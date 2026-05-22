Vasárnap ünnepnapra készülnek az Anfielden: a Liverpool a Brentford elleni Premier League-meccsen több távozó játékosát is elbúcsúztatja. Mohamed Szalah azonban nyilvánosan bírálta Arne Slot Liverpoolját, ezért Angliában már arról írnak, hogy az edző akár ki is hagyhatja a klub legendáját az utolsó anfieldi meccséről.

Mohamed Szalah és Andy Robertson vasárnap a Brentford ellen játszhatja utolsó mérkőzését a Liverpool játékosaként az Anfielden. A szurkolók különleges búcsúra készülnek: Szalah arcképe a Kop-lelátón, Robertsoné pedig a Sir Kenny Dalglish-lelátó alsó részén jelenhet meg mozaikképként, a meccs után pedig díszsorfal, tiszteletkör és érzelmes búcsúztatás várható.

Ünnep helyett botrány? A hét legnagyobb kérdése, hogy Mohamed Szalahot (b) pályára küldi-e a sokat bírált Arne Slot az Anfielden
Fotó: PETER POWELL / AFP

Mohamed Szalah nyilvánosan bírálta Arne Slot Liverpoolját

A hangulatot azonban Szalah és Arne Slot konfliktusa teheti feszültté. Az egyiptomi klasszis az Aston Villa elleni vereség után olyan üzenetet tett közzé a közösségi médiában, amelyet Angliában sokan Slot kritikájaként értelmeztek. Szalah arról írt, hogy a Liverpoolnak vissza kell térnie a Jürgen Klopp idején látott, agresszív, „heavy metal” támadófutballhoz. A Guardian szerint Szalah a Liverpool mostani állapotát bírálta, és azt sürgette, hogy a klub találjon vissza korábbi identitásához. 

A poszt azért kényes, mert Szalah nem egy peremember, hanem a modern Liverpool egyik legnagyobb legendája. 2017-ben érkezett a klubhoz, Bajnokok Ligáját, Premier League-et, FA-kupát, Ligakupát, klubvilágbajnokságot és UEFA-szuperkupát is nyert, és éveken át a Klopp-korszak egyik arca volt, tavaly pedig Arne Slot irányítása alatt az év játékosa.

Slot nagy döntés előtt áll

A vasárnapi Liverpool–Brentford meccs egyik legnagyobb kérdése, hogy Arne Slot pályára küldi-e Szalahot az utolsó anfieldi mérkőzésén.

Ha játszatja, azzal a klub békéjét és a méltó búcsút helyezi előtérbe. Ha kihagyja, azzal azt üzeni az öltözőnek, hogy senki sem nagyobb az edzőnél és a klubnál – még Mohamed Szalah sem.

A Rousing the Kop véleménycikke szerint Slotnak komolyan el kellene gondolkodnia azon, hogy kihagyja a távozó sztárt a Brentford elleni búcsúmeccsről. A liverpooli oldal szerint Szalah nyilvános kirohanása után az edzőnek meg kell védenie a saját tekintélyét.

A vita gyorsan túlnőtt a Liverpoolon. Wayne Rooney szerint Arne Slotnak ki kellene hagynia Mohamed Szalahot a Brentford elleni meccsből, mert az egyiptomi támadó nyilvánosan aláásta az edzője tekintélyét. A korábbi angol válogatott csatár úgy fogalmazott: ha ő lenne Slot helyében, Szalahot „a stadion közelébe sem engedné” az utolsó fordulóban. 

Hogy Szalah miért legenda? 2017 óta 435 tétmeccsen 255 gólt szerzett a Liverpoolban 
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Paul Scholes is keményen reagált. A Manchester United legendája szerint Sir Alex Ferguson nem tűrte volna el, ha egy játékosa nyilvánosan üzenget az edzőjének. A The Sun beszámolója szerint

Scholes azt mondta, Ferguson egy ilyen helyzetben „kirúgta volna” a játékost.

A szintén exmanchesteri Gary Neville szerint Szalah lényegében „kihúzta a biztosítószeget a gránátból”, majd bedobta azt a Liverpool öltözőjébe a szezon utolsó hetében.

Más vélemények szerint viszont Slotnak nem szabadna elvennie Szalahtól az anfieldi búcsút. Ashley Williams, a korábbi 86-szoros walesi válogatott védő, a Premier League Productions szakértője szerint könnyen lehet, hogy Szalah csak azt fogalmazta meg, amit sok Liverpool-szurkoló is gondol: a csapatnak vissza kell térnie egy magasabb szintű, támadóbb futballhoz.

Williams szerint túlzás lenne lázadásként kezelni Szalah posztját vagy a csapattársak lájkjait, az egyiptomi klasszisnak pedig vasárnap ott kell lennie a kezdőben. Úgy véli, Szalah liverpooli öröksége fontosabb bármilyen közösségi médiás vitánál, ezért a hétvégének a méltó búcsúról kell szólnia.

Botrány lehet, ha Szalah nem játszik

Ha Slot nem küldi pályára Szalahot, abból könnyen botrány lehet. Már önmagában erős kép lenne, ha a Kopon ott lenne Szalah arcképe, a szurkolók őt ünnepelnék, miközben a Liverpool legendája a kispadon ülne, vagy a keretben sem kapna helyet.

A döntés Slot számára is kockázatos. Az edző megmutathatná, hogy fegyelmet tart, de közben magára haragíthatná a szurkolók jelentős részét, akik vasárnap nem üzenetet, hanem méltó búcsút várnak a klub egyik legnagyobb alakjának.

A Liverpool számára a Bajnokok Ligája-indulás gyakorlatilag már megvan, így a Brentford elleni szezonzárón várhatóan nem a tét lesz a legfontosabb. 

Szalah legendaként távozik

Szalah liverpooli örökségét aligha lehet megkérdőjelezni. Az egyiptomi támadó a klub történetének egyik legeredményesebb játékosa lett, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a Liverpool Jürgen Klopp irányításával újra Európa egyik legerősebb csapatává vált.

A Bajnokok Ligája-győzelem, a Premier League-arany, a klubvilágbajnoki cím és a rengeteg egyéni rekord miatt Szalah neve már most ott van a klub legnagyobb legendái között. Éppen ezért lenne különösen furcsa, ha az utolsó anfieldi meccse nem ünnepléssel, hanem edzői büntetéssel zárulna. A vasárnapi meccs így jóval több lett egyszerű idényzárónál. Mohamed Szalah búcsúja Arne Slot edzői tekintélyének egyik első igazán nagy próbája lehet Liverpoolban.

