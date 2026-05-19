Mint ismert, brit sajtóértesülések szerint Pep Guardiola már döntött: az idei idény után – bár szerződése még egy évig érvényes – elhagyhatja a Manchester Cityt. A bejelentés nemcsak a City-érát zárná le, hanem az elmúlt évtized egyik legsikeresebb klubmenedzseri időszakát is a Premier League-ben.
Guardiola távozása a Manchester Citytől: egy korszak vége?
Pep Guardiola 2016 óta irányítja a Manchester Cityt, és ezalatt hat Premier League-címet, Bajnokok Ligáját, több FA-kupát és Ligakupát nyert. A mostani idény végén akár hetedik bajnoki címét is megszerezheti, ha a City az utolsó két mérkőzését megnyeri, és az Arsenal botlik.
A FA-kupa-győzelem után Guardiola ugyan nem árult el konkrétumokat a jövőjéről, mindössze annyit mondott: „Még egy év van a szerződésemből”, majd később hárította a vele kapcsolatos találgatásokat.
Gary Neville szerint Guardiola távozása olyan jelentőségű esemény, mint Sir Alex Ferguson, Kenny Dalglish vagy Jürgen Klopp búcsúja – vagyis egy korszakos figura távozása, amely az egész futballvilágot megrázza.
Enzo Maresca a fő esélyes – Guardiola tanítványa jöhet
A legnagyobb esélyes a megüresedő posztra Enzo Maresca, aki nem ismeretlen a City háza táján.
A 46 éves olasz szakember korábban Guardiola segédedzőjeként dolgozott, később pedig a klub U21-es csapatát is irányította, amellyel PL2-bajnoki címet nyert.
Maresca 2021-ben rövid időre a Parma edzője volt, majd visszatért Manchesterbe, ahol ismét Guardiola stábjának kulcsfigurája lett. Később Leicester Cityhez igazolt, ahol feljutást ünnepelhetett, majd 2024-ben a Chelsea vezetőedzője lett.
A Stamford Bridge-en töltött időszaka azonban rövidre sikerült: bár trófeákat is nyert (Konferencia-liga és klubvilágbajnokság), kapcsolatának megromlása a klubvezetéssel gyors távozáshoz vezetett az év elején. Érdekesség, hogy Maresca már korábban is kapcsolatban állt a Cityvel, és több alkalommal is tárgyalt a klubbal – ez erősítette meg azt a narratívát, hogy ő lehet Guardiola „természetes örököse”.
Guardiola dicsérte is őt
A spanyol menedzser korábban nyíltan méltatta egykori segítőjét,
a világ egyik legjobb edzőjének”
nevezve Marescát, kiemelve a Chelsea-nél végzett munkáját és az eredményeit egy fiatal kerettel.
Ez a kapcsolat kulcsfontosságú lehet a váltásban, hiszen Guardiola maga is jól ismeri Maresca munkamódszereit és filozófiáját. A helyzetet tovább könnyíthti, hogy Marescának jelenleg nincs csapata, így azonnal bevethető lenne a 2026–27-es szezon előkészítésére. Ez komoly előny a City számára, amely nem szeretne hosszú átmeneti időszakot Guardiola után.
A klubnál ugyanakkor több alternatívát is mérlegelnek.
A sajtóban felmerült Vincent Kompany, Andoni Iraola, Antonio Conte, Pep Lijnders és Luis Enrique neve is, de Maresca tűnik a leginkább „City-kompatibilis” megoldásnak.
Vincent Kompany: A Manchester City korábbi csapatkapitánya a Bayern München élén komoly elismeréseket kapott támadófutballja miatt. Bár a Burnleynél nehéz időszaka volt, Németországban sokan az egyik legizgalmasabb modern edzőnek tartják.
Antonio Conte: Az olasz szakember neve szinte minden nagyobb kispadnál felmerül. Conte visszavezette a Napolit a Bajnokok Ligájába, és állítólag szívesen vállalná a kihívást egy olyan klubnál, amely újabb BL-trófeára hajt.
Andoni Iraola: A Bournemouth távozó menedzsere több szakértő szerint stílusban az egyik leginkább Guardiola-kompatibilis jelölt. A támadófutballra építő filozófiája különösen érdekessé tenné őt egy jóval nagyobb költségvetésű csapat élén.
Pep Lijnders: Jürgen Klopp korábbi segítője is szóba került. Egyes találgatások szerint akár azért vállalhatott szerepet Guardiola stábjában, mert hosszabb távon őt is potenciális utódként láthatták.
Luis Enrique: A PSG vezetőedzője szintén a lehetséges jelöltek között szerepelt, különösen azért, mert akár egymást követő két Bajnokok Ligája-győzelmet is ünnepelhetne Párizsban. Ugyanakkor a hírek szerint új szerződést készül kötni a francia klubbal, így az ő érkezése jelenleg kevésbé tűnik reálisnak.
Nehéz örökség: Guardiola árnyékában
Bár Maresca neve egyre hangosabban kerül elő, minden jel szerint rendkívül nehéz feladat vár arra, aki átveszi Guardiola helyét. A katalán tréner által felépített rendszer, dominancia és játékstílus olyan magasra tette a lécet, amelyhez kevés modern edző tud felnőni.
Guardiola eddigi City-mérlege önmagáért beszél: hat bajnoki cím, Bajnokok Ligája-győzelem, valamint több hazai kupasiker. A csapat az ő irányítása alatt vált Európa egyik legdominánsabb klubjává.
Mi jön most? Fabrizio Romano már tudja
A következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek. Ha a City hivatalosan is bejelenti Guardiola távozását, szinte azonnal elindulhat a Maresca-korszak előkészítése. A döntés nemcsak szakmai, hanem szimbolikus jelentőségű is lenne: a tanítvány venné át a mestertől az egyik legnagyobb klub irányítását.
Mindenesetre sokatmondó, hogy az átigazolási hírek világának egyik legismertebb alakja,
Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a Manchester City szóban már meg is egyezett a 46 éves szakemberrel. Amennyiben minden a tervek szerint alakul, Maresca hároméves kontraktust ír alá hamarosan a Cityvel.
Egy biztos: az Etihadban egy korszak lezárul, és egy új – minden eddiginél nagyobb figyelemmel kísért – fejezet kezdődhet.
