Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Botrány Brüsszelben: illegális tevékenységen kapták Ursula von der Leyent

Sport

Gyászol a labdarúgás világa: 49 éves korában meghalt az egykori válogatott – kegyetlen betegség vitte el

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mély gyászba borult a görög labdarúgás. 49 éves korában meghalt Paraskevas Antzas, az Olympiakosz korábbi középhátvédje, aki hosszú ideje küzdött a motoros neuronbetegséggel.

A meghalt Paraskevas Antzas a görög futball egyik meghatározó védője volt, neve elsősorban az Olympiakosznál eltöltött sikeres évei miatt vált ismertté.

49 évesen meghalt az egykori sztárfocista, Paraskevas Antzas
49 évesen meghalt az egykori sztárfocista, Paraskevas Antzas 
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Meghalt Paraskevas Antzas

A kemény, megbízható hátvéd két különböző időszakban is a pireuszi klub játékosa volt, és rendszeres szereplője lett a Bajnokok Ligájának is. Az Olympiakosz megható közleményben búcsúzott korábbi játékosától.

Az Olympiakosz FC mély fájdalommal búcsúzik egy nagyszerű embertől és futballistától, Paraskevas Antzastól, aki szenvedéllyel, erővel és méltósággal viselte a piros-fehér mezt. Jelenléte nyomot hagyott a pályán és mindazokban, akik ismerték őt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek” 

– írta a klub.

Antzas a Pandramaikosznál nevelkedett, majd a Xanthi játékosaként hívta fel magára a figyelmet. 1998-ban szerződött az Olympiakoszhoz, ahol gyorsan kulcsemberré vált, és zsinórban öt bajnoki címet ünnepelhetett a klubbal.

Pályafutása azonban váratlan fordulatot vett 2003-ban, amikor családi okokra hivatkozva meglepetésszerűen visszavonult. A döntés azonban nem bizonyult véglegesnek: hamarosan újra pályára lépett szülővárosa csapatában, a Doxa Dramában, később pedig visszatért a Xanthihoz is.

Bár fontos szerepet játszott a görög válogatott Európa-bajnoki selejtezős szereplésében, lemaradt Görögország legendás, 2004-es Eb-győzelméről. Később viszont ott volt a 2008-as Európa-bajnokságon, ahol két mérkőzésen is lehetőséget kapott.

Az Olympiakosz 2007-ben ismét visszacsábította a rutinos védőt, aki karrierje utolsó éveit is a görög rekordbajnoknál töltötte, mielőtt 2009-ben végleg szögre akasztotta a cipőjét. A szurkolók kedvence közel 200 mérkőzésen lépett pályára az Olympiakosz színeiben, ebből 25 alkalommal a Bajnokok Ligájában. Klubszinten hét görög bajnoki címet és három kupagyőzelmet ünnepelhetett, míg a válogatottban 26 alkalommal szerepelt.

Paraskevas Antzas halálával a görög futball egy nagy alakját veszítette el – egy játékost, akit nemcsak sikerei, hanem kitartása és karaktere miatt is nagyra becsültek.

Sírás kerülgeti a futballvilágot: nem látjuk Lionel Messit a vb-n?
A foci-vb magyar származású játékosa döntötte el a portugál kupadöntőt – videó


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!