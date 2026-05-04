A Liverpool 3-2-re kiapott az Old Traffordon a Premier League hétvégi rangadóján. A Manchester United győzelme után a klublegenda Roy Keane kemény kritikával illette Arne Slot együttesét

A Liverpool sikere nem Szoboszlai Dominikon múlott, a magyar válogatott csapatkapitánya gyönyörű gólt rúgott, és egy gólpasszt is kiosztott a Manchester United ellen, ám a három pontot végül Michael Carrick együttese zsebelte be. Arne Slot csapata három győzelem után kapott ki, hátránya pedig már hat pont a harmadik United mögött – ettől függetenül azért BL-indulást érő helyen áll.

Hiába remekelt Szoboszlai, a Manchester United nyerte a rangadót
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Mit mondott a Manchester United legendája a Liverpoolról?

A Liverpool veresége után a Manchester United korábbi középpályása, a manapság TV-s szakértőként tevékenykedő Roy Keane nagyot rúgott az ősi riválisba. 

Szerintem a legnagyobb sértés, amit egy játékossal vagy egy csapattal kapcsolatban mondhatnak, az az, hogy könnyű ellenük játszani – és a Liverpoolra ez igaz, főleg ebben az évben. 

Tizenegy bajnoki vereség, összesen tizenkilenc a teljes idényben. Ha a rivális csapatok úgy gondolják, hogy könnyű ellenük játszani, az sértés, mivel a Liverpool a bajnokság megnyerése után a nagyok közé került” – ekézte a Premier League címvédőjét Keane.

Úgy gondolom, ez a Liverpoolnak és az edzőnek fog a legjobban fájni” 

– tette hozzá a United ír legendája.

A Liverpoolra legközelebb újabb rangadó vár, Szoboszlaiék a 9. helyen álló Chelsea ellen lépnek pályára a Premier League 36. fordulójában.

