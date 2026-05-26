A magyar válogatott kedden kezdte meg az összetartást Telkiben, ahol az első napokban az edzések mellett fizikai felmérések is várnak a kerettagokra. Marco Rossi 29 játékost hívott meg a szezon utolsó válogatott programjára, de Schön Szabolcs korábbi sérülése miatt nincs edzésre alkalmas állapotban, így elhagyta a Telki Edzőközpontot, és a júniusi mérkőzéseken sem lesz bevethető.

A magyar válogatottban debütáló Szendrei Norbert és a kapus Tóth Balázs válaszoltak az újságírók kérdéseire

Forrás: MLSZ.hu

Magyar válogatott: Tóth Balázs nem érzi biztosnak a helyét

A keddi edzés előtt Tóth Balázs, a Blackburn Rovers kapusa állt az újságírók elé. A kapus jó hangulatban érkezett Telkibe, főleg azután, hogy a bajnoki idényt követően volt ideje pihenni.

„Nagyon motiváltan érkeztem a válogatotthoz, főleg úgy, hogy a bajnokság után volt egy kis szünetem, és a nyaralás második felében már éreztem, hogy hiányzik a foci, így még éhesebben jöttem” – idézte az MLSZ.hu Tóth Balázst.

A kapus szerint jó szezon van mögötte, de nem elégedett maradéktalanul.

„Ha az összképet nézem, jó szezont tudhatok magam mögött, de képes vagyok még jobbra is. Nem feltétlenül vagyok elégedett, főleg a Blackburnnel, bízom benne, tudok tovább javulni a jövőben” – fogalmazott.

Marco Rossi korábban első számú kapusként beszélt Tóthról, de a játékos nem úgy tekint a helyzetére, mintha bérelt helye lenne a kezdőben.

Nagyon megtisztelő volt, amikor Marco Rossi azt nyilatkozta, én vagyok az első számú kapus, bár én sosem fogok úgy tekinteni erre, hogy biztos a pozícióm. Akkor kapom meg a bizalmat, ha megérdemlem, ha teszek érte, minden edzésen meg kell dolgozni azért, hogy első számú kapus legyek

– tette hozzá.

Szendrei Norbert először bizonyíthat Rossinak

Szendrei Norbert először kapott meghívót az A-válogatott keretébe. A Zalaegerszeg középpályása jó érzésekkel érkezett Telkibe, és úgy érzi, jó közegbe került.

„Örülök, hogy itt lehetek, pozitív érzésekkel jöttem Telkibe, a kerettagok nagyobb részét ismerem már korábbról, egyértelműen jó közegbe érkeztem” – mondta Szendrei.

A középpályás egyelőre nem beszélt Rossival arról, pontosan mit vár tőle a kapitány, de saját magával szemben már megfogalmazta az elvárásait.