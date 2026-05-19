Mint ismert, brit sajtóértesülések szerint Pep Guardiola már döntött: az idei idény után – bár szerződése még egy évig érvényes – elhagyhatja a Manchester Cityt. A bejelentés nemcsak a City-érát zárná le, hanem az elmúlt évtized egyik legsikeresebb klubmenedzseri időszakát is a Premier League-ben.

Enzo Maresca (balra) lehet a Manchester City új menedzsere

Guardiola távozása a Manchester Citytől: egy korszak vége?

Pep Guardiola 2016 óta irányítja a Manchester Cityt, és ezalatt hat Premier League-címet, Bajnokok Ligáját, több FA-kupát és Ligakupát nyert. A mostani idény végén akár hetedik bajnoki címét is megszerezheti, ha a City az utolsó két mérkőzését megnyeri, és az Arsenal botlik.

A FA-kupa-győzelem után Guardiola ugyan nem árult el konkrétumokat a jövőjéről, mindössze annyit mondott: „Még egy év van a szerződésemből”, majd később hárította a vele kapcsolatos találgatásokat.

Gary Neville szerint Guardiola távozása olyan jelentőségű esemény, mint Sir Alex Ferguson, Kenny Dalglish vagy Jürgen Klopp búcsúja – vagyis egy korszakos figura távozása, amely az egész futballvilágot megrázza.

Enzo Maresca a fő esélyes – Guardiola tanítványa jöhet

A legnagyobb esélyes a megüresedő posztra Enzo Maresca, aki nem ismeretlen a City háza táján.

A 46 éves olasz szakember korábban Guardiola segédedzőjeként dolgozott, később pedig a klub U21-es csapatát is irányította, amellyel PL2-bajnoki címet nyert.

Maresca 2021-ben rövid időre a Parma edzője volt, majd visszatért Manchesterbe, ahol ismét Guardiola stábjának kulcsfigurája lett. Később Leicester Cityhez igazolt, ahol feljutást ünnepelhetett, majd 2024-ben a Chelsea vezetőedzője lett.

A Stamford Bridge-en töltött időszaka azonban rövidre sikerült: bár trófeákat is nyert (Konferencia-liga és klubvilágbajnokság), kapcsolatának megromlása a klubvezetéssel gyors távozáshoz vezetett az év elején. Érdekesség, hogy Maresca már korábban is kapcsolatban állt a Cityvel, és több alkalommal is tárgyalt a klubbal – ez erősítette meg azt a narratívát, hogy ő lehet Guardiola „természetes örököse”.

Guardiola dicsérte is őt

A spanyol menedzser korábban nyíltan méltatta egykori segítőjét,

a világ egyik legjobb edzőjének”

nevezve Marescát, kiemelve a Chelsea-nél végzett munkáját és az eredményeit egy fiatal kerettel.