Leon Myrtaj az angol Premier League-ben szereplő Tottenham utánpótlásában nevelkedett, ahol végigjárta az akadémiai rendszert, most pedig Magyarországra teszi át a székhelyét. Ahogyan az a Debrecen bejelentéséből kiderült, a 18 éves tehetség három éves szerződést kötött az NB I negyedik helyezettjével.

A labdarúgó NB I-ben szereplő Debrecen a hivatalos oldalán jelentette be, hogy megszerezte Leon Myrtaj játékjogát, aki egészen eddig a Premier League-s Tottenham Hotspur kötelékébe tartozott

Bogdán Ádám fog kezet az NB I-es Debrecen új igazolásával
Fotó: dvsc.hu

Premier League-csapattól az NB I-be

Leon Myrtaj Angliából érkezett Debrecenbe, miután végigjárta az akadémiai rendszert a londoniaknál. A fiatal tehetség 7 évesen csatlakozott Tottenham Hotspur utánpótlásához, több korosztályban is pályára lépett, beleértve az albán utánpótlás válogatottakat. A DVSC kiemelte, hogy Myrtaj édesanyja magyar, vagyis pályára léphet a magyar U21-es válogatottban is.

A fiatal, több poszton is bevethető labdarúgó ismert sebességéről, támadó kreativitásáról és sokoldalúságáról egyaránt, a szakemberek szorgalmas és ambiciózus játékosnak tartják, mostantól a Lokiban bizonyíthat”

− olvasható a klub hivatalos oldalán.

Leon Myrtaj leigazolása előtt a DVSC még egy igazolást bejelentett, ő pedig Blaz Boskovic, aki az előző szezonban a horvát első osztályú NK Lokomotiva Zagreb együttesében futballozott.

