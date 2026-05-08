A sérülés különösen balszerencsés időben jött. Dárdai Márton kihagyja a magyar válogatott Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési meccseit is, a jelek szerint Marco Rossinak nélküle kell megszerveznie a csapat védelmét.

Mi történt a magyar válogatott védőjével?

Combsérülés miatt valószínűleg véget ért az idény Dárdai Márton, a német labdarúgó másodosztályban szereplő Hertha BSC játékosa számára.

A Bundesliga 2-ben szereplő gárda pénteken jelezte, hogy a 20-szoros magyar válogatott hátvéd nem lesz bevethető, ugyanis sérülés miatt rövid időre kidőlt, így vélhetően a 2025/26-os idényben már nem lép pályára.

A nemzeti csapat még két barátságos mérkőzést játszik júniusban: előbb 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Debrecenben látja vendégül a kazahokat.