A Barcelona vasárnap 2-0-ra legyőzte a Real Madridot a La Liga 35. fordulójában, és ezzel bajnok is lett. A katalánok sikerénél azonban szinte nagyobb figyelmet kapott a kispadra sem benevezett Kylian Mbappé botránya.

A francia sztár, Kylian Mbappé állítólag azután jelentett sérülést az utolsó edzésen, hogy megtudta: csak cserejátékosként számítanak rá a Barcelona elleni El Clásicón.

Mbappé-botrány az El Clásicón: poszt a vesztes meccs közben
Fotó: JOSE LUIS CONTRERAS / NurPhoto

Mit üzent Kylian Mbappé?

A meccs közben ezután az Instagramon posztolt – 

Hala Madrid”

 felirattal –, miközben csapata már 2-0-ra állt vesztésre – szúrta ki a Magyar Nemzet. 

Kylian Mbappé posztjából nagy botrány lett
Fotó: Kylian Mbappé/Instagram

A bejegyzés óriási felháborodást váltott ki: Tomás Roncero neves spanyol újságíró „Mbappé csak szórakozik velünk” kommentje egy éjszaka alatt egymillió olvasót gyűjtött az X-en.

Mbappét a szurkolók korábban is kritizálták, amiért felépülését Párizsban töltötte párjával Madrid helyett. A klub elhagyására felszólító petíciót vasárnapig közel 70 millióan írták alá. A Real Madrid csatára legközelebb csütörtökön, a Real Oviedo elleni hazai meccsen léphet pályára – ahol várhatóan hatalmas füttykoncert fogadja majd.

