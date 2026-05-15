Michael Carrick januárban lett a Manchester United ideiglenes edzője, a portugál Rúben Amorimot váltotta a kispadon egy olyan helyzetben, amikor a csapat csak a hetedik helyen állt a Premier League-ben, a dobogótól pedig 11 pontra volt.

Michael Carrick szenzációs munkát végez a Manchester United kispadján

A Manchester United korábbi BL-győztes játékosa szenzációs munkát végzett, csapata két fordulóval a vége előtt a harmadik helyen áll a bajnokságban és már bebiztosította szereplését a Bajnokok Ligája következő szezonjában.

Michael Carrick lesz a Manchester United edzője

Carrick a szezon végéig kapott szerződést a Manchester Unitedtól, de olyan remek munkát végzett, hogy a klubnál felfüggesztették az edzőkeresést, és benne látják a jövőt.

A The Athletic azt írja, hogy a Manchester United vezetőség kettő plusz egyéves szerződést készül ajánlani a korábbi angol válogatott középpályásnak. A tárgyalások már folyamatban vannak, miután a társtulajdonos Sir Jim Ratcliffe zöld utat adott Omar Berrada vezérigazgatónak és Jason Wilcox sportigazgatónak, akik Carrick maradása mellett kampányoltak.

Hivatalos bejelentés még nincs, de a tárgyalások jól haladnak, így jó esély van arra, hogy még a Nottingham Forest elleni vasárnapi találkozó előtt bejelentsék Carrick szerződéshosszabbítását.

Ez egy különleges futballklub, egy speciális klub. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy visszatérhettem és részese lehetek szurkolóként és korábbi játékosként is. Fontos volt számomra, hogy visszajöhessek, segíthessek és előreléphessünk. Nagy lépést tettünk, és jó érzés újra a Bajnokok Ligájában lenni, elégedettek vagyunk az eddig elvégzett munkával. A jövőmről hamarosan döntés születik, nincs nagy fordulat ebben”

– mondta Michael Carrick csapata pénteki sajtótájékoztatóján, amikor a jövőjéről kérdezték.

Michael Carricket az év edzője díjra is jelölték

Carrick stábja várhatóan marad a klubnál. Az asszisztensedző Steve Holland, valamint Jonathan Woodgate, Jonny Evans és Travis Binnion segédedzők is új szerződésre számíthatnak. Craig Mawson, akit Rúben Amorim távozása után másodedzői szerepkörből az első csapat kapusedzőjévé léptettek elő, szintén maradhat jelenlegi pozíciójában.