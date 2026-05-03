Elképesztő izgalmak voltak. A gólszerző Sallói Dániellel a kezdőcsapatban a Toronto FC 1-1-es döntetlent ért el hazai pályán a San José Earthquakes ellen az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján. Gazdag Dániel klubja, a Columbus Crew kétgólos vezetés után 3-2-re kikapott a vendég Minnesotától.
Sallói Dániel gólja döntetlent ért a Torontónak az MLS-rangadón.
Sallói gyönyörű gólja az MLS-meccsen
A négyszeres válogatott - de már amerikai állampolgársággal is rendelkező - balszélső,
Sallói Dániel a második percben betalált, s már négy gólt szerzett ebben az MLS-idényben.
A Toronto FC tizenegy bajnoki után a keleti főcsoport hatodik helyén áll. A magyar focista raádásul a meccs legjobbja lett.
Gazdag Dániel klubja, a Columbus Crew kétgólos vezetés után 3-2-re kikapott a vendég Minnesotától. A magyar játékost a 63. percben, 2-1-es állásnál lecserélték. A Minnesota ezt követően fordította meg a meccset.
A Columbus 11 bajnoki után a keleti főcsoport kilencedik helyén áll.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!