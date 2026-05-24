Véget ért az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2025/26-os szezonja. Érzelmes jelenetek játszódtak le az Etihad Stadionban, ugyanis Bernardo Silva utolsó mérkőzését játszotta a Manchester City színeiben. A portugál középpályás könnyek között távozott, de Pep Guardiola is nehezen viselte a búcsú pillanatait.

Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 38., utolsó fordulója több pályán is a búcsúról szólt, hiszen többek között Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársai, Mohamed Szalah, illetve Andy Robertson is lejátszotta utolsó meccsét a Liverpool csapatában. Szintén könnyes búcsúra volt kilátás az Etihad Stadionban, hiszen Pep Guardiola tíz év után hagyja el a Manchester Cityt a szezon végén.

Pep Guardiola és Bernardo Silva is elköszönt a Manchester Citytől
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Megható búcsú: Guardiola és a Manchester City játékosa együtt sírt

A katalán szakember – aki annak ellenére távozik, hogy egy év még hátra lett volna a szerződéséből – számára nem jött össze a szép búcsú, ugyanis hiába vezetett csapata az Aston Villa ellen, végül 2-1-re kikapott. Ennek ellenére Guardiola sikerei elvitathatatlanok, hiszen történelmi sikereket és 20 trófeát nyert az irányításával a City. 

A PL-ezüstérmesénél a kilenc év után távozó Bernardo Silva is az utolsó mérkőzésére készült. A 33 éves portugál válogatott középpályás több mint 450 mérkőzésen lépett pályára a Cityben, amellyel 19 trófeát nyert, köztük hat bajnoki címet, Bajnokok Ligáját és két FA-kupát. 

A Cityvel idén Ligakupát és Fa-kupát nyerő Silva már a kezdőrúgás előtt küzdött a könnyeivel, majd az 58. percben, amikor lecserélték, teljesen eluralkodtak rajta az érzelmek. Silva vastaps közepette hagyta el a pályát, miközben a csapattársai és a birminghami játékosok is díszsorfalat álltak a tiszteletére. Ezt látva még Guardiola is meghatódott és könnyes szemekkel tapsolt az oldalvonal mellett, majd hosszasan megölelte a portugál középpályást. Silva és Guardiola mellett egyébként az angol válogatott védő, John Stones is ezen a mérkőzésen köszönt el az Etihad közönségétől.

Bernardo Silva és Guardiola régóta szoros kapcsolatot ápol egymással, a portugál korábban úgy fogalmazott, a spanyol edző változtatta meg a futballról alkotott képét, és szerinte nem véletlen, hogy a világ számos csapata próbálja másolni a stílusát. 

Azt egyelőre nem tudni, hogy Bernardo Silva hol folytatja a pályafutását, de a spanyol Marca információi szerint az Atlético Madrid a legesélyesebb a leigazolására.

