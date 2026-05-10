A Szentlőrinc a második félidőben fordított és 2-1-re legyőzte hazai pályán a Videotont a labdarúgó NB II 29. fordulójában. Mivel a Békéscsaba nem nyert a Kozármisleny ellen, a Szentlőrinc bennmaradt az NB II-ben.
A Békéscsaba és a Budafok búcsúzott az NB II-től
A lila-fehérek nyolc mérkőzés óta nyeretlenek, sovány vigasz számukra, hogy 428 perc után gólt szereztek. A vereséggel maradtak az utolsó helyen. A Budafok a 88. percig vezetett a BVSC ellen, de végül csak 1-1-es döntetlent ért el, ezzel az eredménnyel pedig szintén kiesett a másodosztályból.
A Kecskemét 2-1-re legyőzte a Mezőkövesdet, és biztosan bronzérmes.
Merkantil Bank Liga NB II, 29. forduló:
Békéscsaba 1912 Előre - HR-Rent Kozármisleny 1-2 (0-1)
gól: Nagy G. (57.), illetve Vajda (25., 59.)
Aqvital FC Csákvár-Soroksár SC 1-0 (1-0)
gól: Krupa (40.)
Szentlőrinc-Videoton FC Fehérvár 2-1 (0-1)
Budafoki MTE - BVSC-Zugló 1-1 (1-0)
FC Ajka - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-3 (0-1)
Kecskeméti TE-Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (1-1)
Karcagi SC-Tiszakécskei LC 0-1 (0-0)
Budapest Honvéd FC-Vasas FC 3-1 (1-1)
