A vendégek kezdtek aktívabban, Muhamed Tijani rendre zavart is okozott az MTK védelmében, sőt két helyzet után fejjel is veszélyeztetett a nigériai csatár, de a labda a bal kapufa tövéről pattant ki. Mindeközben a hazaiak sem tétlenkedtek, és előbb Átrok Zalán lőtt közelről az oldalhálóba, majd a 32. percben Molnár Ádin is a kapufát találta el.

Német Krisztián elköszönt az MTK szurkolóitól

A hajrában bukta el a győzelmet az MTK

Fordulás után az MTK az első helyzetéből vezetést szerzett, az idény végén visszavonuló Németh Krisztián átadása után Németh Hunor lőtt 12 méterről a bal alsó sarokba az 53. percben. Kisvártatva Tijani megint fejjel próbálta bevenni a hazaiak kapuját, de Hegyi Krisztián bravúros vetődéssel mentett. Négy perccel lecserélése előtt a búcsúzó Németh Krisztián csaknem góllal köszönt el az MTK-szurkolóktól, fejese után azonban a labda a földre, majd a lécre pattant. A közönség ünnepelte ugyan a korábbi válogatott támadót, de az utolsó szó mégis Tijanié volt. A Nyíregyháza ugyanis a 90. percben tizenegyeshez jutott, a nigériai légiós pedig egyenlített, megszerezve nyolcadik gólját a tavasszal.

Németh Krisztián, az MTK Budapest 37 éves csatára viselte a csapatkapitányi karszalagot a kék-fehéreknél, mivel 21 éves profi pályafutását követően az idény végén visszavonuló korábbi 37-szeres magyar válogatott támadó ezen a mérkőzésen búcsúzott el a hazai szurkolóktól.

A fővárosi klub a saját közösségi oldalán is elbúcsúztatta egy videóval a játékosát.

A Nyíregyháza télen szerződtetett kölcsönjátékosa, Muhamed Tijani tizennegyedik NB I-es mérkőzésén a nyolcadik gólját szerezte, amellyel pontot mentett a 90. percben.

Fizz Liga, 32. forduló:

MTK Budapest-Nyíregyháza Spartacus FC 1-1 (0-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző, v.: Zimmermann

gólszerzők: Németh H. (53.), illetve Tijani (90., 11-esből)

sárga lap: Kata (51.), Armalas (67.), illetve Kovács M. (46.), Temesvári (65.), Tijani (71.)