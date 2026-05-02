Mohamed Szalah nem balhézott, nem támadott senkit, mégis sokatmondó, néhol egészen meghökkentő kijelentéseket tett az utolsó liverpooli hónapjairól. Az egyiptomi klasszis előbb Steven Gerrardnak, majd Mark Schwarzernek beszélt arról, hogy már elfogadta: véget ér az anfieldi korszak, amely szerinte nemcsak a karrierje, hanem az élete legfontosabb időszaka is volt.

Mohamed Szalah (jobbra) Szoboszlai Dominikkal és társaival melegít – az egyiptomi sztár már a búcsúról és a megváltozott öltözői hangulatról beszélt

Mohamed Szalah: „Békében vagyok azzal, hogy elmegyek”

Szalah már az interjú elején igyekezett megnyugtatni a Liverpool-szurkolókat: sérülése szerinte nem súlyos, és még nem biztos, hogy az utolsó meccsét játszotta a vörös mezben.

„A sérülés rendben van, nem olyan rossz. Az emberek tudják rólam, hogy nagyon profi vagyok, mindent jól csinálok. Remélhetőleg hamarosan újra a pályán leszek” – mondta Szalah, majd Gerrard kérdésére már azt is hozzátette, hogy jó eséllyel a Brentford elleni idényzáró előtt is láthatják még őt a szurkolók. „Igen, biztosan. A sérülés rendben van, remélhetőleg már korábban visszatérek” – fogalmazott.

A távozásról viszont már jóval súlyosabb mondatokat mondott. Szalah szerint mostanra eljutott oda, hogy belül is elfogadja a döntést.

Most már békében vagyok ezzel a helyzettel. Elhagyni ezt a klubot mindig nehéz, nagyon nehéz nekem. Itt voltak a karrierem, sőt az életem legjobb évei is. Nem volt könnyű döntés, de minden, ami a szezonban történt, azt mondatja velem: igen, ez a helyes lépés

– árulta el.

„Kikapcsoltam a telefonom” – Gerrard a Szalah-átigazolásról

Az interjú egyik legjobb, legemberibb pillanata akkor jött el, amikor Gerrard felidézte: Szalah akár már évekkel korábban is a Liverpool játékosa lehetett volna. A klublegenda ugyanis akkor is üzent neki, amikor az egyiptomi még a Baselnél játszott, José Mourinho pedig már a Chelsea felé terelgette.

„Emlékszel, hogy írtam neked?” – kérdezte Gerrard.

Szalah nevetve reagált: „Köszönöm, hogy emlékeztetsz.”

Majd jött a mondat, amelyre Liverpoolban sokan felszisszenhetnek: „Üzentél, hogy beszélni szeretnél velem, én pedig kikapcsoltam a telefonomat, és csak később válaszoltam. Ha akkor odamegyek, valószínűleg nyertünk volna együtt egy bajnoki címet.”