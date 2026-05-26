A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 4+1-es ajánlásának – vagy ahogy a szövetség hivatalosan hivatkozik rá, a „hazai szabályának” – a lényege, hogy minden élvonalbeli klubnak, minden egyes mérkőzésen legalább öt magyart (köztük legalább egy 2005. január 1-jén vagy utána született fiatalt) végig a pályán kell tudnia. Az MLSZ ajánlása tulajdonképpen csak egy ösztönző, amelynek be nem tartásáért nem éri hátrány a pályán az adott klubot, viszont a teljesítéséért 500 millió forint külön támogatás jár. A 2025/2026-os idényben bevezetett rendszer célja a magyar labdarúgók játékidejének növelése és az utánpótlásból érkező tehetségek beépítésének ösztönzése volt.

Az MLSZ ösztönzőjét a Paks könnyedén teljesítette

A Paks mindenkit megelőzött

A szabály bevezetése előtt az NB I-ben sokszor előfordult, hogy egyes csapatok kezdőcsapatában alig két-három magyar futballista kapott helyet, ám ez a nemrég véget ért szezonban megváltozott. A 2025/2026-os idény egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a klubok valóban több magyar futballistát szerepeltettek: az összes játékperc 62 százalékát kapták a magyar és 38 százalékát a külföldi labdarúgók. Számos egyesület már a nyári átigazolási időszakban úgy alakította ki keretét, hogy megfeleljen az MLSZ elvárásainak: ennek következtében több fiatal játékos nemcsak epizódszereplő lett, hanem stabil kezdővé vált.

Az NB I-es klubok közül a kizárólag magyar játékosokat foglalkoztató Paks zárt az élen a magyar labdarúgók játékperceit illetően,

a „dobogóra” az MTK és a Debrecen fért fel még, a legkevesebb hazai futballistát pedig az Újpest fogalkoztatta (mellette a Kisvárda és a Fradi szerepeltetett több légióst, mint magyart).

Ha a játékosokat külön-külön vizsgáljuk, két kapust találunk a lista élén: Popovics Ilija (Kisvárda) és Gundel-Takács Bence (ZTE) egyetlen másodpercet sem hagyott ki, ők mind a 33 fordulóban végig a pályán voltak.

A mezőnyjátékosok között Lukács Dániel (Puskás Akadémia) kapta a legtöbb játékpercet,

közel 100 perccel megelőzve a mögötte holtversenyben második, horvát Daniel Stefuljt (ETO FC) és Szendrei Norbertet (Zalaegerszeg).