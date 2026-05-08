Kylian Mbappé a 2025-2026-os idény során 41 tétmérkőzésen ugyanennyi gólt és hat gólpasszt jegyzett, azonban visszatérő sérülése miatt már több hete nem lépett pályára. A 27 éves támadó legnagyobb bánatára a csapat szekere sem megy, hiszen nulla trófeával zárja a mostani szezont, a csapatot sújtó botrányok pedig megsokszorozódtak.

Kylian Mbappé egyre nagyobb bajban

Jelenleg Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde öltözői bunyója miatt hangos a spanyol sajtó, de Mbappé sem úszta meg, akinek szardíniai kirándulását kiszúrták a szurkolók.

Kylian Mbappé valóban távozhat?

A francia válogatott sztár a barátnőjével, Ester Espoxito színésznővel lazított Szardínia szigetén, ez pedig csak olaj volt a tűzre. Mbappé ugyanis sérüléséből lábadozik, s ahelyett, hogy fókuszálna a visszatérésre, előbb kezdte meg a nyaralását. A feldühödött drukkereknem több sem kellett, rötgtön elindítottak egy petíciót, ami a Fuera Mbappé, Mbappé Out! címre hallgat, vagyis

Mbappé, takarodj!

🔴Une pétition en ligne demandant le départ de Mbappé du Real Madrid a atteint 40 millions de signatures pic.twitter.com/mCcMfw4lMx — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) May 8, 2026

A cél 200 ezer szurkoló összegyűjtése volt, ám ezt tizenöt perc alatt teljesítették, a cikk íródása közben pedig már átlépte a 40 milliót, sőt hamarosan az 50-et is. Fontos kiemelni, hogy semmilyen regisztráció nem kell az „aláíráshoz”, gyakorlatilag bárki, bárhonnan rákattinthat a gombra.

Persze Mbappé nem egy internetes petíció miatt fog távozni Madridból, erre vajni kevés az esély, de az egyre biztosabbank tűnik, hogy klubon belül is sok a feszültség, ami több szupersztár átigazoltatásához vezethet.