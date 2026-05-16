Élő közvetítés

Dráma a Fradi-pályán, máris vezet a Győr Kisvárdán – ÉLŐ

NB IETO FCFradi
Cikkünk folyamatosan frissül
Őrületes végjáték veszi kezdetét az utolsó NB I-es játéknapon. Szombat este 17:15-től egyszerre négy mérkőzést rendeznek a labdarúgó Fizz Liga utolsó fordulójában, a tét pedig az aranyérem és a dobogó sorsa. A listavezető ETO FC Győr 13 év után lehet ismét bajnok az NB I-ben, ehhez arra van szüksége, hogy győzzön Kisvárdán, vagy legalább annyi pontot szerezzen, mint amennyit a Fradi a Zalaegerszeg elleni a Groupama Arénában. A címvédő fővárosi csapatnak mindenképpen győzni kell a bajnoki álmai életben tartásához, mellette pedig arra is szüksége van, hogy az ETO bukjon a szabolcsi együttes otthonában. Az NB I-es bajnoki cím a két zöld-fehér csapat között dől el, a dobogóért viszont még harcban van a Paks, a Debrecen és a Zalaegerszeg is. Folyamaton frissülő percről perce közvetítésünk kövessék velünk az NB I utolsó fordulóját.

Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!

 

17:34
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vezet a Debrecen is

A Loki  Antonio Mejias góljával vezetést szerzett az Újpest ellen a 11. percben, azonban a Paks vezetése miatt a Loki egyelőre nem tud feljebb jönni az élő tabellán. 

17:32
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Fradi majdnem hátrányba került a ZTE ellen

Csonka András került az 5. percben helyzetbe, kissé jobbról, 13 méterről lőtt, de Dibusz nagy bravúrral hárított. A kapus dühösen arrébb lökte Nagy Barnabást, ezek szerint nagyon nem volt elégedett a balhátvéd védőmunkájával.

17:32
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Majdnem növelte az előnyét az ETO

Egy labdaeladás után Schön Szabolcs törhetett kapura, a magyar válogatott játékos ziccert rúghatott a 16. percben, de Popovics Ilija lábbal védeni tudott. 

17:30
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Káosz Kisvárdán

A győriek tombolása közben egy vendégszurkoló leesett a lelátóról, így el kellet látni. Egy győri szurkoló is a pályára rohant, valószínűleg azért, hogy segítséget kérjen. 

17:26
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vezet ez ETO!

A 10. percben az első valamirevaló támadásából megszerezte a vezetést az ETO! Egy szép akció végén Schön Szabolcs kapott labdát a bal oldalon, a magyar válogatott játékos középre tette a labdát, az érkező Nadhir Benbouali pedig öt méterről az üres kapuba lőtt! Jelen pillanatban a Győr a bajnok!

 

 

 


 

17:22
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Rákezdtek az ETO-szurkolók

A szép számmal megjelent vendégszurkolók is érzik, hogy kell a biztatás az ETO csapatának. A hetedik percben nagyon erősen rákezdték a szurkolásra, zúg a "Hajrá, ETO" a Várkerti Stadionban. 

17:19
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Újabb kisvárdai helyzet

A negyedik percben Mesanovic bombáját kellett Petrásnak vetődve hárítania. 

17:19
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Paks egyre közelebb a bronzéremhez

Bognár György csapata közel került a bronzéremhez. A Paks már az első percben megszerezte a vezetést a Diósgyőr otthonában Hahn János góljával. 

17:18
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Bekezdett a Kisvárda

A második percben járunk, a Kisvárda azonnal nekiment a Győrnek, a második percben pedig Petrásnak kellett dupla-bravúrt bemutatni egy hazai lehetőség után

17:15
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Elkezdődötek a meccsek

Mind a négy szombat esti mérkőzésen útjára indult a labda. 

17:13
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Dibusz Dénesnek üzentek a fradisták

A hazai B-közép a Fradi kapusának, Dibusz Dénesnek üzent a következő molinóval: „350 meccs zöld-fehérben, csak így tovább, Dini!”

17:05
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Helyzetjelentés Miskolcról

Windecker József a bemelegítés során megsérült, helyette Hinora Kristóf a Paks kezdőjében a Diósgyőr elleni meccsen. 

17:01
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Borbély Balázs is megszólalt

Az ETO edzője szerint nem stresszelnek, a játékosai elszántak és motiváltak, de kitért arra is, hogy kicsit hosszú volt a két hét, ami eltelt az előző NB I-es forduló óta.

17:00
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Révész Attila: a becsületünk nem eladó

A Kisvárda edzője az M4 Sportnak mondta el, hogy nyilván a céljukat elérték, kissé más ilyenkor a hozzáállás, de a becsületük nem eladó.

16:54
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Groupamában már gyülekeznek a szurkolók, melegítenek a játékosok

Fotó: Ladóczki Balázs

 

16:52
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Szinte hazai pályán a Győr

A győriek szinte hazai pályán játszanak, ugyanis Kisvárdán a hazai szektorokba is adtak el jegyeket, annyi győri érkezett a messzi helyszínre.

16:50
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Megvan az ETO kezdője is

16:28
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Négy meccsel zárul az NB I

17.15-kor kezdődik az összes meccs:

  • Diósgyőri VTK-Paksi FC
  • Debreceni VSC-Újpest FC
  • Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC
  • Kisvárda Master Good-ETO FC 
16:26
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Győrben a 2013-as bajnokcsapat tagjai tüzelik az ETO játékosait

16:25
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Megvan a Fadi kezdője

Robbie Keane ezzel a csapattal kezd a ZTE ellen az utolsó NB I-es bajnokin:

16:23
2026. május 16.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Egy éve a Győr otthonában lett bajnok a Fradi

Akkor éppen Győrben ünnepelhetett a Fradi, most viszont a Győr Kisvárdán ünnepelhet, ha megnyeri az utolsó mccsét. A Fradi a ZTE ellen zárja a szezont, de csak akkor lehet bajnok zsinórban nyolcadik alkalommal, ha botlik az ETO.

