Egy éve a Győr otthonában lett bajnok a Fradi

A Groupamában már gyülekeznek a szurkolók, melegítenek a játékosok

Dráma a Fradi-pályán, máris vezet a Győr Kisvárdán – ÉLŐ Origo Vágólapra másolva!

Őrületes végjáték veszi kezdetét az utolsó NB I-es játéknapon. Szombat este 17:15-től egyszerre négy mérkőzést rendeznek a labdarúgó Fizz Liga utolsó fordulójában, a tét pedig az aranyérem és a dobogó sorsa. A listavezető ETO FC Győr 13 év után lehet ismét bajnok az NB I-ben, ehhez arra van szüksége, hogy győzzön Kisvárdán, vagy legalább annyi pontot szerezzen, mint amennyit a Fradi a Zalaegerszeg elleni a Groupama Arénában. A címvédő fővárosi csapatnak mindenképpen győzni kell a bajnoki álmai életben tartásához, mellette pedig arra is szüksége van, hogy az ETO bukjon a szabolcsi együttes otthonában. Az NB I-es bajnoki cím a két zöld-fehér csapat között dől el, a dobogóért viszont még harcban van a Paks, a Debrecen és a Zalaegerszeg is. Folyamaton frissülő percről perce közvetítésünk kövessék velünk az NB I utolsó fordulóját.

Vezet a Debrecen is A Loki Antonio Mejias góljával vezetést szerzett az Újpest ellen a 11. percben, azonban a Paks vezetése miatt a Loki egyelőre nem tud feljebb jönni az élő tabellán. A Fradi majdnem hátrányba került a ZTE ellen Csonka András került az 5. percben helyzetbe, kissé jobbról, 13 méterről lőtt, de Dibusz nagy bravúrral hárított. A kapus dühösen arrébb lökte Nagy Barnabást, ezek szerint nagyon nem volt elégedett a balhátvéd védőmunkájával. Majdnem növelte az előnyét az ETO Egy labdaeladás után Schön Szabolcs törhetett kapura, a magyar válogatott játékos ziccert rúghatott a 16. percben, de Popovics Ilija lábbal védeni tudott. Káosz Kisvárdán A győriek tombolása közben egy vendégszurkoló leesett a lelátóról, így el kellet látni. Egy győri szurkoló is a pályára rohant, valószínűleg azért, hogy segítséget kérjen. Vezet ez ETO! A 10. percben az első valamirevaló támadásából megszerezte a vezetést az ETO! Egy szép akció végén Schön Szabolcs kapott labdát a bal oldalon, a magyar válogatott játékos középre tette a labdát, az érkező Nadhir Benbouali pedig öt méterről az üres kapuba lőtt! Jelen pillanatban a Győr a bajnok!

Rákezdtek az ETO-szurkolók A szép számmal megjelent vendégszurkolók is érzik, hogy kell a biztatás az ETO csapatának. A hetedik percben nagyon erősen rákezdték a szurkolásra, zúg a "Hajrá, ETO" a Várkerti Stadionban. Újabb kisvárdai helyzet A negyedik percben Mesanovic bombáját kellett Petrásnak vetődve hárítania. A Paks egyre közelebb a bronzéremhez Bognár György csapata közel került a bronzéremhez. A Paks már az első percben megszerezte a vezetést a Diósgyőr otthonában Hahn János góljával. Bekezdett a Kisvárda A második percben járunk, a Kisvárda azonnal nekiment a Győrnek, a második percben pedig Petrásnak kellett dupla-bravúrt bemutatni egy hazai lehetőség után Elkezdődötek a meccsek Mind a négy szombat esti mérkőzésen útjára indult a labda. Dibusz Dénesnek üzentek a fradisták A hazai B-közép a Fradi kapusának, Dibusz Dénesnek üzent a következő molinóval: „350 meccs zöld-fehérben, csak így tovább, Dini!” Helyzetjelentés Miskolcról Windecker József a bemelegítés során megsérült, helyette Hinora Kristóf a Paks kezdőjében a Diósgyőr elleni meccsen. Borbély Balázs is megszólalt Az ETO edzője szerint nem stresszelnek, a játékosai elszántak és motiváltak, de kitért arra is, hogy kicsit hosszú volt a két hét, ami eltelt az előző NB I-es forduló óta. Révész Attila: a becsületünk nem eladó A Kisvárda edzője az M4 Sportnak mondta el, hogy nyilván a céljukat elérték, kissé más ilyenkor a hozzáállás, de a becsületük nem eladó. A Groupamában már gyülekeznek a szurkolók, melegítenek a játékosok Fotó: Ladóczki Balázs Szinte hazai pályán a Győr A győriek szinte hazai pályán játszanak, ugyanis Kisvárdán a hazai szektorokba is adtak el jegyeket, annyi győri érkezett a messzi helyszínre. Megvan az ETO kezdője is Négy meccsel zárul az NB I 17.15-kor kezdődik az összes meccs: Diósgyőri VTK-Paksi FC

Debreceni VSC-Újpest FC

Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC

Kisvárda Master Good-ETO FC Győrben a 2013-as bajnokcsapat tagjai tüzelik az ETO játékosait Megvan a Fadi kezdője Robbie Keane ezzel a csapattal kezd a ZTE ellen az utolsó NB I-es bajnokin: Egy éve a Győr otthonában lett bajnok a Fradi Akkor éppen Győrben ünnepelhetett a Fradi, most viszont a Győr Kisvárdán ünnepelhet, ha megnyeri az utolsó mccsét. A Fradi a ZTE ellen zárja a szezont, de csak akkor lehet bajnok zsinórban nyolcadik alkalommal, ha botlik az ETO.

