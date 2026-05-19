Rendkívüli

Vlagyimir Putyin repülőgépe elhagyta Oroszországot

Pep Guardiola szinte biztosan távozik a Premier League sztárcsapatától. A katalán edző 10 év alatt történelmet írt a Manchester City élén, a klub pedig különleges módon szeretne tisztelegni a legendás tréner előtt.

Különleges módon tiszteleghet a Manchester City minden idők egyik legsikeresebb edzője előtt: brit sajtóértesülések szerint a klub azt tervezi, hogy Pep Guardioláról nevezi el az Etihad Stadion új, kibővített északi lelátóját. A lépés egyfajta elismerése lenne annak az évtizedes korszaknak, amely alatt az 55 éves tréner teljesen átformálta az angol klubot. A katalán edző szerint egyébként továbbra sem áll szándékában távozni, és kitölti 2027-ig szóló megállapodását, ám a brit sajtó úgy tudja, erre nem kerül sor, és Guardiola még idén nyáron elhagyja a Cityt.

10 év alatt legendás státuszba emelkedett Pep Guardiola a Manchester City csapatánál
Fotó: Mats Torbergsen/NTB/AFP

Pep Guardioláról nevezi el új lelátóját a Manchester City?

A Manchester City jelenleg stadionfejlesztési projektet hajt végre, amelynek eredményeként az Etihad befogadóképessége több mint 62 ezer főre nőhet – a kibővített északi lelátót vasárnap nyitják majd meg. 

A klub vezetése azt fontolgatja, hogy az új szektor a jövőben a „Pep Guardiola Stand” nevet viselje, 

így állítva örök emléket a kiváló edzőnek.

Guardiola ugyanakkor korábban úgy nyilatkozott, hogy számára a szurkolók emlékei és a közösen elért sikerek fontosabbak bármilyen személyes tiszteletadásnál. Ettől függetlenül a klubnál sokan úgy érzik, a Manchester City történetében senki sem gyakorolt akkora hatást a csapatra, mint a katalán vezetőedző.

Ha valóban róla nevezik el az új lelátót, Guardiola olyan klublegendák mellé kerülhet, mint Sergio Agüero, David Silva, Vincent Kompany és Kevin De Bruyne – ők mindannyian szobrot kaptak.

Pep Guardiola, manager of Manchester City, holds up the Emirates FA Cup during the Emirates FA Cup Final between Chelsea and Manchester City at Wembley Stadium in London on May 16, 2026. (Photo by Kevin Hodgson/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Pep Guardioláról nevezheti el az Etihad Stadion új lelátóját a Manchester City
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Guardiola 2016-ban érkezett Manchesterbe, azóta példátlan sikerkorszakot épített fel a klubnál. A katalán szakember 17 nagy trófeát nyert a Cityvel 10 év alatt: hatszor hódította el a Premier League-et, háromszor az FA-kupát, ötször a Ligakupát és csúcsra ért a Bajnokok Ligájában is. Guardiola a trófeahalmozás mellett teljesen új szintre emelte a klub játékfilozófiáját és nemzetközi megítélését. 

Több lap szerint a City már a sikeredző utódját keresi, az egyik legesélyesebb jelölt az egykori segítője, a Chelsea-től négy hónapja menesztett Enzo Maresca.

