúttal sem lesz másként, noha az Újpest elleni derbin három gólpasszt is jegyzett.
Sallai Roland teljesítménye továbbra is stabil a Galatasarayban – ahol a napokban zsinórban másodszor ünnepelhetett bajnoki címet – annak ellenére, hogy klubcsapatában rendre jobbhátvédként számítanak rá. Bárány Donát és Redzic Damir márciusban is meghálálta a bizalmat, így ha csak sérülés nem szól közbe, rájuk hosszú távon számíthat a szakmai stáb.
A legnagyobb szenzáció azonban talán az lehetne, ha a mindössze 19 éves Kovács Bendegúzt beválogatná Marco Rossi. A holland AZ Alkmaar fiatal támadója – akivel nemrég az Origo is interjút készített – az ifjúsági BL-ben már bizonyított, ráadásul az első csapatban is egyre több lehetőséget kap. Rossi korábban még óvatosan fogalmazott vele kapcsolatban, de az elmúlt hetekben látott fejlődése már nehezen hagyható figyelmen kívül.
A 14 éves kora óta Hollandiában játszó 198 centi magas támadó összesen 43 találkozón lépett pályára, ezeken 33 gólt szerzett és kiosztott még két gólpasszt is. Bár a magyar futballközvéleményben akad vita arról, hogy 18 évesen korai lenne-e számára a mélyvíz, ám a fehérgyarmati születésű csatár iránt olyan topcsapatok érdeklődnek, mint az olasz Juventus, vagy a Bundesligában szereplő Borussia Dortmund. Kétségtelen, hogy Varga helye egyelőre nincs veszélyben, de már ő is a 32. életévét tapossa, így a jövőre nézve egy gólerős, hétről hétre Európában bizonyító támadó kincset érhet a magyar válogatottnak.
A magyar válogatott előtt tehát most fontos időszak áll, a Nemzetek Ligája árnyékában pedig most lehet kipróbálni azokat a fiatalokat, akik a következő évek meghatározó tagjai lehetnek a csapatnak. A kérdés már csak az: ki él majd a lehetőséggel?
A magyar válogatott soron következő programja:
- június 5.: Magyarország–Finnország, Puskás Aréna
- június 9.: Magyarország–Kazahsztán, debreceni Nagyerdei Stadion
