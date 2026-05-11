A francia sztár, Kylian Mbappé állítólag azután jelentett sérülést az utolsó edzésen, hogy megtudta: csak cserejátékosként számítanak rá a Barcelona elleni El Clásicón.
Mit üzent Kylian Mbappé?
A meccs közben ezután az Instagramon posztolt –
Hala Madrid”
felirattal –, miközben csapata már 2-0-ra állt vesztésre – szúrta ki a Magyar Nemzet.
A bejegyzés óriási felháborodást váltott ki: Tomás Roncero neves spanyol újságíró „Mbappé csak szórakozik velünk” kommentje egy éjszaka alatt egymillió olvasót gyűjtött az X-en.
Mbappét a szurkolók korábban is kritizálták, amiért felépülését Párizsban töltötte párjával Madrid helyett. A klub elhagyására felszólító petíciót vasárnapig közel 70 millióan írták alá. A Real Madrid csatára legközelebb csütörtökön, a Real Oviedo elleni hazai meccsen léphet pályára – ahol várhatóan hatalmas füttykoncert fogadja majd.