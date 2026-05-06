Meghalt a magyar válogatott legendás futballistája

„78 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt az Újpest FC legendája, a Klubunkkal kilenc bajnoki címet szerző, háromszoros magyar gólkirály, egyszeres európai ezüstcipős, olimpiai aranyérmes Fazekas László” – közölte a szomorú hírt a legendás magyar válogatott futballistáról az Újpest FC a hivatalos közösségi oldalán.

Meghalt a magyar válogatott legendája, Fazekas László

A hír a Royal Antwerp hivatalos közösségi oldalán is megjelent, az egykori olimpiai bajnok ugyanis 1980 és 1984 között a belga klub labdarúgója, 1995-ben és 1996-ban pedig az edzője volt – adta hírül az MTI.

A Kapa becenévvel illetett támadó Magyarországon kizárólag az Újpesti Dózsában futballozott,

kilencszer nyert bajnoki címet a lila-fehérekkel, egyszer Magyar Népköztársasági Kupát, valamint háromszor elhódította a gólkirályi címet is, sőt 1980-ban a 36 góljával európai ezüstcipős volt, csak a Lierse belga csatára, Erwin Vandenbergh volt nála többször (39) eredményes abban az idényben.

Csaknem 33 éves volt, amikor az Antwerpenhez szerződött, de négy idény után is maradt Belgiumban, és a St. Truidenhez igazolt.

A válogatottban 92-szer lépett pályára, ezzel az örökrangsor hatodik helyén áll,

játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint az 1978-as és 1982-es világbajnokságon. Az ötkarikás aranyérmet 1968-ban, Mexikóvárosban nyert.