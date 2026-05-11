A francia sztár, Kylian Mbappé állítólag azután jelentett sérülést az utolsó edzésen, hogy megtudta: csak cserejátékosként számítanak rá a Barcelona elleni El Clásicón.

Mbappé-botrány az El Clásicón: poszt a vesztes meccs közben

Fotó: JOSE LUIS CONTRERAS / NurPhoto

Mit üzent Kylian Mbappé?

A meccs közben ezután az Instagramon posztolt –

Hala Madrid”

felirattal –, miközben csapata már 2-0-ra állt vesztésre – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Kylian Mbappé posztjából nagy botrány lett

Fotó: Kylian Mbappé/Instagram

A bejegyzés óriási felháborodást váltott ki: Tomás Roncero neves spanyol újságíró „Mbappé csak szórakozik velünk” kommentje egy éjszaka alatt egymillió olvasót gyűjtött az X-en.

Kylian nos está vacilando a todos... — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) May 10, 2026

Mbappét a szurkolók korábban is kritizálták, amiért felépülését Párizsban töltötte párjával Madrid helyett. A klub elhagyására felszólító petíciót vasárnapig közel 70 millióan írták alá. A Real Madrid csatára legközelebb csütörtökön, a Real Oviedo elleni hazai meccsen léphet pályára – ahol várhatóan hatalmas füttykoncert fogadja majd.