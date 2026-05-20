A magyar válogatott június 5-én a finnek, négy nappal később pedig a kazahok ellen játszik felkészülési mérkőzéseket. Marco Rossi döntése értelmében Nikitscher Tamás nem került be a nemzeti együttes keretébe.

Mit mondott Marco Rossi a magyar válogatott középpályásról?

A szövetségi kapitány keményen fogalmazott azzal kapcsolatban, miért nem hívta meg Nikitschert a keretbe.

Rosszul gondoltátok, hogy alapember lehet. Játszott nálunk néhány Nemzetek Ligája-meccsen, de a hatos, nyolcas poszton a magyar bajnokságban is vannak jobbak nála.

Ha meghívom, el kell döntenem, kit hagyok ki. Tóth Rajmund, Szűcs Tamás, Szendrei Norbert, Callum Styles és Schäfer András is ott van. Nem hívhatok meg a keretbe százötven középpályást” – fogalmazott Rossi a 26 éves játékost érintő kérdéssel kapcsolatban.

Marco Rossi szavai sokkolták Nikitscher Tamást

Nikitscher a Nemzeti Sportnak adott interjújában elmondta, tudta, hogy nem lesz ott a keretben, mivel Rossi nem hívta és a szövetség sem jelzett neki. A játékos értetlenül fogadta a kapitány kemény szavait.

„A rólam mondott véleményét nem tudtam hová tenni. Mindig tisztelettel beszéltem a kapitányról, mindig elismertem, nagy lehetőséget adott nekem azzal, hogy kilenc alkalommal is válogatott lehettem, de úgy érzem, bizonyítottam is, hiszen akkor nem léptem volna pályára ennyiszer. Ezt a fajta tiszteletet viszont én is elvárom: nem tudom, mivel érdemeltem azt ki, hogy így, ilyen stílusban beszéljen rólam” – mondta Nikitscher, leszögezve, hogy nem hagyja szó nélkül, ha igazságtalanság éri.

Sokáig csak néztem magam elé, sokként ért – ám hangsúlyozom, nem az, hogy nem kaptam meghívót, hanem az, ahogyan beszélt rólam. Heves természetű vagyok, de már egy hete történt,

így kissé leülepedett bennem ez az érzés. Persze, több alkalommal is feltettem magamnak a kérdést: elrontottam valamit? Nem jöttem rá. Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen nyilatkozatot kell majd tennem, de engem úgy neveltek, hogy álljak ki magamért. Ezt teszem” – tette hozzá a portugál Rio Ave középpályása, aki azóta sem beszélt Rossival.