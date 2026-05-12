A magyar labdarúgó-válogatott június elején Finnország és Kazahsztán ellen játszik felkészülési mérkőzéseket. Marco Rossi kedden keretet hirdetett, a szövetségi kapitány úgy döntött, hogy a hatalmas tehetségnek tartott Kovács Bendegúznak is lehetőséget ad.
A magyar válogatott legközelebb szeptemberben játszik tétmérkőzést a Nemzetek Ligája B divíziójában, a következő hónapban pedig két felkészülési találkozón lép pályára. Marco Rossi együttese június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazahsztánt Debrecenben.
Marco Rossi keretet hirdetett
A válogatott szövetségi kapitánya kedden hirdette ki keretét a soron következő mérkőzésekre. Rossi úgy döntött, hogy meghívót küld a holland AZ Alkmaar tehetéséges csatárának, Kovács Bendegúznak.
Cikkünk hamarosan frissül.
- Kapcsolódó cikkek
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!