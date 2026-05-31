A PSG-Arsenal BL-döntő előtt hatalmas volt a felhajtás Budapesten és a Puskás Aréna környékén egyaránt. Több híresség és legendás futballista tiszteletét tette a magyar fővárosban, és így tett Lionel Messi testőre, Yassine Cheuko is, aki egy teljesen váratlan akcióval pillanatok alatt a figyelem középpontjába került.

Lionel Messi testőre, Yassine Cheuko is Budapesten nézte meg a BL-döntőt

Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi testőre felkapta és elvitte a riportert

A Bajnokok Ligája fináléja előtt a TNT Sports brazil televíziós stábja a pályaszélén latolgatta az ilyenkor szokásos esélyeket, amikor egyszer csak Cheuko feltűnt a négy tagú társaság mellett.

A korábbi tengerászgyalogos és harcművész keresztbe font karokkal pózolt a kamerának, miközben a műsorvezetők döbbenten figyelték a jelenetet. Aztán a beszélgetés egy pontján az egyik szakértő viccből a mellette álló riporterek felé mutatott, mire Messi testőre gondolkodás nélkül akcióba lendült: felkapta a vállára a TNT Sports egyik riporterét, Vitor Sérgio Rodrigues-t, és élő adásban elvitte a kamerák elől. A stáb tagja jót nevettek ezen, a felvétel pedig természetesen gyorsan bejárt a közösségi médiát.

O SEGURANÇA DO MESSI RETIRANDO O VSR DA TRANSMISSÃO



?????????????????????????????????? pic.twitter.com/S6JumVpnvA — DataFut (@DataFutebol) May 30, 2026

A beszámolók szerint a fura jelent csak a szórakoztatás része volt, semmint egy komoly incidens, ugyanakkor így is sokakat meglepett, hogy Messi testőre ilyen módon szerepet vállalt a televíziós közvetítésben.

A Franciaországban született Cheuko egyébként nem ismeretlen a futballvilágban, hiszen régóta Lionel Messi személyi testőre. A volt MMA-harcos híres arról, hogy rendkívül határozottan lép fel a pályára beszaladó szurkolókkal szemben.

A budapesti BL-döntőt a Paris Saint-Germain nyerte, miután az 1-1-es rendesjátékidő és kétszer 15 perces hosszabbítás után tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt.