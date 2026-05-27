A futballista korábbi klubjai, az angol Southampton és a belga Royal Antwerp is közleményt adtak ki a tragikus hírről: Victor Udoh 21 éves korában meghalt. A fiatal szélső Nigéria fővárosában, Abujában hunyt el, a hírek szerint a nyaralása idején ételmérgezést kapott.

A Southampton és a Royal Antwerp korábbi játékosa meghalt

Fotó: TOM GOYVAERTS

Meghalt Victor Udoh

Victor Udoh 2025 februárjától hat hónapot töltött a Southampton akadémiáján, és nyolc mérkőzésen lépett pályára a Premier League 2-ben szereplő U21-es csapatban. Mielőtt Anglia déli partjára költözött, a belga Antwerp akadémiáján játszott, az első csapatban 28 alkalommal lépett pályára. Miután a nigériai támadó szeptemberben elhagyta a Southamptont, a cseh másodosztályban szereplő Ceske Budejovice csapatához igazolt.

„Mélyen megrázott minket egykori játékosunk, Victor Udoh 21 éves korában bekövetkezett tragikus halála.

A klub minden tagjának gondolatai Victor szeretteivel vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban” – írta a Southampton az X-en megosztott posztjában.

🚨 Former Southampton and Royal Antwerp F.C. youngster Victor Udoh has sadly passed away, according to his former club.



He passed away in Abuja last night after suspected food poisoning while on holiday.



Condolences to all friends and family of Victor. 🕊️ pic.twitter.com/INJPl8F6CO — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 26, 2026

„A RAFC nagy megdöbbenéssel értesült egykori játékosa, Victor Udoh elhunytáról. Gondolataink Victor családjával, barátaival és szeretteivel vannak. Erőt, támogatást és melegséget kívánunk nekik ebben a különösen nehéz időszakban” – posztolta a Royal Antwerp a közösségi oldalán.