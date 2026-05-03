Elképesztő izgalmak voltak. A gólszerző Sallói Dániellel a kezdőcsapatban a Toronto FC 1-1-es döntetlent ért el hazai pályán a San José Earthquakes ellen az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján. Gazdag Dániel klubja, a Columbus Crew kétgólos vezetés után 3-2-re kikapott a vendég Minnesotától.

Sallói Dániel gólja döntetlent ért a Torontónak az MLS-rangadón.

MLS: Sallói Dániel gólja döntetlent ért a Torontónak
Fotó: INDRAWAN KUMALA / NurPhoto

Sallói gyönyörű gólja az MLS-meccsen

A négyszeres válogatott - de már amerikai állampolgársággal is rendelkező - balszélső, 

Sallói Dániel a második percben betalált, s már négy gólt szerzett ebben az MLS-idényben.

A Toronto FC tizenegy bajnoki után a keleti főcsoport hatodik helyén áll. A magyar focista raádásul a meccs legjobbja lett.

TORONTO, ON - MAY 02: Daniel Salloi #20 of Toronto FC receives the Michelob Ultra Superior Player Of The Match award after a game against the San Jose Earthquakes at BMO Field on May 02, 2026 in Toronto, Ontario, Canada. Vaughn Ridley/Getty Images/AFP (Photo by Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sallói Dániel lett a mérkőzés legjobbja
Fotó: VAUGHN RIDLEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gazdag Dániel klubja, a Columbus Crew kétgólos vezetés után 3-2-re kikapott a vendég Minnesotától. A magyar játékost a 63. percben, 2-1-es állásnál lecserélték. A Minnesota ezt követően fordította meg a meccset.

A Columbus 11 bajnoki után a keleti főcsoport kilencedik helyén áll.

