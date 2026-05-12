Marco Rossi kedden kihirdeti a magyar labdarúgó-válogatott keretét a Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésekre. A szezon hajrájára a magyar válogatott kulcsemberei szerencsére jó formában vannak, de megnéztük kik lehetnek a kimaradók és kiknek szavazhat bizalmat a szövetségi kapitány, hiszen várhatóan a júniusban meghívott játékosok zöme alkotja majd az őszi Nemzetek Ligája-keretet is.

A magyar válogatott kis szerencsével most akár a jövő hónapban kezdődő labdarúgó-világbajnokságra is készülhetne, de tavaly novemberben az írek ellen az utolsó pillanatban bekapott gól azt jelentette, hogy Marco Rossi együttese nem tudta elcsípni a vb-pótselejtezőt érő második helyet a csoportban, vagyis zsinórban 10. alkalommal maradt le a vb-ről. Az idén még veretlen nemzeti együttes legközelebb szeptemberben játszik tétmérkőzést, méghozzá a Nemzetek Ligája B divíziójában, amihez jó felkészülési alap lehet a jövő hónapban esedékes két barátságos mérkőzés. Szoboszlaiék június 5-én a finneket fogadják a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazahsztánt Debrecenben.

Budapest, 2026. március 31. A magyar válogatott a Himnuszt énekli, az első sorban Osváth Attila, Schön Szabolcs, Lukács Dániel és Schäfer András (b-j) a Magyarország - Görögország barátságos labdarúgó-mérkőzés után a Puskás Arénában 2026. március 31-én. A mérkőzés 0-0-ás döntetlennel végződött.
Már márciusban, az idei első kerethirdetése előtt írtunk róla, hogy indokolt lehet a korszakváltás, hiszen a következő nagy nemzetközi torna – amire kijuthat a válogatott – csak 2028-ban lesz, ám addigra már több jelenlegi alapember is a pályafutása végéhez fog közeledni. Ennek megfelelően például Dibusz Dénes már Szlovénia és Görögország ellen sem kapott meghívót, amire a Ferencváros 47-szeres válogatott kapusa úgy reagált, hogy nem lepte meg Rossi döntése, sőt azon sem csodálkozna, ha júniusban is kimaradna a keretből, mivel szerinte eljött az idő, hogy a következő generáció helyet követeljen magának a válogatottban.

Ami a kapusposztot illeti, márciusban mindkét felkészülési meccsen a Rossi által első számú kapusnak nevezett Tóth Balázs védett, ráadásul gólt sem kapott. A Videoton egykori kapusának biztos helye van a csapatban, hiszen az angol másodosztályú Blackburn egyik legjobbja volt a szezonban. A Barcelona csapatától idén az Andorrában kölcsönben szereplő Yaakobishvili Áron volt már kerettag, de még nem mutatkozott be a nemzet csapatban, viszont nem lenne meglepetés ha bizalmat szavazna neki a kapitány. 

(L-R) Liverpool's Georgian goalkeeper #25 Giorgi Mamardashvili, Liverpool's Hungarian goalkeeper Armin Pecsi and Liverpool's English goalkeeper Freddie Woodman come out to take part in a training session at the team's training ground in Kirkby, north of Liverpool in northwest England, on October 21, 2025, on the eve of their UEFA Champions League league phase football match against Eintracht Frankfurt.
A fiatal Pécsi Ármin neve egyre gyakrabban merül fel a válogatott kapcsán, főleg azért, mert Rossi hosszabb távon is gondolkodik, hiszen Tóth 28, Szappanos Péter és Dibusz Dénes pedig 35 éves. Pécsi a Liverpool U21-es csapatában eddig 17 meccsen lépett pályára, sőt három bajnokin már a felnőttcsapat kispadjára is leülhetett. A 19 éves hálóőr teljesítményére nem csak Angliában, hanem Spanyolországban is felfigyeltek, ugyanis állítólag a La Ligában szereplő Sevilla is szívesen látná a soraiban. Hegyi Krisztiánnak szintén jó esélye lehet a válogatott behívóra, hiszen a West Ham Unitedtől hazatérve folyamatosan játékban van az MTK-nál, de Gundel-Takács Bence behívása sem lenne hatalmas meglepetés.

Telki, 2026. március 30. Tóth Balázs kapus a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2026. március 30-án. A magyar csapat Görögországgal játszik barátságos mérkőzést március 31-én a Puskás Arénában.
Továbbra is a védelemben vannak a legnagyobb kérdőjelek

Marco Rossi legutóbb három újoncot hívott meg, a védelemben Csinger Márk volt az egyik. A bajnoki címre hajtó ETO hátvédje szinte biztos, hogy most is ott lesz a csapatban, már csak azért is, mert Rossi még nem próbálta ki őt élesben. Dárdai Mártonnak combsérülés miatt valószínűleg véget ért az idénye, így a szakmai stábnak nélküle kell majd megszerveznie a csapat védelmét. A Hertha védőjének kiesése miatt vélhetően Szalai Attila ismét lehetőséget kap, különösen, hogy tavasszal a lengyel Pogonban újra magára talált és rendszeresen játszik. 

Kerkez Milos és Willi Orbán helye szinte megkérdőjelezhetetlen, főleg, hogy a válogatott védelme nagyban függ az RB Leipzig rutinos játékosától. Viszont Orbán már 33 éves, a márciusi keretből sérülés miatt kikerült Loic Nego pedig 35, vagyis a jövő évi Eb-selejtezőn még minden bizonnyal ott lesznek, de az utódok beépítése lassacskán indokolt lenne. A skót Dundee Unitedben kölcsönben szereplő Keresztes Krisztián jövője egyelőre bizonytalan, ugyanis a szezon végig érvényes a szerződése, majd vélhetően visszatér Nyíregyházára, de a 195 centis középhátvéd bizonyította ebben az idényben, hogy megérett a meghívóra, hiszen 41 tétmérkőzésen három gól és egy gólpassz a mérlege, ráadásul közel 3500 percet játszott, vagyis abszolút alapember a skót élvonalbeli csapatnál.

VIENNA, AUSTRIA - AUGUST 07: Andrija Radulovic of Rapid and Krisztian Keresztes of Dundee United FC during the UEFA Europa Conference League 3 Qualifying Round First Leg match between SK Rapid and Dundee United FC at Gerhard Hanappi Stadion on August 07, 2025 in Vienna, Austria.
Idővel talán a 18 éves Vitályos Viktor és az U21-es Yaakobishvili Antal is megoldásnak tűnhet, bár utóbbi a spanyol harmadosztályú Tenerifénél jelenleg nem sok lehetőséget kap. Mindenesre az már most látszik, hogy Orbán pótlása nehéz feladat lesz, mivel rajta kívül nincs topligában játszó magyar védő.

A Szoboszlai és Tóth Alex vezette középpálya a legstabilabb

Kétségtelenül a középpálya néz ki a legjobban, hiszen ezen a poszton nincs túl sok kiöregedőben lévő futballista, így a vérfrissítésre sincs akkora szükség. Szoboszlai Dominik ugyan pályafutása során először zár trófea nélkül egy adott idényt, de a magyar válogatott csapatkapitánya messze a Liverpool legjobbja volt a szezonban, amit jól mutat, hogy eddig ötször választották meg a hónap legjobb játékosának.

Telki, 2026. március 30. Szoboszlai Dominik (j) és Vitális Milán a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2026. március 30-án. A magyar csapat Görögországgal játszik barátságos mérkőzést március 31-én a Puskás Arénában.
A Ferencvárostól télen a Bournemouth-hoz igazoló Tóth Alex lassan, de biztosan gyűjtögeti a perceket a Premier League-ben. Szerencsére Schäfer András és Styles Callum is folyamatosan játszik klubcsapatában, akárcsak az ETO FC alapembere, Vitális Milán, aki nagyon jól játszott a szlovénok és a görögök elleni felkészülési meccsen. Baráth Péter és a márciusban debütált Szűcs Tamás is csatlakozhat a nemzeti csapathoz, míg az U21-es válogatott csapatkapitány, Tuboly Máté a DAC-ban meghatározó: eddig négy gólt szerzett, legutóbb áprilisban a Komárno otthonában, ám azóta háromszor is kikapott vele a dunaszerdahelyi együttes.

Győr, 2025. november 21. Skribek Alen (b), a Zalaegerszeg és Bánáti Kevin, a Győr és játékosa a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójában játszott ETO FC - Zalaegerszegi TE FC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. november 21-én.
Varga Barnabás az első számú gólfelelős, de Hollandiából érkezhet az útódja

A támadósorban a friss görög bajnok Varga Barnabás helye megkérdőjelezhetetlen, hiszen számtalanszor bizonyított, hogy Európa legjobb támadóival vetekszik a helyzetkihasználása, különösen a fejjátéka. Ha csak a számot nézzük, 28 fellépésen eddig 13-szor volt eredményes címeres mezben. A Ferencvárostól télen távozott csatár viszont az AEK Athénban is berobbant, tizenkilenc tétmeccsen eddig hat gólt és két gólpasszt jegyzett, ráadásul a Konferencialigában negyeddöntőig jutott a csapattal. Akárcsak Orbán esetében, a támadósorra is igaz az, hogy Vargát egyszemélyben nagyon nehéz lenne pótolni, mivel nincs igazán hozzá hasonlóan eredményes befejező csatár.

MADRID, SPAIN - APRIL 9: Barnabas Varga (L) of AEK Athens in action against Luiz Felipe (R) of Rayo Vallecano during the UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Rayo Vallecano and AEK Athens at Estadio de Vallecas on April 9, 2026 in Madrid, Spain.
A Fradi fiatal támadója, Gruber Zsombor már márciusban sem kapott meghívót, ugyanis az U21-es válogatottnál számítottak rá, és vélhetően ezúttal sem lesz másként, noha az Újpest elleni derbin három gólpasszt is jegyzett.

Sallai Roland teljesítménye továbbra is stabil a Galatasarayban – ahol a napokban zsinórban másodszor ünnepelhetett bajnoki címet – annak ellenére, hogy klubcsapatában rendre jobbhátvédként számítanak rá. Bárány Donát és Redzic Damir márciusban is meghálálta a bizalmat, így ha csak sérülés nem szól közbe, rájuk hosszú távon számíthat a szakmai stáb. 

A legnagyobb szenzáció azonban talán az lehetne, ha a mindössze 19 éves Kovács Bendegúzt beválogatná Marco Rossi. A holland AZ Alkmaar fiatal támadója – akivel nemrég az Origo is interjút készített az ifjúsági BL-ben már bizonyított, ráadásul az első csapatban is egyre több lehetőséget kap. Rossi korábban még óvatosan fogalmazott vele kapcsolatban, de az elmúlt hetekben látott fejlődése már nehezen hagyható figyelmen kívül. 

A 14 éves kora óta Hollandiában játszó 198 centi magas támadó összesen 43 találkozón lépett pályára, ezeken 33 gólt szerzett és kiosztott még két gólpasszt is. Bár a magyar futballközvéleményben akad vita arról, hogy 18 évesen korai lenne-e számára a mélyvíz, ám a fehérgyarmati születésű csatár iránt olyan topcsapatok érdeklődnek, mint az olasz Juventus, vagy a Bundesligában szereplő Borussia Dortmund. Kétségtelen, hogy Varga helye egyelőre nincs veszélyben, de már ő is a 32. életévét tapossa, így a jövőre nézve egy gólerős, hétről hétre Európában bizonyító támadó kincset érhet a magyar válogatottnak.

A magyar válogatott előtt tehát most fontos időszak áll, a Nemzetek Ligája árnyékában pedig most lehet kipróbálni azokat a fiatalokat, akik a következő évek meghatározó tagjai lehetnek a csapatnak. A kérdés már csak az: ki él majd a lehetőséggel?

A magyar válogatott soron következő programja:

  • június 5.: Magyarország–Finnország, Puskás Aréna
  • június 9.: Magyarország–Kazahsztán, debreceni Nagyerdei Stadion

