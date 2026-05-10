A Szentlőrinc a második félidőben fordított és 2-1-re legyőzte hazai pályán a Videotont a labdarúgó NB II 29. fordulójában. Mivel a Békéscsaba nem nyert a Kozármisleny ellen, a Szentlőrinc bennmaradt az NB II-ben.

A Békéscsaba és a Budafok búcsúzott az NB II-től

A lila-fehérek nyolc mérkőzés óta nyeretlenek, sovány vigasz számukra, hogy 428 perc után gólt szereztek. A vereséggel maradtak az utolsó helyen. A Budafok a 88. percig vezetett a BVSC ellen, de végül csak 1-1-es döntetlent ért el, ezzel az eredménnyel pedig szintén kiesett a másodosztályból.

A Kecskemét 2-1-re legyőzte a Mezőkövesdet, és biztosan bronzérmes.

Merkantil Bank Liga NB II, 29. forduló:

Békéscsaba 1912 Előre - HR-Rent Kozármisleny 1-2 (0-1)

gól: Nagy G. (57.), illetve Vajda (25., 59.)

Aqvital FC Csákvár-Soroksár SC 1-0 (1-0)

gól: Krupa (40.)

Szentlőrinc-Videoton FC Fehérvár 2-1 (0-1)

Budafoki MTE - BVSC-Zugló 1-1 (1-0)

FC Ajka - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-3 (0-1)

Kecskeméti TE-Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (1-1)

Karcagi SC-Tiszakécskei LC 0-1 (0-0)

Budapest Honvéd FC-Vasas FC 3-1 (1-1)