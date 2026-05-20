Nikitscher Tamásról nem mindennapi nyilatkozatot tett Marco Rossi. A kilencszeres magyar válogatott futballista a júniusi felkészülési mérkőzésekre nem kapott meghívót a szövetségi kapitánytól, aki keményen fogalmazott vele kapcsolatban. Nikitscher azóta reagált az elhangzottakra, elmondása szerint sokként érték az olasz szakember szavai.

A magyar válogatott június 5-én a finnek, négy nappal később pedig a kazahok ellen játszik felkészülési mérkőzéseket. Marco Rossi döntése értelmében Nikitscher Tamás nem került be a nemzeti együttes keretébe.

Nikitscher Tamás nem fog játszani a magyar válogatott júniusi mérkőzésein
Nikitscher Tamás nem fog játszani a magyar válogatott júniusi mérkőzésein
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Mit mondott Marco Rossi a magyar válogatott középpályásról?

A szövetségi kapitány keményen fogalmazott azzal kapcsolatban, miért nem hívta meg Nikitschert a keretbe. 

Rosszul gondoltátok, hogy alapember lehet. Játszott nálunk néhány Nemzetek Ligája-meccsen, de a hatos, nyolcas poszton a magyar bajnokságban is vannak jobbak nála. 

Ha meghívom, el kell döntenem, kit hagyok ki. Tóth Rajmund, Szűcs Tamás, Szendrei Norbert, Callum Styles és Schäfer András is ott van. Nem hívhatok meg a keretbe százötven középpályást” – fogalmazott Rossi a 26 éves játékost érintő kérdéssel kapcsolatban.

Hungary's Italian head coach Marco Rossi gestures during the international friendly football match between Hungary and Sweden in Budapest on June 6, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Marco Rossi szavai sokkolták Nikitscher Tamást
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Nikitscher Tamást sokkolta Marco Rossi róla tett nyilatkozata

Nikitscher a Nemzeti Sportnak adott interjújában elmondta, tudta, hogy nem lesz ott a keretben, mivel Rossi nem hívta és a szövetség sem jelzett neki. A játékos értetlenül fogadta a kapitány kemény szavait.

„A rólam mondott véleményét nem tudtam hová tenni. Mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról, mindig elismertem, nagy lehetőséget adott nekem azzal, hogy kilenc alkalommal is válogatott lehettem, de úgy érzem, bizonyítottam is, hiszen akkor nem léptem volna pályára ennyiszer. Ezt a fajta tiszteletet viszont én is elvárom: nem tudom, mivel érdemeltem azt ki, hogy így, ilyen stílusban beszéljen rólam” – mondta Nikitscher, leszögezve, hogy nem hagyja szó nélkül, ha igazságtalanság éri.

Sokáig csak néztem magam elé, sokként ért – ám hangsúlyozom, nem az, hogy nem kaptam meghívót, hanem az, ahogyan beszélt rólam. Heves természetű vagyok, de már egy hete történt, 

így kissé leülepedett bennem ez az érzés. Persze, több alkalommal is feltettem magamnak a kérdést: elrontottam valamit? Nem jöttem rá. Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen nyilatkozatot kell majd tennem, de engem úgy neveltek, hogy álljak ki magamért. Ezt teszem” – tette hozzá a portugál Rio Ave középpályása, aki azóta sem beszélt Rossival.

A magyar válogatott Nikitscher Tamás megszerezte első gólját a portugál élvonalban
A magyar válogatott Nikitscher Tamás jelenleg a portugál élvonalbeli Rio Ave futballistája
Fotó: X/Minuto94

Nikitscher nem tudja, mit hoz számára a jövő a válogatottban, de azt karrierje során már megtanulta: ha pofont kap, fel kell állnia a padlóról és menni tovább.

