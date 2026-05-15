Az NB I zárófordulója pénteken este a tét nélküli Nyíregyháza-Kazincbarcika mérkőzéssel kezdődött. A találkozó esélyese a Bódog Tamás vezette Szpari volt, amely a tavaszi szezonban csak a Fraditól kapott ki hazai pályán.

A Bódog Tamás által irányította Nyíregyháza a tavasz egyik legjobb csapata volt az NB I-ben

Ezzel szemben a már kiesett Kazincbarcika csak tavasszal csak két meccset tudott megnyerni idegenben, a legutóbbi két idegenbeli találkozóján pedig egyaránt négygólos különbséggel kapott ki.

A Nyíregyháza a szezon góljával zárta az NB I-es szezont

A péntek esti találkozóra szinte megtelt a Városi Stadion a szabolcsi vármegyeszékhelyen, Bódog Tamás tanítványai pedig a kezdő sípszótól igyekeztek kiszolgálni szurkolóikat. A hazai együttes egymás után vezette a veszélyes támadásokat és Kvasina szép átlövésével már a hatodik percben megszerezte a vezetést. A folyatásban is jól futballoztak a nyíregyházaiak, láthatóan élvezték a játékot és sorra alakították ki a helyzeteket, az élvonaltól egy szezon után búcsúzó vendégek pedig csak kapusuknak köszönhették, hogy a szünetig nem nőtt tovább a különbség.

A fordulás után sem változott a meccs képe, a Nyíregyháza nagy fölényben játszott, igaz, a korábbiaknál némileg visszafogottabb tempóban szervezte a játékot, így ritkán jutott el helyzetig. A szabolcsiak lendülete ugyan visszaesett, a vendégek azonban ezt sokáig nem tudták kihasználni, lövésig sem igazán jutottak, ezért meglepetést jelentett, amikor a játékrész közepén a Kazincbarcika egy kontra végén egyenlíteni tudott. Sokáig ugyanakkor nem örülhetett Kuttor Attila csapata, mivel Kovácsréti szűk tíz perccel később 30 méterről a jobb felső sarokba bombázva újra a házigazdát juttatta vezetéshez.

A hajrában megélénkült a meccs, a Kazincbarcika mindent megtett az egyenlítésért, amit a 86. percben ki is harcolt, majd a Nyíregyháza helyezte nyomás alá a vendégkaput a győzelemért, ám helyzeteit kihagyta, így pontosztozkodással zárták a felek a 2025/26-os szezont.

A nyírségiek hármas veretlenségi sorozattal fejezték be az idényt és jelenleg a kilencedik helyen állnak a tabellán.