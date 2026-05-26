Gyászol a labdarúgás világa: 49 éves korában meghalt az egykori válogatott – kegyetlen betegség vitte el

A meghalt Paraskevas Antzas a görög futball egyik meghatározó védője volt, neve elsősorban az Olympiakosznál eltöltött sikeres évei miatt vált ismertté.

49 évesen meghalt az egykori sztárfocista, Paraskevas Antzas

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A kemény, megbízható hátvéd két különböző időszakban is a pireuszi klub játékosa volt, és rendszeres szereplője lett a Bajnokok Ligájának is. Az Olympiakosz megható közleményben búcsúzott korábbi játékosától.

Az Olympiakosz FC mély fájdalommal búcsúzik egy nagyszerű embertől és futballistától, Paraskevas Antzastól, aki szenvedéllyel, erővel és méltósággal viselte a piros-fehér mezt. Jelenléte nyomot hagyott a pályán és mindazokban, akik ismerték őt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek”

– írta a klub.

Antzas a Pandramaikosznál nevelkedett, majd a Xanthi játékosaként hívta fel magára a figyelmet. 1998-ban szerződött az Olympiakoszhoz, ahol gyorsan kulcsemberré vált, és zsinórban öt bajnoki címet ünnepelhetett a klubbal.

Pályafutása azonban váratlan fordulatot vett 2003-ban, amikor családi okokra hivatkozva meglepetésszerűen visszavonult. A döntés azonban nem bizonyult véglegesnek: hamarosan újra pályára lépett szülővárosa csapatában, a Doxa Dramában, később pedig visszatért a Xanthihoz is.

Bár fontos szerepet játszott a görög válogatott Európa-bajnoki selejtezős szereplésében, lemaradt Görögország legendás, 2004-es Eb-győzelméről. Később viszont ott volt a 2008-as Európa-bajnokságon, ahol két mérkőzésen is lehetőséget kapott.

Az Olympiakosz 2007-ben ismét visszacsábította a rutinos védőt, aki karrierje utolsó éveit is a görög rekordbajnoknál töltötte, mielőtt 2009-ben végleg szögre akasztotta a cipőjét. A szurkolók kedvence közel 200 mérkőzésen lépett pályára az Olympiakosz színeiben, ebből 25 alkalommal a Bajnokok Ligájában. Klubszinten hét görög bajnoki címet és három kupagyőzelmet ünnepelhetett, míg a válogatottban 26 alkalommal szerepelt.

Paraskevas Antzas halálával a görög futball egy nagy alakját veszítette el – egy játékost, akit nemcsak sikerei, hanem kitartása és karaktere miatt is nagyra becsültek.