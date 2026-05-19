Különleges módon tiszteleghet a Manchester City minden idők egyik legsikeresebb edzője előtt: brit sajtóértesülések szerint a klub azt tervezi, hogy Pep Guardioláról nevezi el az Etihad Stadion új, kibővített északi lelátóját. A lépés egyfajta elismerése lenne annak az évtizedes korszaknak, amely alatt az 55 éves tréner teljesen átformálta az angol klubot. A katalán edző szerint egyébként továbbra sem áll szándékában távozni, és kitölti 2027-ig szóló megállapodását, ám a brit sajtó úgy tudja, erre nem kerül sor, és Guardiola még idén nyáron elhagyja a Cityt.

A Manchester City jelenleg stadionfejlesztési projektet hajt végre, amelynek eredményeként az Etihad befogadóképessége több mint 62 ezer főre nőhet – a kibővített északi lelátót vasárnap nyitják majd meg.

A klub vezetése azt fontolgatja, hogy az új szektor a jövőben a „Pep Guardiola Stand” nevet viselje,

így állítva örök emléket a kiváló edzőnek.

Guardiola ugyanakkor korábban úgy nyilatkozott, hogy számára a szurkolók emlékei és a közösen elért sikerek fontosabbak bármilyen személyes tiszteletadásnál. Ettől függetlenül a klubnál sokan úgy érzik, a Manchester City történetében senki sem gyakorolt akkora hatást a csapatra, mint a katalán vezetőedző.

Ha valóban róla nevezik el az új lelátót, Guardiola olyan klublegendák mellé kerülhet, mint Sergio Agüero, David Silva, Vincent Kompany és Kevin De Bruyne – ők mindannyian szobrot kaptak.

Guardiola 2016-ban érkezett Manchesterbe, azóta példátlan sikerkorszakot épített fel a klubnál. A katalán szakember 17 nagy trófeát nyert a Cityvel 10 év alatt: hatszor hódította el a Premier League-et, háromszor az FA-kupát, ötször a Ligakupát és csúcsra ért a Bajnokok Ligájában is. Guardiola a trófeahalmozás mellett teljesen új szintre emelte a klub játékfilozófiáját és nemzetközi megítélését.

Több lap szerint a City már a sikeredző utódját keresi, az egyik legesélyesebb jelölt az egykori segítője, a Chelsea-től négy hónapja menesztett Enzo Maresca.