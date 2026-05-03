MLS: Sallói Dániel gólja döntetlent ért a Torontónak

A négyszeres válogatott - de már amerikai állampolgársággal is rendelkező - balszélső,

Sallói Dániel a második percben betalált, s már négy gólt szerzett ebben az MLS-idényben.

SETTING THE TONE EARLY!!! 😤 pic.twitter.com/vXmyvVeDWO — Toronto FC (@TorontoFC) May 2, 2026

A Toronto FC tizenegy bajnoki után a keleti főcsoport hatodik helyén áll. A magyar focista raádásul a meccs legjobbja lett.

Gazdag Dániel klubja, a Columbus Crew kétgólos vezetés után 3-2-re kikapott a vendég Minnesotától. A magyar játékost a 63. percben, 2-1-es állásnál lecserélték. A Minnesota ezt követően fordította meg a meccset.

A Columbus 11 bajnoki után a keleti főcsoport kilencedik helyén áll.