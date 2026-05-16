Dráma a Fradi-pályán, máris vezet a Győr Kisvárdán – ÉLŐ

Vezet a Debrecen is
A Loki Antonio Mejias góljával vezetést szerzett az Újpest ellen a 11. percben, azonban a Paks vezetése miatt a Loki egyelőre nem tud feljebb jönni az élő tabellán.
A Fradi majdnem hátrányba került a ZTE ellen
Csonka András került az 5. percben helyzetbe, kissé jobbról, 13 méterről lőtt, de Dibusz nagy bravúrral hárított. A kapus dühösen arrébb lökte Nagy Barnabást, ezek szerint nagyon nem volt elégedett a balhátvéd védőmunkájával.
Majdnem növelte az előnyét az ETO
Egy labdaeladás után Schön Szabolcs törhetett kapura, a magyar válogatott játékos ziccert rúghatott a 16. percben, de Popovics Ilija lábbal védeni tudott.
Káosz Kisvárdán
A győriek tombolása közben egy vendégszurkoló leesett a lelátóról, így el kellet látni. Egy győri szurkoló is a pályára rohant, valószínűleg azért, hogy segítséget kérjen.
Vezet ez ETO!
A 10. percben az első valamirevaló támadásából megszerezte a vezetést az ETO! Egy szép akció végén Schön Szabolcs kapott labdát a bal oldalon, a magyar válogatott játékos középre tette a labdát, az érkező Nadhir Benbouali pedig öt méterről az üres kapuba lőtt! Jelen pillanatban a Győr a bajnok!
Rákezdtek az ETO-szurkolók
A szép számmal megjelent vendégszurkolók is érzik, hogy kell a biztatás az ETO csapatának. A hetedik percben nagyon erősen rákezdték a szurkolásra, zúg a "Hajrá, ETO" a Várkerti Stadionban.
Újabb kisvárdai helyzet
A negyedik percben Mesanovic bombáját kellett Petrásnak vetődve hárítania.
A Paks egyre közelebb a bronzéremhez
Bognár György csapata közel került a bronzéremhez. A Paks már az első percben megszerezte a vezetést a Diósgyőr otthonában Hahn János góljával.
Bekezdett a Kisvárda
A második percben járunk, a Kisvárda azonnal nekiment a Győrnek, a második percben pedig Petrásnak kellett dupla-bravúrt bemutatni egy hazai lehetőség után
Elkezdődötek a meccsek
Mind a négy szombat esti mérkőzésen útjára indult a labda.
Dibusz Dénesnek üzentek a fradisták
A hazai B-közép a Fradi kapusának, Dibusz Dénesnek üzent a következő molinóval: „350 meccs zöld-fehérben, csak így tovább, Dini!”
Helyzetjelentés Miskolcról
Windecker József a bemelegítés során megsérült, helyette Hinora Kristóf a Paks kezdőjében a Diósgyőr elleni meccsen.
Borbély Balázs is megszólalt
Az ETO edzője szerint nem stresszelnek, a játékosai elszántak és motiváltak, de kitért arra is, hogy kicsit hosszú volt a két hét, ami eltelt az előző NB I-es forduló óta.
Révész Attila: a becsületünk nem eladó
A Kisvárda edzője az M4 Sportnak mondta el, hogy nyilván a céljukat elérték, kissé más ilyenkor a hozzáállás, de a becsületük nem eladó.
A Groupamában már gyülekeznek a szurkolók, melegítenek a játékosok
Szinte hazai pályán a Győr
A győriek szinte hazai pályán játszanak, ugyanis Kisvárdán a hazai szektorokba is adtak el jegyeket, annyi győri érkezett a messzi helyszínre.
Megvan az ETO kezdője is
Négy meccsel zárul az NB I
17.15-kor kezdődik az összes meccs:
- Diósgyőri VTK-Paksi FC
- Debreceni VSC-Újpest FC
- Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC
- Kisvárda Master Good-ETO FC
Győrben a 2013-as bajnokcsapat tagjai tüzelik az ETO játékosait
Megvan a Fadi kezdője
Robbie Keane ezzel a csapattal kezd a ZTE ellen az utolsó NB I-es bajnokin:
Egy éve a Győr otthonában lett bajnok a Fradi
Akkor éppen Győrben ünnepelhetett a Fradi, most viszont a Győr Kisvárdán ünnepelhet, ha megnyeri az utolsó mccsét. A Fradi a ZTE ellen zárja a szezont, de csak akkor lehet bajnok zsinórban nyolcadik alkalommal, ha botlik az ETO.