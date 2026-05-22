Mohamed Szalah és Andy Robertson vasárnap a Brentford ellen játszhatja utolsó mérkőzését a Liverpool játékosaként az Anfielden. A szurkolók különleges búcsúra készülnek: Szalah arcképe a Kop-lelátón, Robertsoné pedig a Sir Kenny Dalglish-lelátó alsó részén jelenhet meg mozaikképként, a meccs után pedig díszsorfal, tiszteletkör és érzelmes búcsúztatás várható.

Ünnep helyett botrány? A hét legnagyobb kérdése, hogy Mohamed Szalahot (b) pályára küldi-e a sokat bírált Arne Slot az Anfielden

Mohamed Szalah nyilvánosan bírálta Arne Slot Liverpoolját

A hangulatot azonban Szalah és Arne Slot konfliktusa teheti feszültté. Az egyiptomi klasszis az Aston Villa elleni vereség után olyan üzenetet tett közzé a közösségi médiában, amelyet Angliában sokan Slot kritikájaként értelmeztek. Szalah arról írt, hogy a Liverpoolnak vissza kell térnie a Jürgen Klopp idején látott, agresszív, „heavy metal” támadófutballhoz. A Guardian szerint Szalah a Liverpool mostani állapotát bírálta, és azt sürgette, hogy a klub találjon vissza korábbi identitásához.

A poszt azért kényes, mert Szalah nem egy peremember, hanem a modern Liverpool egyik legnagyobb legendája. 2017-ben érkezett a klubhoz, Bajnokok Ligáját, Premier League-et, FA-kupát, Ligakupát, klubvilágbajnokságot és UEFA-szuperkupát is nyert, és éveken át a Klopp-korszak egyik arca volt, tavaly pedig Arne Slot irányítása alatt az év játékosa.

Slot nagy döntés előtt áll

A vasárnapi Liverpool–Brentford meccs egyik legnagyobb kérdése, hogy Arne Slot pályára küldi-e Szalahot az utolsó anfieldi mérkőzésén.

Ha játszatja, azzal a klub békéjét és a méltó búcsút helyezi előtérbe. Ha kihagyja, azzal azt üzeni az öltözőnek, hogy senki sem nagyobb az edzőnél és a klubnál – még Mohamed Szalah sem.

A Rousing the Kop véleménycikke szerint Slotnak komolyan el kellene gondolkodnia azon, hogy kihagyja a távozó sztárt a Brentford elleni búcsúmeccsről. A liverpooli oldal szerint Szalah nyilvános kirohanása után az edzőnek meg kell védenie a saját tekintélyét.

A vita gyorsan túlnőtt a Liverpoolon. Wayne Rooney szerint Arne Slotnak ki kellene hagynia Mohamed Szalahot a Brentford elleni meccsből, mert az egyiptomi támadó nyilvánosan aláásta az edzője tekintélyét. A korábbi angol válogatott csatár úgy fogalmazott: ha ő lenne Slot helyében, Szalahot „a stadion közelébe sem engedné” az utolsó fordulóban.