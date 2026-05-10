Eldőlt, hogy José Mourinho lesz a Real Madrid edzője: a portugál tréner nem viccel, senkivel nem fog kesztyűs kézzel bánni.

José Mourinho jön, mindenki remeg a Real Madridnál

José Mourinho egyórás videókonferenciája Pérezzel?

A beérkező hírek szerint Florentino Pérez és Mourinho egy körülbelül

egyórás videókonferencián egyeztettek, amelyen Jorge Mendes, a tréner ügynöke is jelen volt, bár csak megfigyelőként. Mourinho nem utasította el a visszatérés lehetőségét, de határozott igent sem mondott.

A 63 éves tréner jelenleg a Benfica szerződött edzője 2027-ig, de szerződése tartalmaz egy kivásárlási klauzulát: a szezon végét követő 10 napon belül körülbelül 3 millió dollárért szabadon igazolhat.

Bár ezt később Mourinho maga tagadta, mármint, hogy bárkivel tárgyalt volna.

🚨🚨 José Mourinho: "No he tenido NINGÚN CONTACTO ni con el presidente ni con personas importantes del Real Madrid y hasta el último partido de Liga no lo voy a tener"



🗣️ "Después habrá una semana en la que tendré libertad para hablar con quien considere"pic.twitter.com/wmMhblrUs6 — Madrid Sports (@MadridSports_) May 10, 2026

Kemény feltételek, nem anyagi természetű követelések

Mourinho számos nem anyagi jellegű, de általa nem alkuképesnek tartott feltételt szabott. Sportszakmai kontrollt, saját orvosi stábot, fegyelmi jogkört és átfogó szervezeti változásokat követel maga számára.

Emellett kétéves szerződést, saját edzői és fittnessztáb behozatalát, valamint teljes jogkört kér a keretépítés felett – beleértve a játékos-eladásokat és a taktikai irányítást is.

Mbappé örül, Vinícius kérdőjel

A két sztárjátékos viszonya Mourinhóhoz igencsak eltérő. Kylian Mbappé gyerekként rajongott a Mourinho-féle Real Madridért, és még egy közösségi médiás bejegyzést is lájkolt, amely a portugál visszatérését latolgatta.

Vinícius Júnior helyzete összetettebb. Mourinho korábban kritikával illette a brazil játékost egy BL-mérkőzés utáni rasszizmus-ügy kapcsán. Ennek ellenére a Vinícius közelében lévő források szerint a brazil nem ellenezné a kinevezést – miközben a szerződéshosszabbítási tárgyalások egyelőre elakadtak.

Krízismenedzsment vagy nosztalgia?

A Real Madrid várhatóan második egymást követő trófeamentes szezont zár, miközben öltözői feszültségekről is érkeznek hírek. Florentino Pérez korábban is nyúlt már ismert névhez válsághelyzetben – Ancelotti és Zidane is kapott második esélyt.

Mourinho első madridi korszaka 2010 és 2013 között a klub modern történetének egyik legturbulensebb időszaka volt, tele konfrontációkkal. Mégis sokan úgy vélik, hogy az akkor megalapozott harcos mentalitás ágyazott meg a későbbi Bajnokok Ligája-sikereknek.