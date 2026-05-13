Szűcs Kornél a téli átigazolási időszak utolsó pillanatában tudott klubot váltani, amikor az angol harmadosztályú Plymouth Argyle rábólintott a szerb bajnokságban szereplő Vojvodina ajánlatára. Az egyszeres magyar válogatott védő kilenc tétmérkőzésen lépett pályára, első gólját pedig talán a legjobbkor szerezte Marco Rossi korábbi felfedezettje. −

Szűcs Kornél 2024-ben debütált Marco Rossi alatt

Marco Rossi meghívója hozott szerencsét?

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya ismertette keretét a soron következő felkészülési mérkőzésekre, amelyeken akár Szűcs Kornél is pályára léphet. Egy nappal később a 24 éves védő bekerült a kupadöntős Vojvodina kezdőcsapatába, a bizalmat pedig góllal hálálta meg.

Szűcs a második percben egy szögletre robbant be kiváló ütemben, fejese pedig a hálóban kötött ki.

Kornél Szűcs goal in the Serbian Cup final! 🇷🇸🏆



