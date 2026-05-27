Rendkívüli

Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

Gyászol a futballvilág. 21 éves korában meghalt a hatalmas tehetségnek tartott nigériai támadó, a Southampton és a Royal Antwerp csapataiban is megfordult Victor Udoh.

A futballista korábbi klubjai, az angol Southampton és a belga Royal Antwerp is közleményt adtak ki a tragikus hírről: Victor Udoh 21 éves korában meghalt. A fiatal szélső Nigéria fővárosában, Abujában hunyt el, a hírek szerint a nyaralása idején ételmérgezést kapott.

A Southampton és a Royal Antwerp korábbi játékosa meghalt
Fotó: TOM GOYVAERTS

Meghalt Victor Udoh

Victor Udoh 2025 februárjától hat hónapot töltött a Southampton akadémiáján, és nyolc mérkőzésen lépett pályára a Premier League 2-ben szereplő U21-es csapatban. Mielőtt Anglia déli partjára költözött, a belga Antwerp akadémiáján játszott, az első csapatban 28 alkalommal lépett pályára. Miután a nigériai támadó szeptemberben elhagyta a Southamptont, a cseh másodosztályban szereplő Ceske Budejovice csapatához igazolt.

„Mélyen megrázott minket egykori játékosunk, Victor Udoh 21 éves korában bekövetkezett tragikus halála. 

A klub minden tagjának gondolatai Victor szeretteivel vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban” – írta a Southampton az X-en megosztott posztjában.

„A RAFC nagy megdöbbenéssel értesült egykori játékosa, Victor Udoh elhunytáról. Gondolataink Victor családjával, barátaival és szeretteivel vannak. Erőt, támogatást és melegséget kívánunk nekik ebben a különösen nehéz időszakban” – posztolta a Royal Antwerp a közösségi oldalán.

