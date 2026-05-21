Marco Rossi az elmúlt időszakban inkább kifele fogalmazott meg kritikákat, többször a sajtó munkatársait, vagy a szurkolókat szólította fel, hogy reálisabban kezeljék a magyar válogatott által elért eredményeket, egészen pontosan: maradjanak a földön két lábbal. Rossi korábban üzent az NB I-es edzőknek, az újságíróknak, de előfordult, hogy Kerkez Milosnak és a Liverpool edzőjének is címzett pár mondatot.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Polyák Attila

Valami nem stimmel a magyar válogatott körül?

A csapaton belülről ritkán érkezett bármilyen kritika, ezért is érdekes, hogy most pár nap alatt a visszavonuló Kádár Tamás és a válogatottból kimaradó Nikitscher Tamás is kritikusan fogalmazott a szövetségi kapitányt illetően.

Előbb Kádár Tamás beszélt arról, hogy az ominózus, spliti, horvátok elleni meccs után ejtette őt a kapitány. „A címeres mez volt nekem mindig a legfontosabb. Kitűnő kapcsolatom volt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, de aztán ez megváltozott” – mondta Kádár a Nemzeti Sportnak.

Egy nappal később Nikitscher Tamás is beszélt a szövetségi kapitányról, aki a spanyol után most a portugál élvonalban, a Rio Ave csapatában szerepel.

„Rosszul gondoltátok, hogy alapember lehet. Játszott nálunk néhány Nemzetek Ligája-meccsen, de a hatos, nyolcas poszton a magyar bajnokságban is vannak jobbak nála” – mondta Rossi a középpályás kihagyása kapcsán.

A magyar válogatott Nikitscher Tamás a Valladolid csapatába igazolt az NB I-ből

Fotó: Real Valladolid C.F./X

„Élőben láttam a kerethirdetést, de előtte már tudtam, hogy nem kapok meghívót, hiszen nem hívott és nem jelzett senki előtte. Azt, hogy nem kap meghívót, elfogadja az ember, a szövetségi kapitány más típusú, értsd alacsonyabb, mozgékonyabb játékosokkal képzeli el a jövőt, ezzel semmi gond, Marco Rossi döntése, hogy kikre számít és kikre nem. De…

A rólam mondott véleményét nem tudtam hová tenni. Mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról,

mindig elismertem, nagy lehetőséget adott nekem azzal, hogy kilenc alkalommal is válogatott lehettem, de úgy érzem, bizonyítottam is, hiszen akkor nem léptem volna pályára ennyiszer. Ezt a fajta tiszteletet viszont én is elvárom: nem tudom, mivel érdemeltem azt ki, hogy így, ilyen stílusban beszéljen rólam. Semmit sem kaptam ingyen, mindenért meg kellett küzdenem és harcolnom, két súlyos sérülés után is légiósnak állhattam, és bebizonyítottam, hogy helytállok külföldön is. Sohasem felejtem el, honnan indultam, s bár sokat nyeltem az egész karrieremben, ha igazságtalanság ér, nem hagyom szó nélkül” – mondta Nikitscher a sportnapilapnak, és elárulta, sokáig csak nézett maga elé, sokként érte, amit hallott.