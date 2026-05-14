Dibusz Dénes a márciusi barátságos meccsekre azért nem kapott meghívót Marco Rossitól, mert akkor tért vissza egy hosszú sérülésből, és még nem volt játékban. A Ferencváros kapusa a visszatérése óta újra stabil pont klubcsapatában, azonban a magyar válogatott keretében ezúttal sem vették számításba.

Dibusz tavaly novemberben védett legutóbb a magyar válogatottban

Schultz Levente, a kapus menedzsere úgy véli, Marco Rossi a fiatalításra koncentrál a kapusposztot illetően, mellette pedig hangsúlyozta, hogy Tóth Balázs személyében megtalálta első számú kapusát a szövetségi kapitány.

Dibusz Dénes visszatérhet a magyar válogatottba?

Marco Rossi az M1 aktuális csatornának elárulta, ő már két nappal a keddi kerethirdetést megelőzően tájékoztatta Dibuszt, aki korrektül fogadta a döntését.

Vannak olyan pozíciók, ahol sokkal több játékosunk van, mint máshol, például a kapusposzton, vagy a középpálya közepén, de más posztokon, mondjuk a csatároknál, már kevesebben vannak. Ezért nem hívtam meg Dibusz Dénest, ő viszont olyan kapus, akire számíthatok a jövőben is a formájának függvényében”

– mondta az olasz-magyar szakember, aki hangsúlyozta, hogy a Fradi kapusa előtt nem zárult be a magyar labdarúgó-válogatott ajtaja.

„Ezek a meccsek kiváló lehetőséget adnak arra, hogy teszteljük a fiatal játékosokat, akiket nem ismerünk annyira. Dénest tökéletesen ismerjük, tudjuk, mire számíthatunk tőle” – mondta Rossi, akinek szavai szerint nem csupán Dibusz Dénesnek van esélye még visszatérni a csapathoz, hanem a most szintén kimaradt Nego Loicnak is.