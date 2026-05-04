Az MLSZ fontos döntést hozott a magyar labdarúgó-bajnokság közvetítéseivel kapcsolatban. Az NB I-es meccsek sugárzása kapcsán a kereskedelmi televíziók is képbe kerültek, és a magyar futball szerelmesei hamarosan választ is kaphatnak a legfontosabb kérdésre.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) nyílt pályázatot indított a labdarúgó NB I közvetítési jogaira. Jelen pillanatban még lehetetlen megmondani, hogyan is alakul majd a tévés jogok sorsa, de az ügyben hatalmas fordulat következhet be.

Még nem tudni, hol láthatják a szurkolók a Fradi és a többi NB I-es csapat meccseit
Fotó: Kurucz Árpád

Mi lesz az NB I-es mérkőzések közvetítésével?

A csakfoci.hu információi szerint hamarosan jelentős fejlemények várhatóak, a pályázati feltételek nemrég megváltoztak, így módosultak a határidők is: a pályázat benyújtási határidejét meghosszabbították május 4-re, hétfőre. Állítólag az érdeklődők esetében eltörölték a 3 millió forintos „letétet”, ez pedig megnyithatja az utat az eddigi jogtulajdonos MTVA előtt is, tehát van rá esély, hogy továbbra is az M4 Sport közvetíti majd a mérkőzéseket. Az is előforduhat, hogy a pályázat első fordulója sikertelen lesz majd, és egy esetleges második kör után kerül ki a győztes.

A portál értesülései szerint a Sport TV is esélyes lehet a közvetítési jogok megszerzésére, és az RTL-nél is foglalkoztak a lehetséges indulással, de esetükben a Fradi mérkőzéseinek közvetítése lenne a fő prioritás, a platform esetében pedig a streamet preferálnák. 

A jogdíjakról érdemes tudni, hogy a 2021-es szerződésben szezononként 9,8 milliárd forintos összeget rögzítettek, 

ez pedig olyan jelentős díj, amely egyedüli szereplőként nehezen lenne tartható bármelyik pályázó számára, de az MLSZ legfőbb célja, hogy az új idény kezdetére meglegyen az NB I közvetítő partnere.

