A hatszoros Bajnokok Ligája-győztes Luka Modric tavaly nyáron érkezett az AC Milan csapatához, miután 13 évet lehúzott a Real Madridnál. A 2018-as aranylabdás középpályás remek szezont futott Milánóban, 34 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és vezére volt a csapatnak.

Luka Modric múlt hétvégén tért vissza súlyos arccsonttörése után

A Milan azonban borzalmasan szerepelt a bajnoki hajrában, így az utolsó fordulóban lemaradt a BL-szereplést érő negyedik helyről, így a következő szezonban csak az Európa-ligában szerepelhet.

​Az aranylabdás Modric nem akar az Európa-ligában játszani?

Az olasz Tuttosport most arról ír, hogy Luka Modric a nyári világbajnokság után bejelentheti visszavonulását.

Miután a Milan lemaradt a BL-szereplésről, a klub azonnal hatállyal kirúgta Giorgio Furlani vezérigazgatót, Igli Tare sportigazgatót, Geoffrey Moncada technikai igazgatót, valamint Massimiliano Allegri vezetőedzőt is.

Az olasz lap értesülése szerint Modric mélyen megrendült a szezon lezárása és a BL-szereplésről való lecsúszás miatt. Emellett a döntésében az is szerepet játszhat, hogy rendkívül nagyra becsülte a kirúgott Allegrit, aki nélkül nem látja biztatónak a klub jövőképét.

A Tuttosport kiemeli, hogy az is benne van a pakliban, hogy a horvát aranylabdás visszatért a Real Madridhoz. Modric nevét bedobták a nevelőklubjánál, a Dinamo Zagrebnél is, ő azonban nem szeretne ilyen alacsony szinten futballozni, és az Egyesült Államokba sem vágyakozik. Pontosan emiatt merült fel, hogy visszatérhet Madridba, egy egyelőre meg nem határozott szerepkörben: akár vezetőként, akár José Mourinho leendő szakmai stábjának tagjaként.

Luka Modric a visszavonulása után visszatérhet a Real Madridhoz?

Persze, ehhez az is szükséges, hogy Florentino Pérez megnyerje a közelgő elnökválasztást.

Luka Modric visszavonulása egyelőre nem hivatalos. Nagy valószínűséggel a nyári világbajnokság után fogják bejelenteni. A horvát válogatott Angliával, Ghánával és Panamával szerepel egy négyesben a világbajnokság L-csoportjában.