Marco Rossi az elmúlt időszakban inkább kifele fogalmazott meg kritikákat, többször a sajtó munkatársait, vagy a szurkolókat szólította fel, hogy reálisabban kezeljék a magyar válogatott által elért eredményeket, egészen pontosan: maradjanak a földön két lábbal. Rossi korábban üzent az NB I-es edzőknek, az újságíróknak, de előfordult, hogy Kerkez Milosnak és a Liverpool edzőjének is címzett pár mondatot.
Valami nem stimmel a magyar válogatott körül?
A csapaton belülről ritkán érkezett bármilyen kritika, ezért is érdekes, hogy most pár nap alatt a visszavonuló Kádár Tamás és a válogatottból kimaradó Nikitscher Tamás is kritikusan fogalmazott a szövetségi kapitányt illetően.
Előbb Kádár Tamás beszélt arról, hogy az ominózus, spliti, horvátok elleni meccs után ejtette őt a kapitány. „A címeres mez volt nekem mindig a legfontosabb. Kitűnő kapcsolatom volt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, de aztán ez megváltozott” – mondta Kádár a Nemzeti Sportnak.
Egy nappal később Nikitscher Tamás is beszélt a szövetségi kapitányról, aki a spanyol után most a portugál élvonalban, a Rio Ave csapatában szerepel.
„Rosszul gondoltátok, hogy alapember lehet. Játszott nálunk néhány Nemzetek Ligája-meccsen, de a hatos, nyolcas poszton a magyar bajnokságban is vannak jobbak nála” – mondta Rossi a középpályás kihagyása kapcsán.
„Élőben láttam a kerethirdetést, de előtte már tudtam, hogy nem kapok meghívót, hiszen nem hívott és nem jelzett senki előtte. Azt, hogy nem kap meghívót, elfogadja az ember, a szövetségi kapitány más típusú, értsd alacsonyabb, mozgékonyabb játékosokkal képzeli el a jövőt, ezzel semmi gond, Marco Rossi döntése, hogy kikre számít és kikre nem. De…
A rólam mondott véleményét nem tudtam hová tenni. Mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról,
mindig elismertem, nagy lehetőséget adott nekem azzal, hogy kilenc alkalommal is válogatott lehettem, de úgy érzem, bizonyítottam is, hiszen akkor nem léptem volna pályára ennyiszer. Ezt a fajta tiszteletet viszont én is elvárom: nem tudom, mivel érdemeltem azt ki, hogy így, ilyen stílusban beszéljen rólam. Semmit sem kaptam ingyen, mindenért meg kellett küzdenem és harcolnom, két súlyos sérülés után is légiósnak állhattam, és bebizonyítottam, hogy helytállok külföldön is. Sohasem felejtem el, honnan indultam, s bár sokat nyeltem az egész karrieremben, ha igazságtalanság ér, nem hagyom szó nélkül” – mondta Nikitscher a sportnapilapnak, és elárulta, sokáig csak nézett maga elé, sokként érte, amit hallott.
„Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen nyilatkozatot kell majd tennem, de engem úgy neveltek, hogy álljak ki magamért. Ezt teszem” – tette hozzá, és annak ellenére, hogy Rossi nem kereste, a kapitány később a közösségi oldalán tompított és úgy fogalmazott, hogy reméli, Nikitscher ad majd még neki indokot, hogy újra behívja a válogatottba.
Sallói István: Ezt el kell fogadni sértődés nélkül
Az ritka a magyar válogatott és Marco Rossi kapcsán, hogy a sajtón keresztül megy az üzengetés, az Origo Sport megkérte a korábbi válogatott focistát, Sallói Istvánt, hogy segítsen eligazodni a történtek sűrűjében
„Ha nyílt kritikát fogalmaz meg az egyik fél, akkor ezt megteheti a másik fél is. Bár itt még a kritika szó is erős, inkább csak Nikitscher meglepődött azon, ahogy Rossi reagált az ő nem behívására. A kapitány természetesen azt hív be, akit akar, de megbántani egy játékost teljesen felesleges. A kapitány diplomatikusabban is megfogalmazhatta volna a véleményét, de Nikitscher nem kritizált, inkább értetlen volt, de miért ne mondhatná el a játékos is a véleményét egy ilyen szituációban?” – tette fel a költői kérdést Sallói, aki szerint az őszinteség minden oldalról egyszerűbb lenne. „A közönséget érdekli, hogy ki miért kerül vagy nem kerül be a keretbe. A játékosok és a nézők megfogalmazhatnak véleményt vagy kritikát, amit viszont el kell tudni fogadni.”
Sallói István játékosként és szülőként is volt érintett válogatott meghívók kapcsán, 13-szor szerepelt a nemzeti csapatban és technikai igazgatóként is dolgozott, így ő is fel tud eleveníteni érdekes szituációkat.
„Nekem volt egy furcsa esetem, amikor Csank János volt a szövetségi kapitány, Akkor azt mondta, hogy ő ciprusi és izraeli bajnokságból nem válogat, mert azok vékonyabb, gyengébb bajnokságok. Nagyon jó viszonyban vagyok Csank Jánossal, már megbeszéltük ezt a szitut, neki is elmondtam akkor is, ma is ez a véleményem, hogy nincs ezzel semmi problémám, lehet ilyen véleménye az embernek, de azt azért elvárnám, hogy utazzon el, az adott bajnokságot élőben nézze meg, és utána hozzon döntést. Rossinak is van az MLS-ről egy véleménye, úgy, hogy egyszerűen nem utazott ki Amerikába megnézni a színvonalat, megnézni a magyar játékosokat a saját közegükben. Szerintem ez ugyanúgy elvárható, mint hogy az NB I-es meccseken ott ül a lelátón. A mindenkori szövetségi kapitánytól ez minimum elvárás. Van idejük, van elég kollégájuk utazni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás érdekében egy játékost sem szabad átengedni, kiengedni a rostán, csak azért, mert itt vagy ott játszik, és esetleg van egy olyan véleményem, ami nem biztos, hogy megállja a helyét, mert
mondjuk az MLS-ből is ott lesz jó pár játékos a vébén, annak ellenére, hogy Rossi kritizálja az MLS-t.
Egy ligát sem érdemes így kezelni, mert nekünk nem a liga az érdekes, hanem az adott játékos teljesítménye. Ebből a szempontból egyéni sportot nézünk, ha valaki egyénileg kiemelkedik és a válogatottban használható lehet, akkor mindegy, hogy hol játszik. Látjuk a nagy válogatottakat is: Ronaldo a szaúdi, Messi az amerikai ligából is bekerül a csapatba. Nekem mindig az a véleményem, hogy inkább játszom egy fél ligával lejjebb a szintemnél, de legyek alapember vagy meghatározó játékos, mintsem a padon üljek egy jobb ligában. Azzal a korábbi kijelentésével sem értek egyet, hogy ha valaki a Bundesligában a padon ül, az többet ér annál, mint aki a magyar bajnokságban játszik” – mondta Sallói István, akit arról is kérdeztünk, hogy érintette, amikor a fia, Dániel vagy a többi amerikai légiós azért utazott haza a válogatottba, hogy ott szinte egyáltalán ne szerepeljen.
„Nyilvánvalóan megalapozott döntést kell hozni, ha valakit ilyen utazási körülményekkel elhoznak a válogatotthoz, és azt is figyelembe kell venni, hogy vannak bizonyos átállási nehézségek. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ezek a gondok megoldódtak Rossi számára, mert nincsenek olyan játékosok távoli ligákban, akár Ázsiában vagy Amerikában, akikkel számolni akar” – mondta Sallói István, aki zárszónak egy tanácsot is megfogalmazott.
„Ha a kapitány úgy dönt, hogy őszinte véleményt mond a játékosokról, hasonlítgatja egyiket a másikhoz vagy a ligákat, akkor előfordulhat, hogy erre lesznek válaszok. Ezt el kell fogadni sértődés nélkül, vagy diplomatikusabban kell fogalmazni, és akkor mindenki azt gondolja majd, hogy minden szép és jó.”
- További cikkek: