„Én mindig örülök annak, ha magyar sikerek születnek. A Győr nagyon kiegyensúlyozott szezont futott, innen is gratulálok nekik és Borbély Balázs vezetőedzőnek” – mondta Kondás Elemér, aki azt is elárulta, szerinte mi kellett a győriek NB I-es győzelméhez.

Borbély Balázs előtt sokáig nem nyert magyar edző NB I-et

Nem a szabályok miatt nyerte meg a Győr az NB I-et

„Sok szegmense volt ennek a győri sikernek. A Fradi több fronton is küzdött, az európai kupaszereplés nyilván idegileg is megterhelő, plusz ott a sok utazás. Varga Barnabás távozásával rengeteg gól kiesett, de Tóth Alex hiánya is érezhető volt. Másrészről a Győr nagyon jól összeállt, kiegyensúlyozottan teljesített, bár volt egy időszak, amikor három-négy mérkőzés nem úgy sikerült, ahogyan tervezték, de jól vissza tudtak jönni a kisebb megingásból. Hullámvölgybe végül nem kerültek, ezért tudtak bajnokok lenni” – árulta el az Origo Sportnak a kétszeres magyar bajnok és kétszeres kupagyőztes szakember.

Kondás Elemér szerint nem a magyar szabályon múlott a Győr sikere, mert a Fradiban is megvannak a tehetséges magyarok, noha az ETO-nál Vitális Milán, Tóth Rajmund, Schön Szabolcs és Csinger Márk abszolút húzóemberek voltak, a légiósok pedig remekül kiegészítették őket. A Debrecen korábbi sikeredzője azt is fontosnak tartja, hogy Borbély Balázs akkor is megkapta a bizalmat, amikor még nem jöttek az eredmények.

Kondás szerint fontos volt, hogy nem rúgták ki Borbélyt

„Borbély Balázs a 2024-es feljutás után nem kezdett erősen a Győrrel, de nem küldték el, hanem megsegítették és igazoltak neki pár játékost. Inkább ez a járható út, mintsem cserélgetni az edzőket, ha kell, ha nem, mert éppen úgy ébrednek az illetékesek. Nyilván átgondolt tervezés szükséges, de jó példa erre a Paks is. Ők sem kapkodnak, hanem tudatosan és türelmesen építkeznek” – szögezte le Kondás Elemér, majd a győriek európai kupaszereplése kapcsán is elmondta, mik lehetnek a döntő tényezők.

Kondás Elemér örül Borbély Balázs sikerének

„Nem féltem a Győrt, bár nyilván fontos lesz az, hogy mennyire tudnak együtt maradni, elvisznek-e más klubok kulcsjátékosokat. A sorsolás meghatározó lesz, szerencse is kell hozzá, hogy olyan csapatokkal kerüljenek össze, akik ellen van sanszuk a továbbjutásra. Előre nehéz megmondani, melyik sorozatban lehet majd érdekelt a Győr és a Fradi, de az is megtörténhet, hogy két magyar csapat lesz főtáblás a következő idényben. Én azt kívánom, legyen így, mert abból a magyar futball csak profitálhat” – tette hozzá a Debrecen korábbi mestere.