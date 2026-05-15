Az MLSZ honlapjának pénteki beszámolója szerint a 37-szeres magyar válogatott támadó feladata elsősorban a légiósként futballozó felnőtt és utánpótláskorú játékosok teljesítményének követése lesz, illetve a velük és a klubjaikkal való kapcsolattartás is a munkája részét képezi.

Németh Krisztián ott volt a magyar válogatottal a 2016-os Európa-bajnokságon

Németh Krisztián emellett majd figyeli azokat a külföldön szereplő, magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgókat, akik adott esetben válogatottak lehetnek.

Németh Krisztián a január óta a Debreceni VSC sportigazgatójaként ténykedő Bogdám Ádám helyét veszi át.

A győri születésű futballista már 18 évesen Liverpoolba igazolt az MTK Budapest csapatától, később játszott Görögországban, Hollandiában, az Egyesült Államokban, Katarban és Szlovákiában mielőtt 2021-ben hazatért.

A magyar válogatott mezét 37-szer ölthette magára, négy gólt szerzett, szerepelt a 2016-os Európa-bajnokságon, illetve 2009-ben tagja volt az U20-as világbajnokságon bronzérmes magyar együttesnek.