A Pep Guardiola vezette Manchester City annak tudatában lépett pályára szerda este, hogy amennyiben nem szerzi meg mindhárom pontot, akkor gyakorlatilag lemondhat a bajnoki álmokról. A spanyol trénere némiképp az a Chelsea elleni FA-kupa döntőre gondolva felforgatta a kezdőcsapatát, így többek között Erling Haaland, Jérémy Doku és Rayan Cherki is kimaradt.

Simán nyert a Manchester City

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Tapad az Arsenalra a Manchester City

Jean-Philippe Mateta korai, lesről szerzett gólja rövid időre megzavarhatta a manchesteri játékosokat, de aztán a szakadó eső beköszönésével a hazai gólok is megérkeztek a mérkőzésbe. A Crystal Palace mélyen meghúzott védelmi vonalát először Phil Foden parádés passza törte fel, ami után Antoine Semenyo tudta megszerezni a vezetést, ezt követően pedig Omar Marmus is bevette a vendégek kapuját.

A fordulás után már csak egyetlen gólt látott az Etihad közönsége, a csereként pályára lépő Cherki hozta helyzetbe Savinhót, aki a 84. percben beállította a 3-0-s végeredményt.

83. We extend our lead in the closing stages! 🙌



Rayan Cherki advances upfield, slides Savinho through on goal and the Brazilian converts expertly! 🎯



🩵 3-0 🦅 https://t.co/lz8H6gkje0 — Manchester City (@ManCity) May 13, 2026

A Manchester City ezzel meccsszámban beérte az Arsenalt a Premier League-ben, az utolsó fordulóknak pedig kétpontos hátránnyal vághat neki. Ami a programot illeti, Pep Guardiola együttese szombaton FA-kupa döntőt játszik, aztán a Bournemouth otthonában lép pályára, a szezont pedig hazai pályán az Aston villa ellen zárja. Az Ágyúsokra BL-finálé vár Budapesten, de előtte még jön a Burnley és a Crystal Palace elleni bajnoki.