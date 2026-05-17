A Manchester United azzal a szándékkal lépett pályára idei utolsó hazai meccsén, hogy bebiztosítsa a bronzérmet – ehhez mindössze egy döntetlen is elegendő volt az Old Traffodon a Nottingham Forest ellen.

Gólgazdag meccsen nyerte meg utolsó hazai bajnokiját a Manchester United

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Nyert a Manchester United, de Gary Neville szerint a bíró hibája is kellett ehhez

Michael Carrick tanítványai azonban nem bíztak semmit a véletlenre, s már a hatodik percben megszerezték a vezetést Luke Shaw találatával, aki legutóbb a 2022/23-as szezonban volt eredményes. A MU a folytatásban is uralta a meccset, sokkal többet próbálkozott, de tíz lövésből csak egy talált kaput a szünetig. A második félidő elején szinte a semmiből egyenlített a Forest, ám Morato góljára mindössze 120 másodperc elteltével válaszolt Matheus Cunha – csakhogy a vendégek azonnal heves reklamálásba kezdtek, mivel a gól előtt Bryan Mbeumo kezére pattant a labda.

A Nottingham Forest edzője, Vítor Pereira sem volt elégedett Michael Salisbury döntésével

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Hosszas VAR-vizsgálat után Michael Salisbury játékvezető kiment a monitorhoz, ekkor sokan arra számítottak, hogy a gólt érvényteleníteni fogja, meglepő módon azonban érvényben hagyta a találatot. A Premier League azzal indokolta a döntést, hogy a labda a kameruni támadó csípőjéről pattant a felkarjára, ezért mindössze „véletlen balesetnek” az esetet a bíró.

Bár a Manchester United számára kedvező döntés született, a csapat legendás jobbhátvédje, a Sky Sports szakkommentátoraként dolgozó Gary Neville cseppet sem értett egyet az ítélettel és ennek élő adásban is hangot adott.

„Megadták a gólt? Uramisten, ez egyszerűen sokkoló és nevetséges. A VAR egyértelmű, hogy tájékoztatta a játékvezetőt, hogy a gólt érvényteleníteni kell a kezezés miatt, Mbuemo a karjával hozzá ért a labdához. A játékvezető erre odament a képernyőhöz, és felülbírálta a VAR-t. El sem hiszem, amit most láttam” – fakadt ki a korábbi angol válogatott klasszis.

Casemiro elköszönt a Manchester United szurkolóitól

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A folytatásban felpörögtek az események és a 76. percben tovább növelte előnyét: Bruno Fernandes idénybeli 20. asszisztja után Mbeumo talált be. Fernandes ezzel beállította az egy PL-szezonban adott gólpasszok rekordját, amit most már Thierry Henry-val és Kevin De Bruyne-nel tart közösen. A vendégeknek a 78. percben szépítettek Morgan Gibbs-White révén, aki a Nottingham Forest 1000. gólját jegyezte az angol bajnokságban.