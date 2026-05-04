Összeomlott a City Liverpoolban. A Manchester City ugyan a félidőben még vezetett, a második játékrészben viszont az Everton óriási meglepetésre fordítani tudott. Erling Haaland gólja már túl későn érkezett.

Elbukta a bajnoki címet a Manchester City?

Az első félidő végén a Manchester City Jérémy Doku révén szerezte meg a vezetést, így előnnyel vonulhatott a pihenőre. A hazai pályán játszó Everton az egész mérkőzésen visszahúzódott, és kontrákkal próbált operálni, azonban meglehetősen kevésszer lépte át a felezővonalat.

A második játékrészben is a City birtokolta többet a labdát, de nem tudta áttörni az Everton védelmét. A liverpooli kékek a 64. percben cseréltek: Beto helyére Thierno Barry érkezett. A 23 éves francia támadó a 68. percben egy ajándék labdát kapott Marc Guéhitől, a manchesteriek védőjétől, amelyet gólra tudott váltani (1-1).

Az Everton a 73. percben a vezetést is átvette, Jake O'Brien volt eredményes (2-1). Barry nem lassított, a nyolcadik gólját is megszerezte az idényben, miután a 81. percben duplázni tudott (3-1). Haaland révén két perccel később szépített a City (3-2), majd óriási hajrát produkált. Beszorította kapuja elé az Evertont, sorra érkeztek a beadások, de végül Doku 16 méterről eleresztett tekerése talált utat a hálóba (3-3).

Ezzel a döntetlennel a Manchester City még nem bukta el a bajnoki címet, de innentől kezdve hiába nyeri meg a második bepótolt bajnokiját, akkor is két pont lesz a lemaradása a jobb gólkülönbséggel rendelkező Arsenal mögött. Pep Guardiola együttese a Brentford ellen folytatja, majd jön a Crystal Palace és a Bournemouth, míg a Premier League utolsó fordulójában az Aston Villa lesz az ellenfél.