Eldőlt, hogy José Mourinho lesz a Real Madrid edzője: a portugál tréner nem viccel, senkivel nem fog kesztyűs kézzel bánni.
José Mourinho egyórás videókonferenciája Pérezzel?
A beérkező hírek szerint Florentino Pérez és Mourinho egy körülbelül
egyórás videókonferencián egyeztettek, amelyen Jorge Mendes, a tréner ügynöke is jelen volt, bár csak megfigyelőként. Mourinho nem utasította el a visszatérés lehetőségét, de határozott igent sem mondott.
A 63 éves tréner jelenleg a Benfica szerződött edzője 2027-ig, de szerződése tartalmaz egy kivásárlási klauzulát: a szezon végét követő 10 napon belül körülbelül 3 millió dollárért szabadon igazolhat.
Bár ezt később Mourinho maga tagadta, mármint, hogy bárkivel tárgyalt volna.
Kemény feltételek, nem anyagi természetű követelések
Mourinho számos nem anyagi jellegű, de általa nem alkuképesnek tartott feltételt szabott. Sportszakmai kontrollt, saját orvosi stábot, fegyelmi jogkört és átfogó szervezeti változásokat követel maga számára.
Emellett kétéves szerződést, saját edzői és fittnessztáb behozatalát, valamint teljes jogkört kér a keretépítés felett – beleértve a játékos-eladásokat és a taktikai irányítást is.
Mbappé örül, Vinícius kérdőjel
A két sztárjátékos viszonya Mourinhóhoz igencsak eltérő. Kylian Mbappé gyerekként rajongott a Mourinho-féle Real Madridért, és még egy közösségi médiás bejegyzést is lájkolt, amely a portugál visszatérését latolgatta.
Vinícius Júnior helyzete összetettebb. Mourinho korábban kritikával illette a brazil játékost egy BL-mérkőzés utáni rasszizmus-ügy kapcsán. Ennek ellenére a Vinícius közelében lévő források szerint a brazil nem ellenezné a kinevezést – miközben a szerződéshosszabbítási tárgyalások egyelőre elakadtak.
Krízismenedzsment vagy nosztalgia?
A Real Madrid várhatóan második egymást követő trófeamentes szezont zár, miközben öltözői feszültségekről is érkeznek hírek. Florentino Pérez korábban is nyúlt már ismert névhez válsághelyzetben – Ancelotti és Zidane is kapott második esélyt.
Mourinho első madridi korszaka 2010 és 2013 között a klub modern történetének egyik legturbulensebb időszaka volt, tele konfrontációkkal. Mégis sokan úgy vélik, hogy az akkor megalapozott harcos mentalitás ágyazott meg a későbbi Bajnokok Ligája-sikereknek.
Florentino Pérez várhatóan a napokban adja meg végleges válaszát – egy döntés, amely meghatározhatja a Real Madrid következő korszakát.
Már az AS is megírta: José Mourinho visszatér
Az újság úgy tudja, hogy bár megállapodást még nem írtak alá a felek, a portugál szakember az új szezontól megint a királyi futballklub csapatát irányítja. Mourinho, aki 2025 szeptembere óta a lisszaboni Benfica edzője, az egyetlen jelölt a madridi posztra, s a Real vezetősége benne látja azt a szakvezetőt, aki képes véget vetni az együttes öltözőjében eluralkodott nyugtalan légkörnek – véli a lap.
A madridi blancók kispadján jelenleg Álvaro Arbeloa ül, de vele általános megítélés szerint nem számolnak hosszabb távon, mivel a Real ebben az idényben lemaradt minden nagy trófeáról, a La Ligában például akár már az esti spanyol szuperrangadón, az El Clásicón végleg eldőlhet, hogy a királyi gárda a mostani bajnoki szezonban is a címvédő FC Barcelona mögött végez.
A szerződés megkötése Mourinhóval csak idő kérdése. Rui Costa, a Benfica elnöke már megkezdte az új vezetőedző keresését. Mourinho kivásárlási záradéka 3 millió euró, amely elfogadható összeg a Real Madrid számára a csapat jelenlegi belső válsága miatt"
– írta szombaton az újság.
A 63 éves Mourinho első alkalommal 2010 és 2013 között irányította a fővárosi alakulatot, amellyel spanyol bajnoki címet, spanyol kupát és szuperkupát is nyert.
