A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 4+1-es ajánlásának – vagy ahogy a szövetség hivatalosan hivatkozik rá, a „hazai szabályának” – a lényege, hogy minden élvonalbeli klubnak, minden egyes mérkőzésen legalább öt magyart (köztük legalább egy 2005. január 1-jén vagy utána született fiatalt) végig a pályán kell tudnia. Az MLSZ ajánlása tulajdonképpen csak egy ösztönző, amelynek be nem tartásáért nem éri hátrány a pályán az adott klubot, viszont a teljesítéséért 500 millió forint külön támogatás jár. A 2025/2026-os idényben bevezetett rendszer célja a magyar labdarúgók játékidejének növelése és az utánpótlásból érkező tehetségek beépítésének ösztönzése volt.
A Paks mindenkit megelőzött
A szabály bevezetése előtt az NB I-ben sokszor előfordult, hogy egyes csapatok kezdőcsapatában alig két-három magyar futballista kapott helyet, ám ez a nemrég véget ért szezonban megváltozott. A 2025/2026-os idény egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a klubok valóban több magyar futballistát szerepeltettek: az összes játékperc 62 százalékát kapták a magyar és 38 százalékát a külföldi labdarúgók. Számos egyesület már a nyári átigazolási időszakban úgy alakította ki keretét, hogy megfeleljen az MLSZ elvárásainak: ennek következtében több fiatal játékos nemcsak epizódszereplő lett, hanem stabil kezdővé vált.
Az NB I-es klubok közül a kizárólag magyar játékosokat foglalkoztató Paks zárt az élen a magyar labdarúgók játékperceit illetően,
a „dobogóra” az MTK és a Debrecen fért fel még, a legkevesebb hazai futballistát pedig az Újpest fogalkoztatta (mellette a Kisvárda és a Fradi szerepeltetett több légióst, mint magyart).
Ha a játékosokat külön-külön vizsgáljuk, két kapust találunk a lista élén: Popovics Ilija (Kisvárda) és Gundel-Takács Bence (ZTE) egyetlen másodpercet sem hagyott ki, ők mind a 33 fordulóban végig a pályán voltak.
A mezőnyjátékosok között Lukács Dániel (Puskás Akadémia) kapta a legtöbb játékpercet,
közel 100 perccel megelőzve a mögötte holtversenyben második, horvát Daniel Stefuljt (ETO FC) és Szendrei Norbertet (Zalaegerszeg).
Berobbantak a fiatal tehetségek az NB I-be
A 2025/2026-os idényben rekordot jelentő 78 U21-es magyar játékos kapott lehetőséget az élvonalban, ők összesen 45 ezer játékpercet tölthettek a pályán – 8288 perccel többet, mint az előző, eddig csúcsot jelentő 2024/2025-ös szezonban.
A fiatalok között is a Kisvárda 20 éves kapusa, Popovics végzett az élen, szorosan mögötte a válogatottba bekerült, az idény felfedezettjének választott Szűcs Tamás (DVSC),
valamint Markgráf Ákos (Puskás Akadémia) zárt. A legtöbb játékpercet kapott magyar fiatalok között még a Paksba berobbanó Horváth Kevint, a ZTE-től télen Újpestre igazolt Bodnár Gergőt, valamint az MTK tehetségeit, Kovács Patrikot, Németh Hunort és Átrok Zalánt is érdemes kiemelni.
A DVSC 21 éves középpályása, Szűcs Tamás érdemelte ki a 2025/2026-os bajnoki idény felfedezettjének járó elismerést:
Az MLSZ ösztönzője a bevezetése után pozitív eredményeket hozott
Természetesen korai lenne kijelenteni, hogy az MLSZ szabálya – amelyet előzetesen több klubvezető és edző is élesen bírált – minden problémát megoldott. A magyar futball versenyképességét továbbra is elsősorban az dönti el, hogy ezek a játékosok képesek lesznek-e nemzetközi szinten is helytállni. Az viszont már most látszik, hogy az élvonalban több magyar futballista jutott valódi lehetőséghez, mint korábban. A 13 év után bajnoki címet szerzett ETO-ban ugyan fontos szerepet kaptak a légiósok is,
de a csapat magját a magyarok, a szezon legjobbjának választott Vitális Milán,
valamint Csinger Márk, Schön Szabolcs, Tóth Rajmund és Bánáti Kevin alkották.
A 2025/2026-os idény egyik legnagyobb nyertese éppen ezért maga a magyar játékosállomány lehet. Az MLSZ elképzelése szerint a rendszer hosszabb távon szélesebb merítést biztosíthat a korosztályos és a felnőtt válogatott számára is – Marco Rossi már több magyar tehetségnek is lehetőséget adott. Hogy közülük hány nemzetközi szintű futballista nő ki, azt csak az elkövetkező évek mutatják meg, de az első szezon alapján a magyar szabály már most érezhetően átformálta az NB I arculatát.
Érdekesség, hogy a válogatott keretében most 12 játékos szerepel az NB I-ből, míg egy évvel ezelőtt ugyanez a szám nyolc volt.
