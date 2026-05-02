Mohamed Szalah nem balhézott, nem támadott senkit, mégis sokatmondó, néhol egészen meghökkentő kijelentéseket tett az utolsó liverpooli hónapjairól. Az egyiptomi klasszis előbb Steven Gerrardnak, majd Mark Schwarzernek beszélt arról, hogy már elfogadta: véget ér az anfieldi korszak, amely szerinte nemcsak a karrierje, hanem az élete legfontosabb időszaka is volt.
Mohamed Szalah: „Békében vagyok azzal, hogy elmegyek”
Szalah már az interjú elején igyekezett megnyugtatni a Liverpool-szurkolókat: sérülése szerinte nem súlyos, és még nem biztos, hogy az utolsó meccsét játszotta a vörös mezben.
„A sérülés rendben van, nem olyan rossz. Az emberek tudják rólam, hogy nagyon profi vagyok, mindent jól csinálok. Remélhetőleg hamarosan újra a pályán leszek” – mondta Szalah, majd Gerrard kérdésére már azt is hozzátette, hogy jó eséllyel a Brentford elleni idényzáró előtt is láthatják még őt a szurkolók. „Igen, biztosan. A sérülés rendben van, remélhetőleg már korábban visszatérek” – fogalmazott.
A távozásról viszont már jóval súlyosabb mondatokat mondott. Szalah szerint mostanra eljutott oda, hogy belül is elfogadja a döntést.
Most már békében vagyok ezzel a helyzettel. Elhagyni ezt a klubot mindig nehéz, nagyon nehéz nekem. Itt voltak a karrierem, sőt az életem legjobb évei is. Nem volt könnyű döntés, de minden, ami a szezonban történt, azt mondatja velem: igen, ez a helyes lépés
– árulta el.
„Kikapcsoltam a telefonom” – Gerrard a Szalah-átigazolásról
Az interjú egyik legjobb, legemberibb pillanata akkor jött el, amikor Gerrard felidézte: Szalah akár már évekkel korábban is a Liverpool játékosa lehetett volna. A klublegenda ugyanis akkor is üzent neki, amikor az egyiptomi még a Baselnél játszott, José Mourinho pedig már a Chelsea felé terelgette.
„Emlékszel, hogy írtam neked?” – kérdezte Gerrard.
Szalah nevetve reagált: „Köszönöm, hogy emlékeztetsz.”
Majd jött a mondat, amelyre Liverpoolban sokan felszisszenhetnek: „Üzentél, hogy beszélni szeretnél velem, én pedig kikapcsoltam a telefonomat, és csak később válaszoltam. Ha akkor odamegyek, valószínűleg nyertünk volna együtt egy bajnoki címet.”
Szalah a Chelsea-nél töltött időszakáról is meglepően őszintén beszélt. Nem Mourinho ellen fordult, sőt kifejezetten dicsérte a portugál edzőt, de elismerte: akkoriban nem volt még kész a Premier League könyörtelen világára.
„Kicsit félénk voltam az öltözőben, nem beszéltem sokat. Más volt a mentalitásom” – emlékezett vissza. „Egy évvel korábban még Egyiptomban voltam, aztán hirtelen olyan szupersztárokkal játszottam együtt, mint akik akkor a Chelsea-nél voltak. Ez nagyon nagy kihívás volt.”
Szerinte éppen ez a kudarc kellett ahhoz, hogy később világsztár legyen.
„Leültem magammal, és azt mondtam: meg kell változnom. Meg kell változtatnom, hogyan gondolkodom, hogyan edzek, hogyan eszem, hogyan alszom, mindent” – mondta Szalah, aki később Olaszországban, az AS Romában építette újra magát, majd Liverpoolban bizonyította be, hogy Angliában is képes dominálni.
A motivációja akkor egyszerű volt: „Tudtam, milyen a brit média. Azt mondták, rossz vagyok, nem vagyok elég jó. Ott volt a fejemben: rendben, majd megmutatom nektek.”
„Nem értettem a felét” – Szalah a Liverpool legendájáról és a megváltozott öltözőről
A legkönnyedebb, mégis címlapgyanús rész akkor jött, amikor Szalah a Liverpool legendáiról beszélt. A Dalglish-sztori önmagában aranyat ér.
Beszéltem Kenny Dalglish-sal néhányszor, de az esetek felében nem értettem, mit mond, mert az akcentusa nagyon nehéz nekem
– mondta nevetve Szalah.
A Gerrarddal készült interjúban viszont már egy sokkal keményebb, szinte kíméletlenül őszinte mondatot is kimondott. Amikor arról beszélt, mi hajtotta évek óta, nem elégedett meg azzal, hogy a Liverpool egyik legjobbja akart lenni.
„Azt akartam, hogy úgy emlékezzenek rám, mint az egyik legjobbra. Azt akartam, hogy jobban emlékezzenek rám, mint rád, jobban, mint Kennyre” – mondta Gerrard szemébe, majd gyorsan hozzátette, hogy nem udvariatlanságból beszél így, hanem ez a belső tűz hajtotta. „Ez vitt előre, ez őrjített meg, ez vitt rá, hogy elsőként menjek edzeni, menjek a konditerembe, mindent jól csináljak.”
Szalah ugyanakkor azt is világossá tette, hogy a régi Liverpool ereje nemcsak a sztárokban, hanem az öltözőben lévő láthatatlan kötelékben volt. Szerinte a Jordan Henderson, James Milner, Roberto Firmino, Sadio Mané, Virgil van Dijk, Dejan Lovren és a többiek köré épülő mag idején mindenki pontosan tudta, mit jelent a klubért játszani.
„Volt köztünk egy kötelék. Volt valami a klubban, voltak szabályok, amelyek segítettek mindenkinek elérni, amit elértünk” – mondta.
Majd jött a figyelmeztetés a mostani Liverpoolnak: „Most trükkös a helyzet, mert sok új játékos érkezett, és ez megváltoztatja az öltözőt. Még nincs meg az a kötelék. Remélem, a srácok összetartják, mert ez nagyon fontos a jövőre nézve.”
„A számok hajtanak” – önzőség, és az utolsó nagy üzenet
Szalah a támadók önzőségéről sem kertelt. Amikor arról kérdezték, mennyire fontosak neki a gólok és a statisztikák, nem próbált álszerénynek tűnni.
„A számok számomra nagyon fontosak. Ez hajt előre, hogy még többet érjek el” – mondta. „Tudom, hogy ha gólt szerzek, nagyobb az esélye, hogy a csapat nyer. Nemcsak gólokról van szó, mert ha a számokat nézzük, kevés olyan szélső van a top tíz góllövő között, aki ennyi gólpasszt is ad.”
A fiataloknak is kemény üzenetet küldött: „A futball már nem csak arról szól, hogy élvezed. Számokat kell hoznod a csapatnak, hogy nyerjetek valamit. Nem fogsz Premier League-et vagy Bajnokok Ligáját nyerni azzal, hogy a hátad mögött feldobod a labdát.”
A Gerrard-interjú egyik legszebb része mégsem saját magáról szólt. Szalah külön megemlítette Jordan Hendersont, aki szerinte nem kapta meg azt a búcsút, amelyet megérdemelt volna.
Ő több mint tizenkét évig volt itt, a klub kapitánya volt, többet tett, mint én, mint Virgil, mint Robertson vagy bárki. Nem kapta meg azt a búcsút, amit megérdemelt. Remélem, a klub és a szurkolók valami különlegeset tesznek érte, mert ez Liverpool, mi így csináljuk.
A végén pedig, ahogy az egy igazi búcsúinterjúhoz illik, a szurkolókhoz tért vissza. Szalah szerint a Liverpool-drukkerekkel való kapcsolata olyan erős lett, amire maga sem számított. „Hihetetlen. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyire közel kerülök hozzájuk vagy ehhez a városhoz. Ha mindent kiadsz magadból a pályán, akkor szeretni fognak. Ők tudják, hogy én mindent beleadtam.”