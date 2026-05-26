Nem lehet ott a válogatottban a friss magyar bajnok. Az ETO FC Győr szélsője már el is hagyta a Telki Edzőközpontot, így biztosan nem lép pályára a magyar válogatott júniusi mérkőzésein.

A győri szélső remek szezont futott az ETO bajnoki címével záródó idényben. Márciusban közel másfél év után lépett pályára a magyar válogatottban, és Szlovénia ellen becserélését követően góllal bizonyított Marco Rossinak. A Magyar Labdarúgó Szövetség kedden azonban közölte, a játékos „nincs edzésre alkalmas állapotban”.

Idei egyetlen gólszerzője nélkül készül a magyar válogatott
Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Idei egyetlen gólszerzője nélkül készül a magyar válogatott

Schön Szabolcs márciusban hosszú idő után kapott újra meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól a magyar válogatottba. Szlovénia ellen a 77. percben állt be Sallai Roland helyett, két perccel később pedig megszerezte a győztes gólt. A 25 éves szélső az angol Bolton Wanderers kölcsönjátékosaként nyert bajnoki címet a Győr csapatával és kimondottan jó formában szerepelt a 2025/2026-os idényben - Schön 27 meccsen 6 góllal és 6 gólpasszal zárt.

Az MLSZ tájékoztatása szerint Schön „egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban”, ezért nem lesz bevethető a válogatott januári találkozóin, és már el is hagyta a Telki Edzőközpontot.

Magyarország június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot, majd 9-én a debreceni Nagyerdei Stadionban Kazahsztán ellen vív felkészülési mérkőzést.

