A magyar válogatott június 5-én a finnek, négy nappal később pedig a kazahok ellen játszik felkészülési mérkőzését, Marco Rossi pedig már be is jelentette az erre szánt keretét.

Marco Rossi friss keretében nem kapott helyet Nikitscher Tamás

Akit Rossi kihagyott, az Nikitscher Tamás, aki jelenleg a portugál Rio Ave együttesében futballozik, s saját bevallása szerint rosszul érintette, amit a kapitány mondott róla.

Marco Rossi válaszolt a magyar válogatott játékosnak

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a hivatalos Facebook-oldalán öntött tiszta vizet a pohárba, a szerdai posztban pedig el is magyarázta, hogy reméli, Nikitscher Tamás olyan teljesítményt fog nyújtani a jövőben, hogy esélye se legyen nem meghívni a keretbe.

„A sajtó felkapta a kerethirdetésen általam Nikitscher Tamással kapcsolatban elmondottakat. Mindenek előtt szeretném határozottan leszögezni, hogy semmi problémám nincs Tamással. Egyszerűen arról van szó, hogy akkor amikor korábban meghívtuk a keretben a posztján ő volt az egyik legjobb opció, jelenleg viszont vannak nála jobbak és olyan fiatalok is, akiket a felkészülési meccsek keretében szeretnénk megnézni. − utalt a Rio Ave kilencszeres magyar válogatott játékosának szavaira Rossi. − Ahogy a korábbiakhoz képest is történt változás (Tamás kikerült a keretből), ugyanúgy a jelenlegi helyzethez képest is lehet változás a jövőben vagyis Tamás akár ismét kerettag lehet. Múlt kedden a pillanat hevében lehet, hogy kicsit félreérthetően fogalmaztam, ráadásul a szavaim hozzátok fordítás után jutnak el

de semmiképp sem az volt a célom, hogy Tamást túlzott kritikával illessem. Magam is nagyon örülnék neki, ha ősszel olyan teljesítményt nyújtana, hogy lehetőségem se legyen nem meghívni.”

Nikitscher kilenc alkalommal lépett pályára Rossi válogatottjában, legutóbb 2025 júniusában húzhatta magára a címeres mezt.